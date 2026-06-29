【SAP NOW AI Tour Tokyo登壇】生成AI時代に求められる「次世代の会社基盤」とは？ ～モデレーターにフリーアナウンサー酒井美帆氏を迎え、AIが変える組織の役割を解き明かす～
株式会社アイ・ピー・エス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：赤松 洋、以下IPS）は、2026年7月29日（水）に開催される「SAP NOW AI Tour Tokyo」において、スポンサーセッション「【事例講演】ERPの次にくる会社基盤とSAPソリューション - AI・経営・ERPの最前線を走る3人が語る」に登壇いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353932/images/bodyimage1】
近年、生成AIの急速な進化により、「AIが業務を学習し、判断と出力を支援する」新たな業務スタイルへの移行が加速しています。これに伴い、企業が次世代を生き抜くための「会社基盤」や、人と組織に求められる役割も抜本的な変革を迫られています。
本セッションは2026年3月までNHK BS「国際報道」に出演されていたフリーアナウンサーの酒井美帆氏をモデレーターに迎えたパネルディスカッション形式で進行します。
生成AI・DX領域の先駆者として企業変革を推進する株式会社INDUSTRIAL-X 代表取締役 八子知礼氏、経営戦略・組織変革コンサルティングを手掛けるアクティベーションストラテジー株式会社 代表取締役会長 小川克己氏、そして当社代表 赤松洋が登壇します。
AIが担う業務の拡張と人・組織の役割変化、さらにSAPソリューションを核としたデータガバナンスやアウトプット品質の向上について、多角的に議論します。
経営企画部門・経営層の方々にとって、今後の意思決定や経営基盤強化に向けた具体的な示唆を得られる内容となっています。
■セッション概要
タイトル：ERPの次にくる会社基盤とSAPソリューション - AI・経営・ERPの最前線を走る3人が語る
日時：2026年7月29日（水）1４：５０～１５：３０
会場：グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール 3階 Room 3B
参加費：無料（事前登録制）
登録方法：https://www.sap.com/japan/events/sapnowtokyo/flow/sap/snjp26/catalog/page/catalog/session/1776877003289001IHwN
【登壇者】
・八子 知礼 氏（株式会社INDUSTRIAL-X 代表取締役）
・小川 克己 氏（アクティベーションストラテジー株式会社 代表取締役会長）
・赤松 洋（株式会社アイ・ピー・エス 代表取締役社長）
【モデレーター】
・酒井 美帆 氏（フリーアナウンサー）
■展示ブース出展のご案内
当社は本イベントにおいてブース出展も行っております。
ブースでは「SAP Cloud ERP」を活用し、標準化を軸とした迅速かつ確実な「中堅企業向け導入アプローチ」をご紹介します。
「化学・プロセス製造業向けの業界テンプレート」をはじめ、商社や自動車部品・半導体など幅広い製造業の導入事例まで、自社に最適なERP導入と業務改革のヒントをご用意しています。
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
■株式会社アイ・ピー・エスについて
IPSは、SAP社が提供するSAP(R) ERPの導入から本番稼動後の運用・活用まで一貫してお客様に伴走し、業務改革を支援する企業です。1997 年の設立以来180社以上の導入実績を持つ、SAP社プラチナパートナー (※2026年6月現在)として、中堅・成長企業の経済活動を支援しております。
詳細は、こちらをご覧ください。
https://ips.ne.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社アイ・ピー・エス
マーケティング企画推進室
電話：06-6292-6237
E-mail：info@ips.ne.jp
https://www.ips.ne.jp
配信元企業：株式会社アイ・ピー・エス
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近年、生成AIの急速な進化により、「AIが業務を学習し、判断と出力を支援する」新たな業務スタイルへの移行が加速しています。これに伴い、企業が次世代を生き抜くための「会社基盤」や、人と組織に求められる役割も抜本的な変革を迫られています。
本セッションは2026年3月までNHK BS「国際報道」に出演されていたフリーアナウンサーの酒井美帆氏をモデレーターに迎えたパネルディスカッション形式で進行します。
生成AI・DX領域の先駆者として企業変革を推進する株式会社INDUSTRIAL-X 代表取締役 八子知礼氏、経営戦略・組織変革コンサルティングを手掛けるアクティベーションストラテジー株式会社 代表取締役会長 小川克己氏、そして当社代表 赤松洋が登壇します。
AIが担う業務の拡張と人・組織の役割変化、さらにSAPソリューションを核としたデータガバナンスやアウトプット品質の向上について、多角的に議論します。
経営企画部門・経営層の方々にとって、今後の意思決定や経営基盤強化に向けた具体的な示唆を得られる内容となっています。
■セッション概要
タイトル：ERPの次にくる会社基盤とSAPソリューション - AI・経営・ERPの最前線を走る3人が語る
日時：2026年7月29日（水）1４：５０～１５：３０
会場：グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール 3階 Room 3B
参加費：無料（事前登録制）
登録方法：https://www.sap.com/japan/events/sapnowtokyo/flow/sap/snjp26/catalog/page/catalog/session/1776877003289001IHwN
【登壇者】
・八子 知礼 氏（株式会社INDUSTRIAL-X 代表取締役）
・小川 克己 氏（アクティベーションストラテジー株式会社 代表取締役会長）
・赤松 洋（株式会社アイ・ピー・エス 代表取締役社長）
【モデレーター】
・酒井 美帆 氏（フリーアナウンサー）
■展示ブース出展のご案内
当社は本イベントにおいてブース出展も行っております。
ブースでは「SAP Cloud ERP」を活用し、標準化を軸とした迅速かつ確実な「中堅企業向け導入アプローチ」をご紹介します。
「化学・プロセス製造業向けの業界テンプレート」をはじめ、商社や自動車部品・半導体など幅広い製造業の導入事例まで、自社に最適なERP導入と業務改革のヒントをご用意しています。
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
■株式会社アイ・ピー・エスについて
IPSは、SAP社が提供するSAP(R) ERPの導入から本番稼動後の運用・活用まで一貫してお客様に伴走し、業務改革を支援する企業です。1997 年の設立以来180社以上の導入実績を持つ、SAP社プラチナパートナー (※2026年6月現在)として、中堅・成長企業の経済活動を支援しております。
詳細は、こちらをご覧ください。
https://ips.ne.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社アイ・ピー・エス
マーケティング企画推進室
電話：06-6292-6237
E-mail：info@ips.ne.jp
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