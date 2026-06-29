ミツカンFibeeワッフルシリーズからレモン味新登場！

株式会社Mizkan Holdings

株式会社Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼 CEO：槇 亮次、以下ミツカン）は、6月29日（月）より一部リテール、7月29日（水）よりミツカン公式通販、7月8日（水）よりECサイト（アマゾン、楽天市場）にて「Fibee むぎゅっとワッフル レモン」を発売します。

本商品は、人気の「Fibee むぎゅっとワッフル」シリーズ初の柑橘系フレーバーです。甘酸っぱいレモン味のむぎゅっと食感の生地に、レモンピールをアクセントにきかせました。

しっとり食感のレモン香る“むぎゅっと”ワッフル

全粒粉やおからを使ってしっとり焼き上げた、むぎゅっと食感のワッフルです。レモンピール入りで、さわやかな酸味に仕上げました。むぎゅっと食感なので腹持ちがよく、小腹満たしにぴったりです。【発酵性食物繊維量3.8ｇ (分析値) / 1個あたり】

お客様の声から誕生！さっぱり柑橘系「レモン」フレーバー登場でFibeeむぎゅっとワッフルがさらに充実

Fibeeむぎゅっとワッフルは、Fibeeシリーズでも特に売り上げが好調で、おやつだけではなく、朝ごはんとしても食べていただくことも多い商品です。アールグレイ・ココア・抹茶・メープル・ほうじ茶・チーズの6種を展開してきました。

Fibeeはお客様の声を直接聞ける「腸内会」というファンコミュニティがあり、そこで「さっぱりとした柑橘系フレーバーがほしい」というお声を多数いただき、この度、暑い時期でも爽やかに楽しめる新フレーバー「レモン」を開発いたしました。

商品開発者コメント

レモンピールを使用し、レモンらしいさわやかな酸味と香りを感じつつ、誰もがおいしい！と思っていただけるような甘味と酸味のバランスを追求しました。また、生産工程においても焼き加減や温度管理など、工場と綿密に連携しながら何度も試作を重ね、むぎゅっとした食感と風味が最大限に引き出せる製造条件を確立しました。社内評価も非常に高く、自信を持ってお届けする自慢の一品です。ぜひ一度お試しください！ （バリューチェーン開発本部 商品開発部 Dチーム 岩村咲良）

商品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/65533/table/718_1_2339fef2472d5d88029c81b53b4141e4.jpg?v=202606290251 ]

【発売日】

店頭販売：2026 年 6 月 29 日(月)

※店頭での販売は一部のみと限定しており、順次発売する予定です。

Fibee Amazon 店：2026 年 7 月 8 日(水)

（https://www.amazon.co.jp/stores/page/08C9F3CF-FA28-439B-9A34-8EFE90198B88）

Fibee 楽天市場店：2026 年 7 月 8 日(水)

（https://www.rakuten.co.jp/fibee-official/）

ミツカン公式通販通販：2026 年 7 月 29 日(水)

(https://shop.mizkan.co.jp/collections/fibee)

Fibeeブランドについて

Fibee は、腸内の善玉菌にうれしい発酵性食物繊維がキーポイントのブランドです。食物繊維が腸内の善玉菌に届き、発酵し、体の中から健康をサポートします。発酵性食物繊維をいつでも手軽に楽しむことができるよう、豊富なライ ンナップを取り揃えており、毎日食べても飽きがこず、継続して食生活に取り入れていただけます。また、摂取し続けるには何より「おいしさ」が大切。Fibeeは、おいしさにこだわったからこそ、続けやすくなっております。

ミツカンは、企業理念である「買う身になって まごころこめて よい品を」に基づき、商品やメニューを通じて、お客様へ「おいしさと健康」を提供してまいります。

＜商品に関する一般の方のお問い合わせ先＞

ミツカングループお客様相談センターHP：https://faq.mizkan.co.jp/