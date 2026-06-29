【阪急うめだ本店】阪急初登場！日本に常設店のないイタリア発バッグブランド「MY STYLE BAGS」が登場

株式会社阪急阪神百貨店

「MY STYLE BAGS」LIMITED SHOP(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12701796_2067.html)

会期：2026年7月1日(水)～14日(火)

場所：阪急うめだ本店 1階 バッグアトリエ イベントスペース

近年、自分仕様にカスタマイズしたアイテムを長く愛用したいというパーソナライズへのニーズへの高まりとともに、素材の持ち味と職人技で仕立てられたアイテムが注目を集めています。

2026年7月1日(水)から14日(火)まで、阪急うめだ本店 1階 バッグアトリエ イベントスペースでは、「MY STYLE BAGS（マイ スタイル バッグズ）」の期間限定ショップを開催します。2008年にイタリア・ミラノで誕生した同ブランドは、すべての工程をイタリア国内で丁寧に仕立てたプロダクトを展開しています。日本国内に常設店舗を持たない本ブランドのアイテムを実際に手に取ってご覧いただける貴重な機会です。また、期間中お買上げいただいたお客様にイニシャル刺繍によるパーソナライズサービスもご提案します。

人気モデルをはじめ、愛着を持って使い続けられるアイテムをラインアップ

バッグ（W35×H20×D14cm）47,300円 ※イニシャルサービス対象

汎用性と実用性が高く、高い支持を得ているシリーズ。アイコンであるキャンバス素材とレザーのコンビが上品なブランドの代表的モデルです。

バッグ（W39×H30×D15cm）61,600円 ※イニシャルサービス対象

時代を超えて愛されるエレガントでクラシックなフォルムと、ナチュラルで上品な素材やカラーが特徴。

バッグ（W39×H30×D15cm）61,600円 ※イニシャルサービス対象

外側にはストロー素材を使用し、内側にはピュアコットンの裏地を採用。なめらかなレザーのディテールやバンブーハンドルを備え、デザイン性と実用性を兼ね備えた夏に使いたいバッグです。

バッグ（W23×H13×D10cm）28,600円 ※イニシャルサービス対象

ブランドを代表するベストセラーモデル。イタリアではトラベルアクセサリーとして親しまれていますが、日本では日常使いのハンドバッグとして支持されています。

イニシャル刺繍によるパーソナライズサービスも

期間中お買上げの方全員にイニシャル刺繍サービスを無料にて承ります。

※イニシャル刺繍サービスの文字数は商品のサイズによって異なります。 詳しくは売場スタッフまで。

ONLINE STORE はこちら(https://web.hh-online.jp/fashion/shop/index.html?shoptype=1&cid=s_hsks&stm=4&utm_source=hqhontenhp&utm_medium=storemedia&utm_term=fashion)＠hankyu_baggalleryはこちらから(https://www.instagram.com/hankyu_baggallery/reels/)