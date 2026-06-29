【ゲムトレ ゲームに関するアンケート調査2026】小学生に一番人気のゲーム実況者&ゲームタイトルを発表！ゲーム実況Youtuber1位は7年連続「HikakinGames」 ロブロックスは昨年比8倍強

株式会社ゲムトレ

調査サマリー



・約3割の小学生がHikakinGamesを一番見ているゲーム実況YouTuberと回答。HikakinGamesは7年連続のトップシェア。



・約23.8％の小学生が「その他67チャンネル※回答数1名」のゲーム実況YouTuberと回答。



・小学生が一番遊んでいるゲームタイトルは昨年に続きマインクラフトで、2位にロブロックスが急浮上。12.7%で2位と昨年比8倍強に。（昨年は1.5％で8位）



アンケート結果



Q1.小学生がいま一番見ているゲーム実況YouTuber

調査対象の小学生367人のうち、約3割の小学生がHikakinGamesを一番見ているゲーム実況YouTuberと回答。HikakinGamesは7年連続のトップシェア。



今回も過去の調査と同じく、多くの小学生がその他（67チャンネル）に分類される多数のチャンネル名を回答している結果となりました。

HikakinGames 29.6%

まいぜんシスターズ 8.1%

ちろぴの 7.1%

カラフルピーチ 5.4%

キヨ。 3.6%

EIKO!GO!! 3.4%

ドズル社 3.0%

mkのゲーム実況ch 2.2%

TAMAchan 1.1%

あかさかの箱 1.1%

てきと 1.1%

LiaqN 0.8%

サワヤン ゲームズ 0.8%

ハヤトの野望 0.8%

ポッキー 0.8%

もこうの実況 0.8%

コロンボさん 0.5%

HIMAWARIちゃんねる 0.5%

ウォーターチャレンジ 0.5%

タコボンド 0.5%

なつめさんち 0.5%

ぽっぴんず 0.5%

マエスケ 0.5%

レトルト 0.5%

赤髪のとものゲーム実況チャンネル!! 0.5%

日常組 0.5%

放課後 GAMING LIFE 0.5%

その他(87チャンネル) 23.8%

Q2.いま一番遊んでいるゲームタイトルは？

昨年までと比べて、2位にロブロックスが急浮上。12.7%で2位と昨年比8倍強に。ゲムトレでもロブロックスを習いたいというお問い合わせが増えており、子どもたちの熱狂を感じています。

また、トモダチコレクション、ぽこ あ ポケモンなどの新発売ゲームタイトルもランクインしました。



マインクラフト 31.8%

ロブロックス 12.7%

マリオカート 6.9%

スプラトゥーン 6.1%

フォートナイト 4.9%

大乱闘スマッシュブラザーズ 4.3%

ぽこ あ ポケモン 3.8%

トモダチコレクション 2.9%

あつまれ どうぶつの森 2.9%

Pokemon LEGENDS Z-A 1.9%

マリオパーティ 1.6%

桃太郎電鉄 1.3%

にゃんこ大戦争 0.8%

カービィのエアライダー 0.8%

その他（21タイトル） 16.9%



・参考情報 過去の本調査

2025年版調査

https://gametrainer.jp/data2025/

2024年版調査

https://gametrainer.jp/data2024/

2023年版調査

https://gametrainer.jp/data2023/

2022年版調査

https://gametrainer.jp/data2022/

2021年版調査

https://gametrainer.jp/data2021/

2020年版調査

https://gametrainer.jp/elementaryschool/

ゲームやYouTuberといった新しい文化に馴染みがなく、子どもの興味関心が分からない親御さんも多いと思います。



このアンケート結果を参考に小学生のブームを把握することで、ゲームについてお子さんと会話のきっかけが生まれ、家族の良きコミュニケーションに繋がれば幸いです。

【調査を行った『ゲムトレ』について】

ゲームを通して脳と心を鍛え、コミュニケーション能力も向上させるeスポーツの習い事。今では6歳から高校生・大学生まで幅広く利用いただいています。



2020年には日本アントレプレナー大賞(経済産業省 後援)）でエンタメ部門のグランプリを獲得。2021年にはForbes JAPAN「世界を変える30歳未満」30人にゲームトレーナーの東 佑丞が選出されるなど多数の表彰も受賞いたしました。累計のトレーニング回数は30000回を突破しています。

ゲムトレはこれからも挑戦を続け、新しい文化を作ることで、eスポーツ業界へ貢献していきます。



株式会社ゲムトレ：https://gametrainer.jp/



■調査概要



調査対象 : 小学生367人（内訳：1年生71人、2年生65人、3年生62人、4年生59人、5年生56人、6年生54人）



※対象地域は全国



調査時期：2026年6月



調査方法 : Webアンケート調査



調査内容：１.いま一番見ているゲーム実況YouTuberは？／２.いま一番遊んでいるゲームタイトルは？



※本調査データは画像を含めご自由にお使いいただけます。その際は引用元として本リリースのURLを記載ください。事前確認は不要で、使用後の事後報告をいただければ幸いです。



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】



gametrainer.info@gmail.com

（参考）関連プレスリリース



・日本初、ゲームのオンライン家庭教師『ゲムトレ』が、日本アントレプレナー大賞エンタメ部門グランプリを受賞！



https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000056150.html



・【大谷翔平選手も受賞】ゲムトレのトレーナーがゲーム・eスポーツ業界を代表して、Forbes JAPAN「世界を変える30歳未満」30人に選出されました！



https://gametrainer.jp/forbes/