『ノーゲーム・ノーライフ』より、原作11巻に登場する「ブラックしろ」がフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『ノーゲーム・ノーライフ ブラックしろ 1/7スケール 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。

製品ページはこちら：

■ノーゲーム・ノーライフ ブラックしろ 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-204124&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■ノーゲーム・ノーライフ ブラックしろ 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：28,800円(税込)

□発売日：2027年6月予定

□ブランド：グッドスマイルカンパニー

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約256mm

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：ゆうこ～ん(knead)

彩色：吉野展弘

制作協力：GSC制作部

『ノーゲーム・ノーライフ』より、原作11巻に登場する「ブラックしろ」がスケールフィギュアで登場！

露出度の高いセーラー服に身を包み、ダークな雰囲気をまとった印象的な姿を細部まで丁寧に再現いたしました。

虹色の羽根にはクリアパーツを使用し、上品な仕上がりにしています。

蠱惑的な笑みを浮かべる普段とは一味違った「白」を、是非フィギュアでもお楽しみください。

製品ページはこちら：

■ノーゲーム・ノーライフ ブラックしろ 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-204124&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『ノーゲーム・ノーライフ』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=12772&pagemax=60)

(C)榎宮祐

【店舗情報】

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■あみあみ実店舗サイト

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