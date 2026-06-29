企業の事業と未来を動かす共挑型マーケティングパートナー、株式会社デジタリフト(本社：東京都渋谷区神宮前、代表取締役：百本 正博、証券コード：9244)は、自社開発のBIツール「LIFT Engine(リフトエンジン)」の海外外販を始動します。





統合BIツール「LIFT Engine」海外外販を始動





アジア全域で急速に拡大するデジタルマーケティング市場において、当社の独自調査により急速に高まるニーズが存在することを確認。ベトナムオフィスをはじめとする既存の海外拠点・パートナーネットワークを活かし、LIFT Engineをアジア市場へと展開していきます。









■アジアのデジタル広告市場の成長と背景

東南アジアのデジタル広告市場は、2023年時点で119億2000万米ドル規模に達しており、2032年には221億5000万米ドルの規模と予測されています(年平均成長率6.9％)。現在世界で急速に成長しているデジタル広告市場のひとつです。





こうした市場拡大の中で、デジタルマーケティングへの投資が急増する一方、「施策の文脈が担当者の頭の中に留まったまま消えていく」「競合・市場環境の変化に対して分析が追いつかない」といった構造的課題も深刻化しています。当社の独自調査においても、こうした課題に対するソリューションへの需要が広く確認されており、LIFT Engineへの急激なニーズが見込まれると判断しました。









■アジア市場から評価されている機能

＜日本市場での評価：広告施策における文脈の整合性＞

日本市場では「仮説と実績が一本の線でつながること」「過去の施策経緯をナレッジとして蓄積できること」が特に評価されています。担当者が変わっても施策の文脈が失われず、組織全体の意思決定の質を高める点が支持を得ています。





＜アジア市場ならではの評価：企業分析・競合分析機能＞

一方、アジア市場における独自調査では、企業分析・競合分析の機能に対して特に強い関心が寄せられています。参入企業の増加や市場構造の急激な変化が続くアジアの成長市場では、「競合の動向をリアルタイムで把握し、自社のポジショニングを正確に捉えながら広告施策を設計したい」というニーズが顕在化しており、LIFT Engineがその要求に応えるものとして評価されています。





広告施策における文脈の整合性という日本市場での評価軸と、企業・競合分析という視点からの戦略立案支援というアジア市場ならではの評価軸。この両輪がLIFT Engineの海外展開における強みとなります。









■デジタリフトが海外展開に踏み出す理由

(1) 急成長するアジア市場への手応え

拡大を続けるアジアのデジタル広告投資と、当社独自調査で確認されたニーズを踏まえ、この成長市場においてLIFT Engineが果たせる役割の大きさを確信しています。





(2) 既存の海外拠点・パートナーネットワーク

デジタリフトはすでにベトナムオフィスを開設し、またその他のAPAC地域においてもパートナーとしての戦略的アライアンスを構築、当該地域における知見と現地ネットワークを積み上げてきました。ゼロから市場開拓するのではなく、既存の信頼関係と現地知見を足場にした展開を加速させることが可能です。





(3) Google Premier Partnerとしての国際的な信頼基盤

国内上位3％のGoogle Premier Partnerとして積み上げてきたデジタルマーケティングの専門性と実績は、海外パートナーや広告主との信頼構築においても有効な基盤となります。









■今後の展開

・ベトナムオフィスを拠点としたアジア展開の開始

・APACパートナーネットワークを活用した展開国の拡大

・LIFT Engine機能の多言語対応・現地市場へのローカライズ

・APAC以外の地域においても、段階的な展開・拡大を検討









■デジタリフトが目指す未来

急成長するアジアのデジタル広告市場において、データの蓄積・分析はもはや一部の大企業だけのものではなくなりつつあります。しかしデータが増えるほど、「何をすべきか」という判断はより人間の本質的な思考力を必要とします。





デジタリフトは、LIFT Engineを通じてアジアのマーケターとともに「ヒューマンセントリックなAIドリブンエグゼキューション」の実現を目指します。AIがデータの処理・分析・競合把握を担い、人間がより深い戦略的判断と創造的な施策設計に集中できる環境を、国境を越えて届けていきます。テクノロジーを人の代替としてではなく、人の価値を最大化する手段として――その思想とともに、LIFT Engineはアジアへ踏み出します。









■会社概要

商号 ： 株式会社デジタリフト

市場 ： 東証グロース 証券コード 9244

代表者 ： 代表取締役 百本 正博

所在地 ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル4階

設立 ： 2012年11月

事業内容： ＜マーケティンググロースデザイン＞

・デジタル広告運用・アフィリエイト運用

・SNS運用代行

・インフルエンサーマーケティング

＜コンテンツエクイティエンハンスメント＞

・オウンドメディア構築支援

・サイト制作・運用・採用支援

・SEO/LLMO支援・業務効率化支援

＜データグロースアクセラレーション＞

・ダッシュボード構築支援

・データドリブンマーケティング構築支援・CRM戦略立案・実行

・AI活用型マーケティング支援

URL ： https://digitalift.co.jp/