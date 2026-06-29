エーピーコミュニケーションズのエンジニア13名が「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」に選出

株式会社エーピーコミュニケーションズ

株式会社エーピーコミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：内田武志）は、2026年6月25日に、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社（以下、AWSジャパン）の AWS 認定資格を全て保持している、 AWS に精通したエンジニアを対象とした表彰プログラム「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」において、当社エンジニア田島 広亮・酒谷 尋・松尾 潤・上村 拓史・坂口 拓生・松野 年記・早房 佑樹・富田 侑磨・大家 優人・相場 涼介・三浦 勝也・伊藤 健治・小熊 和喜の13名が選出されたことをお知らせします。

▼2026 Japan All AWS Certifications Engineers の発表（AWS JAPAN APN ブログ）

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers/

Japan All AWS Certifications Engineersとは

「Japan All AWS Certifications Engineers」とは、AWS Partner Network（APN）に参加している会社に所属し、AWS認定資格を全て保持しているAWSエンジニアを対象にした表彰プログラムです。AWS JAPAN APN ブログ記載のクライテリアを基準に、厳正なる審査を経て選出されます。

▼2026 Japan All AWS Certifications Engineers クライテリアのお知らせ（AWS JAPAN APN ブログ）

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers-criteria/

選出エンジニアのコメント

田島 広亮（タジマ ヒロカツ）クラウド事業部 クラウドエンジニアリング部

昨年に引き続き、「Japan All AWS Certifications Engineers」に選出いただきました。

資格取得を通じて得られた知見を業務に活かすとともに、コミュニティへの還元もできるように精進していこうと思います。

酒谷 尋（サカタニ ジン） クラウド事業部 クラウドエンジニアリング部

この度は「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」にご選出いただきました。

ご協力ご配慮いただいた周囲の方々のおかげです。ありがとうございました。

今後も切磋琢磨し、業務に活かせるように知見を深めていきます。

松尾 潤（マツオ ジュン） クラウド事業部 クラウドエンジニアリング部

今回で3年連続の選出となり、継続して挑戦し続けられたことを誇りに思います。クラウドの最新トレンドを常にインプットし続けたいという想いが、今回の成果に繋がりました。今後も特定の領域にとどまらず、最新のテクノロジーをフラットに評価・活用できるエンジニアとして、多角的な視点から組織やお客様の課題解決に貢献してまいります。

上村 拓史（ウエムラ タクミ） クラウド事業部 クラウドエンジニアリング部

昨年に引き続き、「Japan All AWS Certifications Engineers」に選出いただき大変嬉しく思います。 クラウド技術の進化は早いため、今後も継続して学び続ける姿勢を大切にしていく所存です。 培った知見を最大限に活かし、組織やお客様により一層貢献できるよう精進してまいります。

坂口 拓生（サカグチ タクミ） クラウド事業部 クラウドエンジニアリング部

弊社および私は2024年に初めて「Japan All AWS Certifications Engineers」に選出されました。2024年度の弊社選出者は5名でしたが、2025年度・2026年度ともに前年を更に上回る選出者数となり、AWSにより深く取り組む方が増えてきていることを実感します。

社内の層が厚くなってきたことで「そろそろ少し後進に任せようか」とも思いましたが、自分が立ち止まって技術力が追いつかなくなるのはやはり格好が悪いものです。今後も社内の良い刺激であり続けられるよう、私自身が歩みを止めることなく、今年も最前線で挑戦を続けていきたいと思います。この度はありがとうございました。

松野 年記（マツノ トシキ） iTOC事業部 EDT部

「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」に選出いただき、大変嬉しく思います。AWS資格の学習を通じて得た知識を土台に、今後はクラウド技術に加えて、進化の著しい生成AI領域にも継続して向き合っていきたいと考えています。技術の変化に伴走しながら、実務での活用やチームの技術支援、より良い仕組みづくりに貢献していきます。

早房 佑樹（ハヤブサ ユウキ） クラウド事業部 クラウドエンジニアリング部

昨年に引き続き、「Japan All AWS Certifications Engineers」に選出いただきました。日頃から支えてくださる周囲の方々や、互いに切磋琢磨できる素晴らしい環境に恵まれていることに、心から感謝しております。

資格取得はあくまでスタートラインであり、得た知識をいかに実際の業務やお客様の課題解決に還元できるかが本質だと考えています。今後はさらに視野を広げ、技術の枠にとどまらず、ビジネス全体の成長や組織の発展に貢献できるよう、一層真摯に業務に励んでまいります。

富田 侑磨（トミタ ユウマ） クラウド事業部 クラウドエンジニアリング部

昨年に続き「Japan All AWS Certifications Engineers」に選出いただくことができました。変化や進歩の目まぐるしいクラウドの領域で後れを取ることがないよう、AWS を筆頭にクラウドの知識を自発的に習得しつつ自分の力にしていきたいと思います。

