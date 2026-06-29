『ToHeart2』より、頼れる姉御肌ヒロイン「向坂環」が、「バニースタイル」で立体化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリーイング」より、『ToHeart2 向坂環 バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。

製品ページはこちら：

■ToHeart2 向坂環 バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203670&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■ToHeart2 向坂環 バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：39,600円(税込)

□発売日：2026年11月予定

□ブランド：フリーイング

【スケール】1/4

【サイズ】全高：約465mm

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：西尾和希(ドラゴンクラフト)

彩色：松田モデル

制作協力：ドラゴンクラフト

『ToHeart2』より、頼れる姉御肌ヒロイン「向坂環」が、1/4スケールのバニースタイルで登場です。

学園恋愛ADVとして多くのファンを魅了した『ToHeart2』の中でも、高い人気を誇る“タマ姉”こと向坂環を、大胆かつ上品に立体化しました。

艶感豊かなピンクレッドのバニースーツは、ボディラインを美しく引き立てる仕上がり。しなやかに伸びる脚線美には実際の網タイツ素材を使用し、1/4スケールならではの存在感とリアリティを演出しています。

ふわりと広がるピンク色のロングヘアと柔らかな微笑みが、向坂環の包容力ある魅力をより一層引き立てます。

迫力のビッグスケールでお届けする、“タマ姉”。ぜひお手元でご堪能ください。

製品ページはこちら：

■ToHeart2 向坂環 バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203670&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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