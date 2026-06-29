家族でワクワク！夏のおでかけ応援メトポプレゼントキャンペーンを開催

東京地下鉄株式会社

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）は、メトロポイントクラブ（以下、「メトポ」）会員のうち、ゴールドランク・プラチナランクのお客様を対象に、２０２６年７月２日（木）から９月３０日（水）まで、「家族でワクワク！夏のおでかけ応援メトポプレゼントキャンペーン」を実施します。

本キャンペーンでは、２０２６年７月もしくは８月のご利用状況に基づき、２０２６年８月もしくは９月にゴールドランクまたはプラチナランクとなったメトポ会員のお客様のうち、特設サイトよりエントリーいただいた方の中から、抽選で１,０００名様にメトポ１,０００ポイントをプレゼントいたします。また、２０２６年８月から９月にかけて、２か月連続でゴールドランク以上を達成された方は、当選確率が３倍にアップします。

さらに、特設サイト内では、この夏にぴったりな東京のおすすめスポットやイベント情報をご紹介するとともに、本キャンペーンのエントリーに応じて、オリジナルデジタルバッジ収集コンテンツの「メトコレ」（ https://metro-badge-collection.sfsite.me/ ）において、特別限定バッジ※も進呈します。

※オリジナルバッジ獲得には、当コンテンツへの会員登録が必須です

この夏は、ご家族やご友人と一緒に、メトポにご登録のうえ、ぜひ東京のおでかけをお得にお楽しみください。

東京メトロでは、今後もポイントサービスの魅力向上に向けた取組みを推進し、お客様満足度のさらなる向上に努めてまいります。

家族でワクワク！夏のおでかけ応援メトポプレゼントキャンペーン

１ キャンペーン内容

（１）エントリー期間

２０２６年７月２日（木）１０：００～２０２６年９月３０日（水）２３：５９

（２）エントリー条件

以下の全ての項目を満たしている場合、本キャンペーンにエントリーすることができます。ただし、イの条件については、８月・９月のランク確定前であってもエントリーが可能です（条件の達成とエントリーの順序は問いません）。

ア 応募時点で、メトポに会員登録され、かつPASMOが紐づけ登録されていること

イ 対象月（２０２６年８月または９月）において、ゴールドランクまたはプラチナランクのメトポ会員であること

※ランクスコアについては前月の乗車状況によって付与されるスコアです。メトポのランク制度の詳細は、メトポWEBサイト（ https://www.metpo.jp ）をご確認ください。

※エントリー条件を満たしていても、特設サイトからのエントリーが未了だった場合には、当選対象外となります。

※PASMOは、株式会社パスモの登録商標です。

（３）キャンペーン特設サイト（※２０２６年７月２日頃公開予定）

https://www.metpo.jp/lp/summer2026

（４）賞品

メトポ１，０００ポイント（抽選で１,０００名様）

※進呈するポイントは「チャージ専用ポイント」です

※２０２６年８月から９月の２か月連続で、ゴールドランク以上を達成された方は当選確率が３倍にアップします

（５）当選者の発表

２０２６年１１月中旬までに、ご当選された方にポイントを進呈します。

ポイントの進呈をもって当選のご案内に代えさせていただきます。

（６）注意事項

ア エントリーはおひとり様につき1回限り、ご本人のみ可能です。

イ 落選された会員のお客様へのご連絡は行いません。当選結果に関する個別のご質問にはお答えできかねます。

ウ 本キャンペーンにエントリー後、ポイント進呈までの間にメトポを退会された場合、エントリーは無効となります。

エ 以下の場合は、エントリー後でも「抽選対象外」または「当選取消し」となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

（ア） お客様による、エントリーフォームへの入力間違いがあった場合（お客様番号や生年月日等の入力ミス）

（イ） キャンペーンエントリー後、メトポに登録しているPASMO ID番号を解除・変更した場合

（ウ） キャンペーンエントリー後、当選者の発表までの期間に、メトポを退会された場合

（エ） その他悪質な行為が確認された場合

２ お問い合わせ先

メトポ及び本キャンペーンに関するお問い合わせ

東京メトロお客様センター https://www.tokyometro.jp/support/index.html

３ 個人情報の取り扱い

個人情報の取扱いについては、東京メトロ個人情報保護方針（ https://www.tokyometro.jp/privacy/ ）及びメトロポイントクラブ会員規約（ https://www.metro-point-club.jp/mp/contents/wb1014/metpo_rule.html ）に従います。