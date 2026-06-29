『ToHeart2』より、頼れる姉御肌ヒロイン「向坂環」が、「バニースタイル」で立体化。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリーイング」より、『ToHeart2 向坂環 バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。
製品ページはこちら：
■ToHeart2 向坂環 バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203670&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■ToHeart2 向坂環 バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：39,600円(税込)
□発売日：2026年11月予定
□ブランド：フリーイング
【スケール】1/4
【サイズ】全高：約465mm
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：西尾和希(ドラゴンクラフト)
彩色：松田モデル
制作協力：ドラゴンクラフト
『ToHeart2』より、頼れる姉御肌ヒロイン「向坂環」が、1/4スケールのバニースタイルで登場です。
学園恋愛ADVとして多くのファンを魅了した『ToHeart2』の中でも、高い人気を誇る“タマ姉”こと向坂環を、大胆かつ上品に立体化しました。
艶感豊かなピンクレッドのバニースーツは、ボディラインを美しく引き立てる仕上がり。しなやかに伸びる脚線美には実際の網タイツ素材を使用し、1/4スケールならではの存在感とリアリティを演出しています。
ふわりと広がるピンク色のロングヘアと柔らかな微笑みが、向坂環の包容力ある魅力をより一層引き立てます。
迫力のビッグスケールでお届けする、“タマ姉”。ぜひお手元でご堪能ください。
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■ToHeart2 向坂環 バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203670&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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