相場 涼介（アイバ リョウスケ） iTOC事業部 BzD部

「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」に選出いただけたことを大変嬉しく思います。AWS資格の学習を通じて得た知識は日々の業務にも生かされており、初めて取り組むAWS関連の業務にも自信をもって主体的に取り組めるようになりました。今後も学び続ける姿勢を大切にしながら、お客様と会社に貢献してまいります。

三浦 勝也（ミウラ カツヤ） クラウド事業部 クラウドエンジニアリング部

「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」に選出いただけたことを大変嬉しく思います。初めは全冠を目指してはいなかったですし、自分が達成出来るとは微塵も思っていませんでしたが、何個か取得した後に「行けるところまで行こう」と勢いで突き進む内に達成することが出来ました。もちろんここがゴールではないので、日々の業務や学びに繋げ継続してまいります。

小熊 和喜（オグマ カズキ） iTOC事業部 EDT部

育児と両立しながら夜中の時間に勉強を続けて、全冠を取得することができました。

すべての資格がすぐに業務へ直結しているわけではありませんが、AIや汎用技術も含めて広く網羅できたことで技術的な視野が広がり、多角的なアイデアが湧くようになりました。今はこの勢いで、他の資格の全冠に挑戦しています。

伊藤 健治（イトウ ケンジ） クラウド事業部 クラウドエンジニアリング部

「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」に選出いただき、大変嬉しく思います。

周囲の支えやコミュニティの知見があったからこそ、全冠という目標を達成できました。

今後は実践とアウトプットを意識し、全冠で得た体系的な知識を実業務に活かしつつ、ブログ発信や登壇を通じてコミュニティにも貢献していきます。

大家 優人（オオヤ マサト）クラウド事業部 クラウドエンジニアリング部

昨年に引き続き、「Japan All AWS Certifications Engineers」に選出いただき、大変嬉しく思います。努力して得た全冠の知識は今の私の大きな財産であり、日々の業務を支える強い味方になっています。この選出を新たなスタートラインとして、これからも組織やお客様にこれまで以上の価値を届けていけるよう邁進してまいります。

エーピーコミュニケーションズにおけるAWSの取り組み

AWS 500 APN Certification Distinction 認定

エーピーコミュニケーションズは、2024年9月にAWS認定資格の取得数が400に達して以来、8ヶ月でさらに100の資格を取得し、資格保有数が合計500を突破しました。これにより、AWSから『AWS 500 APN Certification Distinction』に認定されました。このうち約33％が「プロフェッショナルレベル」もしくは「専門知識レベル」の資格です。

▼プレスリリース：「AWS 500 APN Certification Distinction」認定を取得（2025.05.09）

https://www.ap-com.co.jp/pressrelease/post-11860

AWSアドバンスドティアサービスパートナー 認定

当社はAWSが提供するAWS Partner Network（APN）において、「AWSアドバンスドティアサービスパートナー」にも認定されています。

▼プレスリリース：AWS アドバンスドティアサービスパートナーに認定（2024.01.09）

https://www.ap-com.co.jp/pressrelease/post-10601

AWS総合支援サービス

当社では、AWSの導入・クラウド環境のモダナイズに関するお客様の課題を、伴走型で共に解決する「AWS総合支援サービス」を提供しています。

詳細はサービスサイトをご覧ください。

-AWS活用支援サービス：https://www.ap-com.co.jp/service/utilize-aws/

今後もAWSパートナーとしてお客様の期待を超えるご支援ができるように、さらなるクラウドエンジニアの育成・拡充を進めてまいります。

株式会社エーピーコミュニケーションズ 会社概要

株式会社エーピーコミュニケーションズは、ITインフラのプロフェッショナルとして、ITインフラの自動化や生成AI・データAI基盤の導入・運用支援、ネットワークやクラウドのセキュリティ対策、DX開発支援など、幅広いサービスを提供しています。「エンジニアとお客様を笑顔にする」というVisionのもと、お客様の課題解決と事業成長を支援するNeoSIerです。

会社名 ：株式会社エーピーコミュニケーションズ

代表者 ：代表取締役社長 内田 武志

所在地 ：東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル 3F

設立 ：平成7年11月

事業内容 ：システムインテグレーション事業、技術者派遣事業、研究開発事業、サービス開発事業

URL ：https://www.ap-com.co.jp/

【商標名称等に関する表示】

＊アマゾン ウェブ サービス、AWSおよびAmazon Web Servicesロゴは、米国および/またはその他の諸国における、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

＊エーピーコミュニケーションズ、APCommunications、NeoSIerは株式会社エーピーコミュニケーションズの登録商標です。

＊記載されている会社名および商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。