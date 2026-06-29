かわいすぎるインコたちのおしゃべりに癒される！note × OZcomics「#コミックエッセイ大賞」受賞作が書籍化

note株式会社

noteとスターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治）のコミックレーベル「OZcomics」が共同で開催した投稿コンテスト「#コミックエッセイ大賞」で特別賞を受賞した、PitchPotch（ぴちぽち）さんの作品が書籍化。受賞作に加え、新たな書き下ろし作品を収録した『うちのインコたちは今日もおしゃべり』として、6月29日（月）に発売されました。

購入はこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/4813796176

著者と暮らす2羽のインコ、ピッチとポッチ。おやつをわけあう姿、帰ってくるとおしゃべりで出迎えてくれる声、たがいに「カキカキ（羽づくろい）」をしあう時間。なにげない毎日のひとコマがぎゅっと詰まった、ふたりに癒されるコミックエッセイです。

インコたちがかわいすぎて、ページをめくるたびに思わず頬がゆるんでしまうはず。ぜひお手に取ってご覧ください。

著者・PitchPotch（ぴちぽち）さんのコメント

インコたちとの暮らしをnoteで描き続ける中で「いつか本になったらいいな」と夢見ることはありましたが、コミックエッセイ大賞 with OZcomics で特別賞をいただいたことが大きな転機となり、このたび書籍としてお届けできることを感慨深く思っています。

本書には、私なりの目線で描いたピッチとポッチのおしゃべりや、思わず笑ってしまう日常の出来事をたくさん収録しました。

とても小さな体でありながら、驚くほど感情表情豊かで個性あふれる姿を見せてくれるインコたちの魅力を感じていただけたら嬉しいです。

インコと暮らしている方はもちろん、鳥たちのことをあまり知らない方にも楽しんでいただけたら幸いです。

そして、大好きなものを描き続けていたら本という形につながった私の経験が、創作を続けているどなたかの小さな励みになればと願っています。

▼受賞作「年末のピポ 【うちのインコまんが】」

https://note.com/chebmovsky/n/nfc5200fe4531

OZcomics 担当編集者のコメント

PitchPotch（ぴちぽち）さんの作品は、インコとの何気ない日常を細やかな観察眼と温かなユーモアで描いており、連載当初から多くの読者に愛されてきました。

その魅力をより多くの方に届けたいと思い、書籍化をご依頼しました。

インコのピッチちゃんとポッチちゃんの表情やしぐさの一つひとつに込められた愛情や発見が本作の大きな見どころです。

制作過程では、エピソードの選定や構成についてやり取りを重ね、作品の世界観がより伝わる一冊に仕上がりました。

インコと暮らす方はもちろん、鳥好きではない方もハマる一冊になっています。小さなインコたちのやりとりに癒され、インコたちのかわいさに存分に浸っていただけたら幸いです。

著者プロフィール

PitchPotch（ぴちぽち）

コザクラインコとボタンインコの女の子2羽との暮らしをできるだけたくさん形に残したくて漫画を描き始めました。動物をながめる時間が大好きです。2025年「コミックエッセイ大賞 with OZcomics」で特別賞を受賞。

note：https://note.com/chebmovsky

X：https://x.com/PitchPotchBird

Instagram：https://www.instagram.com/pitchpotchlovebirds

『うちのインコたちは今日もおしゃべり』

著者：PitchPotch（ぴちぽち） 発行：スターツ出版（OZcomics） 定価：1,540円（税込）ISBN：978-4-8137-9617-6 発売日：2026年6月29日 判型：A5判 頁数：128

購入はこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/4813796176

コミックエッセイ大賞 with OZcomics

noteとスターツ出版のコミックレーベル「OZcomics」が共同で開催した、コミックエッセイの投稿コンテストです。

本コンテストでは、人間関係だけでなく、食べ物や動物、住まいを通してさまざまな「自分らしいライフスタイル」を伝えることで、読み手に気づきや共感、癒やしや元気を与えるマンガ作品を広く募集。約2ヶ月の応募期間中には、5,924件の作品が寄せられました。

詳細：https://note.com/info/n/nb905e838a56a

クリエイターの活躍の場を広げる取り組み

noteでは、クリエイターが活躍する場を広げるための取り組みを行っています。具体的には、noteで話題のクリエイターをメディアパートナーに紹介し、出版や連載につなげる「クリエイター支援プログラム」や、作品の露出機会を増やすことを目指した企画やイベントの実施、クリエイターがスキルや実績を表明することで、仕事の発注をスムーズに行いやすくなる仕事依頼タブ機能などです。さまざまな施策を通して、noteがクリエイターの本拠地になることを目指しています。

note

noteはクリエイターが文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームです。だれもが創作を楽しんで続けられるよう、安心できる雰囲気や、多様性を大切にしています。個人も法人も混ざり合って、好きなものを見つけたり、おもしろい人に出会えたりするチャンスが広がっています。2014年4月にサービスを開始し、約7520万件の作品が誕生。会員数は1178万人（2026年2月末時点）に達しています。

●URL：https://note.com/

●iOSアプリ：https://itunes.apple.com/jp/app/note-noto/id906581110

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わたしたちは「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする」をミッションに、表現と創作の仕組みづくりをしています。メディアプラットフォームnoteは、クリエイターのあらゆる創作活動を支援しています。クリエイターが思い思いのコンテンツを発表したり、メンバーシップでファンや仲間からの支援をうけたり、ストアでお店やブランドオーナーが商品を紹介したり、note proを活用して法人や団体が情報発信をしたりしています。

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2

設立日：2011年12月8日 代表取締役CEO：加藤貞顕 コーポレートサイト：https://note.jp