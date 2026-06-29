創業100年超の地下足袋メーカーが提案する新しい伝統のかたち。足袋と雪駄を融合したレザーサンダル「ITARO 1201 TABI SETTA」を数量限定で発売！

株式会社丸五TABI SETTA

足袋型アウトソールによる自然な足指の動きと、雪駄をモチーフにしたデザインを融合。

伝統的な履物の魅力を現代のライフスタイルに落とし込んだ一足です。

商品コンセプト『足袋と雪駄の融合』

つま先が分かれた足袋型アウトソールが足指の自然な動きを引き出し、雪駄を思わせるシンプルで美しいデザインが足元を彩ります。

伝統的な履物の魅力と現代的な機能性を融合させた、新しいサンダルのかたちです。

商品の特徴

１. ITAROブランドならではの上質なレザー

アッパーには強度と柔軟性を兼ね備えた国産レザーを採用。

履き込むほどに風合いが増し、自分だけの一足へと育っていきます。

鼻緒部分にはウレタンスポンジを贅沢に使用し、足をやさしく包み込む快適な履き心地を実現しました。

２. 足袋型ソールによる自然な歩行

足袋型アウトソールが足指の自然な動きをサポート。

足本来の使い方を意識した設計で、快適な歩行を実現します。

３. Vibramソール採用

アウトソールにはVibramソールを採用。

グリップ力、耐久性、クッション性を兼ね備え、日常使いから旅行まで幅広いシーンで活躍します。

また、フットベッドには日本製EVA素材を使用し、足裏にフィットする快適な履き心地を追求しました。

開発のきっかけ

開発者コメント｜ウェルネス推進部 マネージャー 杉本 桂二郎

当社ではこれまで、足袋型レザーサンダル「Emma」を展開してまいりました。

発売以来、多くのお客様にご支持をいただく中で、「メンズサイズが欲しい」という声が数多く寄せられていました。

また、足袋に近い形状を持つサンダルは、ビジュアル面・機能面の双方から足袋型シューズへの入り口として受け入れられやすいことも分かってきました。

そこで、単なるサイズ展開ではなく、地下足袋メーカーとして伝統を継承しながら新しい価値を提案できないかと考え、日本の伝統履物である「雪駄」に着目。

当社の掲げる「make it new」の考えのもと、『足袋と雪駄の融合』をテーマに本商品の開発がスタートしました。

左が「Emma」、右が「ITARO 1201 TABI SETTA」共同開発について

本商品は、東京のレザーブランド「No,No,Yes!」と共同開発したモデルです。

デザイン、材料、作製技術を双方の知識と経験で実現。

日本国内のお客様はもちろん、増加するインバウンド需要も見据え、日本ならではの伝統文化を感じられるプロダクトとして企画しました。

今後の展開

開発者コメント｜ウェルネス推進部 マネージャー 杉本 桂二郎

TABI SETTAは、今後も継続して展開していきたいと考えている商品です。

足袋と雪駄という日本の伝統的な履物を現代のライフスタイルに取り入れやすい形で提案することで、日本ならではの魅力を国内外へ発信していきたいと考えています。

現在は直営店のみ、数量限定での販売となりますが、今後は生産体制の整備を進めながら、オンライン販売や販路拡大も視野に入れています。

足袋文化や日本の伝統をより身近に感じていただける商品として、多くの方に愛される存在へ育てていきたいと考えています。

商品概要

商品名：ITARO 1201 TABI SETTA

販売価格：33,000円（税込）

カラー展開：ブラック、ホワイト

サイズ展開：23.0～29.0cm（1cm刻み）

販売店舗：丸五直営店[MARUGO TOKYO（東京）/MARUGO KURASHIKI（岡山）/KOYAYA（岡山）]

会社情報

株式会社丸五は、1919年（大正8年）の創立以来、地下足袋をはじめ「安心と安全」をテーマに、現在では安全作業シューズや手袋の製造を行っています。 2019年には創立100周年を迎え、「≪make it new≫」をコンセプトに、伝統を守りながらも新しい挑戦を続けています。

問い合わせ先

株式会社丸五（Marugo Company Inc.）

【本社所在地】〒710-1101 岡山県倉敷市茶屋町 1680-1

【直営店】MARUGO TOKYO/MARUGO KURASHIKI/KOYAYA/オンラインショップ

【本件への連絡先】TEL：086-428-0235 FAX:086-428-7551

（担当：波止、杉本、松本）

株式会社丸五 (MARUGO)は岡山県倉敷市で、地下足袋・脚絆や安全靴・長靴などの製造を行っています。