ホスト業界は社会の縮図だ！ 令和の夜王 あおい氏の『ホストクラブが日本を救う』が、６月27日よりPOD書籍及び電子書籍でAmazonにて同時発売開始！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、ホスト業界は社会の縮図だ！ 令和の夜王 あおい氏の『ホストクラブが日本を救う ここから、人生はやり直せる。』を６月27日（土）よりAmazon POD（プリント・オン・デマンド）及び電子書籍で販売開始しましたことを発表いたします。
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/4814927797
【電子書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0H6MRKY5Y
『ホストクラブが日本を救う ここから、人生はやり直せる。』
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354023/images/bodyimage1】
【内容紹介】
『ホストクラブが日本を救う ここから、人生はやり直せる。』
学校でも会社でも救えない人間を、誰が救うのか。
ホストクラブは、ただの遊び場ではない。
そこには、学校になじめなかった若者、会社で居場所を失った人、社会のレールから外れた人たちが集まってくる。
著者自身もその一人だった。
17歳で水商売の世界に入り、歌舞伎町の熱狂を経験し、経営者として数多くの若者の人生と向き合ってきた。
その中で見えてきたのは、ホストクラブが持つ「社会の受け皿」としての機能だった。
なぜホスト業界は批判されながらも存続してきたのか。
なぜ若者たちはこの世界を目指すのか。
そして、これからのホスト業界はどうあるべきなのか。
学歴も職歴もない。
居場所も自信もない。
それでも人生を変えることはできる。
これはホストの本であると同時に、「もう一度やり直したい」と願うすべての人への再起の物語である。
【目 次】
はじめに
【第１章】僕が水商売と出会うまで
【第２章】熱狂と喧騒のホスト時代
【第３章】失敗と再起の連続で手にしたもの
【第４章】AQUAグループ誕生
【第５章】あおい会長の真剣水商売論
【第６章】水商売が地方を明るく照らす
【第７章】水商売の世界進出が価値観を変える
【第８章】異業種展開とホストのセカンドキャリア
【第９章】令和のホスト業界を考える
【第10章】ホスト業界の未来
おわりに
【著者紹介】
令和の夜王 あおい
1984年6月27日生まれ、大阪府出身。10代で水商売の世界に飛び込み、2002年からホストとして活動。大阪、名古屋、そして東京・歌舞伎町でキャリアを積み、2009年からホストクラブの経営も手掛ける。2014年にACQUA GROUPを設立。2026年現在、全国にホストクラブを60店舗展開し、キャバクラやバー、飲食店なども多角的に運営。“令和の夜王”を名乗り、水商売の未来を創り出すべく奮闘中。
【YouTube】
https://www.youtube.com/@%E3%81%82%E3%81%8A%E3%81%84%E4%BC%9A%E9%95%B7
【TikTok】
https://www.tiktok.com/@ayaseaoi0627
【instagram】
https://www.instagram.com/aoiayase/
【X】
https://x.com/ayaseaoi0627
【threads】
https://www.threads.com/@aoiayase
【商品情報】
●タイトル：『ホストクラブが日本を救う ここから、人生はやり直せる。』
●発売日：2026年６月27日
●発売場所：Amazon
●【POD書籍】定価：1,900円＋税、【電子書籍】定価：1,520円＋税
●【POD書籍】判型：128mm × 188mm 232頁
【POD書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/4814927797
【電子書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0H6MRKY5Y
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354023/images/bodyimage2】
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/4814927797
【電子書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0H6MRKY5Y
『ホストクラブが日本を救う ここから、人生はやり直せる。』
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354023/images/bodyimage1】
【内容紹介】
『ホストクラブが日本を救う ここから、人生はやり直せる。』
学校でも会社でも救えない人間を、誰が救うのか。
ホストクラブは、ただの遊び場ではない。
そこには、学校になじめなかった若者、会社で居場所を失った人、社会のレールから外れた人たちが集まってくる。
著者自身もその一人だった。
17歳で水商売の世界に入り、歌舞伎町の熱狂を経験し、経営者として数多くの若者の人生と向き合ってきた。
その中で見えてきたのは、ホストクラブが持つ「社会の受け皿」としての機能だった。
なぜホスト業界は批判されながらも存続してきたのか。
なぜ若者たちはこの世界を目指すのか。
そして、これからのホスト業界はどうあるべきなのか。
学歴も職歴もない。
居場所も自信もない。
それでも人生を変えることはできる。
これはホストの本であると同時に、「もう一度やり直したい」と願うすべての人への再起の物語である。
【目 次】
はじめに
【第１章】僕が水商売と出会うまで
【第２章】熱狂と喧騒のホスト時代
【第３章】失敗と再起の連続で手にしたもの
【第４章】AQUAグループ誕生
【第５章】あおい会長の真剣水商売論
【第６章】水商売が地方を明るく照らす
【第７章】水商売の世界進出が価値観を変える
【第８章】異業種展開とホストのセカンドキャリア
【第９章】令和のホスト業界を考える
【第10章】ホスト業界の未来
おわりに
【著者紹介】
令和の夜王 あおい
1984年6月27日生まれ、大阪府出身。10代で水商売の世界に飛び込み、2002年からホストとして活動。大阪、名古屋、そして東京・歌舞伎町でキャリアを積み、2009年からホストクラブの経営も手掛ける。2014年にACQUA GROUPを設立。2026年現在、全国にホストクラブを60店舗展開し、キャバクラやバー、飲食店なども多角的に運営。“令和の夜王”を名乗り、水商売の未来を創り出すべく奮闘中。
【YouTube】
https://www.youtube.com/@%E3%81%82%E3%81%8A%E3%81%84%E4%BC%9A%E9%95%B7
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【instagram】
https://www.instagram.com/aoiayase/
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【threads】
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【商品情報】
●タイトル：『ホストクラブが日本を救う ここから、人生はやり直せる。』
●発売日：2026年６月27日
●発売場所：Amazon
●【POD書籍】定価：1,900円＋税、【電子書籍】定価：1,520円＋税
●【POD書籍】判型：128mm × 188mm 232頁
【POD書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/4814927797
【電子書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0H6MRKY5Y
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354023/images/bodyimage2】