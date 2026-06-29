シリーズ累計18万枚突破！日本全国の有人離島のトレーディングカード第4弾を7月3日（金）より発売～全304島収納可能な専用カードファイルセットも登場～

株式会社ゼンリン

株式会社ゼンリン（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：竹川道郎）は、地図をモチーフにデザインされた文具や雑貨のブランド「Map Design GALLERY」より、日本全国の有人離島をデザインしたトレーディングカード「Map Design GALLERY CARD/有人離島」の第4弾を、2026年7月3日（金）正午からMap Design GALLERYオンラインストア、同日より各店舗で販売開始します。

今回の第4弾の発売をもって、全国の有人離島全304島を網羅しました。また、初回限定で304島のカードが収納可能な専用カードファイル付セットも登場し、コレクションの楽しみがさらに広がります。

【商品詳細ページ】 https://www.mapdesigngallery.com/products/mdgcard4

■ 離島のことを「もっと知りたくなる」― Map Design GALLERYならではのトレーディングカード

「Map Design GALLERY CARD/有人離島」シリーズは、日本全国の有人離島をテーマにしたトレーディングカードです。2025年7月の第1弾発売以来、地図ファンや旅行愛好家を中心に幅広い層の方々からご好評をいただき、2026年5月末時点で累計販売枚数18万枚を突破した、人気シリーズです。

カード表面には、島名や地図、人口、面積などの基本情報をはじめ、島内の道路や家屋の形状まで、ゼンリン独自の地図情報をもとに“眺めているだけで離島の暮らしを感じられる”ビジュアルをデザイン。裏面には特徴を捉えたシルエットをあしらい、離島ごとの個性を際立たせました。一枚一枚見比べることで、それぞれの島の生活風景や特徴を想像して楽しむことができます。 第4弾では新たに77島をラインナップし、全304島を網羅しました。

■まだ見ぬ日本の離島との出会いを、カードで体験してほしい

（商品企画担当 ： 高橋 圭佑）

有人離島カードは、地図や旅行を愛する皆さまをはじめ、離島にご縁のある方や、教育分野での活用を視野に手に取ってくださる方など、幅広い方々から大きな反響をいただきました。今回発売の第4弾で有人離島シリーズとしては完結し、当初予定していた全304島を世に出すことができたことは大変嬉しく思っています。

第4弾も離島の魅力がいっぱい詰まった全77種となっていますので、この機会にぜひ、全304島コンプリートを目指していただけたら嬉しいです

【担当者の一推しカード 「黒島（沖縄県）」】

最初にカードで島全体や等高線を見た時に、山や土地の傾斜がほとんどない島だなという印象で興味を持ちました。実際に調べてみると「牛の島」と呼ばれるほど畜産が盛んで、人口より圧倒的に多い約3,000頭の牛がいることが分かりました。またウミガメが産卵のために上陸するという情報もあり、美しい海をはじめとした豊かな自然に囲まれた島で生活している人々にも興味が湧きました。沖縄県にはまだ行ったことがないのですが、一度は訪れてみたい場所になった推しの1枚です。

【第4弾 収録カード一覧】

■第4弾発売記念キャンペーン オンラインストアで限定セットや、購入特典をご用意しています

（キャンペーンURL： https://www.mapdesigngallery.com/pages/mdgcard4-campaign ）

※購入特典や限定セットはなくなり次第終了となります。

【購入特典】第4弾を3パック以上同時購入時で先着200名様に限定特典

『SR 淡路島 カード』プレゼント

第4弾の7枚入りパックを3点以上同時にご購入いただいた方のうち、先着200名様限定で、「Map Design GALLERY CARD/有人離島」収録外の特別なSR（スーパーレア）カード、「淡路島」（非売品）をプレゼントします。

※7月10日（金）ご注文分までが対象です。また、第1弾、第2弾、第3弾の7枚入りパックは対象外となります

【初回限定版１.】第4弾コンプリートBOX（有人離島専用カードファイル付）：

販売価格 9,350円（税込）

＜セット内容＞

・第4弾コンプリートBOX（全77島を収録）

・「有人離島専用カードファイル」：第1弾からの全304島のカードを収納できるファイル

（サイズ：横225×縦210mm）

▲第4弾のコンプリートBOXと ▲「有人離島専用カードファイル」の表紙は、304島全てのシルエットをデザイン

カードファイル

【初回限定版２.】第4弾コンプリートBOX（クリアファイル付）：販売価格 6,050円（税込）

＜セット内容＞

・第4弾コンプリートBOX（全77島を収録）

・「A4クリアファイル」：日本の全ての有人離島の位置情報を一覧化した「有人離島分布図」をデザイン

▲第4弾のコンプリートBOXとA4クリアファイル▲クリアファイル

【数量限定】第1～4弾コンプリートBOX（完全版）：販売価格 28,710円（税込）

「Map Design GALLERY CARD/有人離島」の第1～4弾に収録した全304島のカードが全て揃う、特別なセットです。

＜セット内容＞

・Map Design GALLERY CARD/有人離島の第1～4弾コンプリートBOX（全304島を収録）

・「有人離島専用カードファイル」：全304島のカードを収納できるファイル（サイズ：横225×縦210mm）

・「有人離島全国分布図」：全ての有人離島が一覧になった分布図（サイズ：約横420×縦594mm）

・「風呂敷」：有人離島全国分布図をデザイン（サイズ：横700×縦700mm）

※本セットには、第1弾～第4弾の特典カードは含まれません。

▲第1弾～4弾のコンプリートBOXとカードファイル▲有人離島全国分布図▲風呂敷

＜商品概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/67172/table/309_1_491f57fb9e473ce47178d4f090096e46.jpg?v=202606290551 ]

＜参考資料＞

「Map Design GALLERY CARD/有人離島」シリーズをよりお楽しみいただくため、離島メディア「はなれじま広報部」監修のもと、本カードを使ったゲームの「ルールブック」を制作しました。はじめての方にも、コレクションをより楽しみたい方にもご活用いただけます。詳細は特集ページをご覧ください。

特集ページ：https://www.mapdesigngallery.com/pages/mdgcard4-campaign#05

＜参考リンク＞

・Map Design GALLERYオンラインストア

：https://www.mapdesigngallery.com

・Map Design GALLERY LINE公式アカウント

：https://lin.ee/DakYXBP

・Map Design GALLERY公式Instagramアカウント

：https://www.instagram.com/zenrin_mapdesign/

・Map Design GALLERY公式X（旧Twitter）アカウント

：https://x.com/MapDesign_G