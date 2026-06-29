冷凍パインのようなシャリシャリ食感 夏にぴったりの季節限定発売 「大人なガリガリ君南国パイン」

赤城乳業株式会社

赤城乳業株式会社（本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太）は、「大人なガリガリ君南国パイン」を2026年6月30日（火）より全国発売いたします。

「大人なガリガリ君南国パイン」は、パインアイスの中に、ジューシーなパインかき氷を入れたアイスキャンディーです。ゴールデンパイン果汁を33%使用した、本格的な果汁の美味しさが味わえる商品です。パイン果汁33%の濃い味わいはそのままに、パッションフルーツ果汁も加えることで、香り立つパイン感とトロピカルな風味を付与し、昨年発売品とは違った本格的なパインの美味しさを追求してリニューアルいたしました。

従来のガリガリ君よりも氷の粒を細かくすることで、冷凍パインのようなシャリシャリとした食感もお楽しみいただけます。

赤城乳業は「あそびましょ。」の企業メッセージをお客様に伝えるため、もっと手軽に楽しんでいただける新しいアイスクリームの提案をしていきます。

【商品情報】

■大人なガリガリ君南国パイン

希望小売価格：151円（税込）

種類別：氷菓

容量：100ml

エネルギー：89kcal

発売日：2026年6月30日（火）

発売エリア：全国