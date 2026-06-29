『スーパーモンキーボール アスレチック』ボーカル曲セレクションアルバム『Super Monkey Ball Step and Roll-Vocal Selections』各種音楽配信サービスで配信開始

株式会社セガ

株式会社セガは、『スーパーモンキーボール アスレチック』（英題“Super Monkey Ball Step and Roll”）のボーカル曲セレクションアルバム『Super Monkey Ball Step and Roll - Vocal Selections』を、2026年6月29日（月）より各種音楽配信サービスにて配信開始したことをお知らせします。

2010年にWii用タイトルとしてリリースされた『スーパーモンキーボール アスレチック』は、「ソニック」シリーズなどで世界的に高い評価を得ている大谷智哉がリードコンポーザーを務め、楽曲に世界各地域の女性ボーカリストを起用したことでも話題を呼びました。収録楽曲のうち4曲が音楽配信サービスに初解禁。ぜひお楽しみください。

＜大谷智哉コメント＞

『スーパーモンキーボール アスレチック』では、“4つ打ち”のハウスミュージックを軸に、ワールドごとの個性を様々なアプローチで表現し、各ワールドをクリアすると完成版のボーカルバージョンが聴ける仕掛けになっています。

ストリングスや二胡など、生楽器のレコーディングにもこだわりましたが、これらの楽曲は17年前に制作したものです。今回の配信にあたり、ミックスとマスタリングはレコーディングエンジニアとともに、今の感覚であらためてブラッシュアップしました。

どの曲も強いこだわりを持って制作したので、こうして配信できることをとても嬉しく思っています。「ソニック」シリーズとはひと味違う、私の音楽の一面も楽しんでもらえたら嬉しいです。

＜商品概要＞

■『Super Monkey Ball Step and Roll - Vocal Selections』

【配信開始日】配信中（2026年6月29日（月）配信）

【試聴および主な配信サービス】

http://segajp.lnk.to/SMBStepandRoll

【販売価格】アルバム購入 1,020円（税込）／単曲購入 255円（税込）

※配信サービスにより異なります。

【収録曲】全4曲

1. The Happy Ride / Tomoya Ohtani (Vocals by Kay Hanley)

2. サクラサク / Tomoya Ohtani (Vocals by 一十三十一)

3. Crystal Sea / Mariko Nanba (Vocals by arlie)

4. Lava Rock / Tomoya Ohtani (Vocals by Skye Sweetnam)

■「スーパーモンキーボール」シリーズとは

「スーパーモンキーボール」シリーズは、ボールに入ったおサルを転がしてゴールを目指す、子供から大人まで楽しめるカジュアルアクションゲームです。直感的な操作とシンプルながら奥深いゲーム性で、幅広いユーザーに親しまれています。

現在、シリーズ初となる最大16人でのオンラインマルチ対戦が楽しめる最新作、Nintendo Switch(TM)『スーパーモンキーボール バナナランブル』が発売中です。

公式サイト：https://supermonkeyball.sega.jp/bananarumble/

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