タイヤのリサイクルカーボンブラック市場分析レポート（2026年）：2032年793百万米ドル到達予測
タイヤのリサイクルカーボンブラック世界総市場規模
タイヤのリサイクルカーボンブラックは、使用済みタイヤを熱分解処理することで回収される再生炭素材料です。ゴム製品やプラスチック、塗料、インクなどの補強材・着色材として利用されており、資源循環とCO?排出削減に貢献します。近年は、サステナビリティへの関心の高まりを背景に、タイヤ業界を中心として高品質なリサイクルカーボンブラックの需要が拡大しています。
図. タイヤのリサイクルカーボンブラックの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354020/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354020/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルタイヤのリサイクルカーボンブラックのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
タイヤのリサイクルカーボンブラック市場分析：循環経済とグリーン素材需要が牽引する急成長市場
タイヤのリサイクルカーボンブラック市場の成長構造と循環経済の拡大
タイヤのリサイクルカーボンブラックは、廃タイヤを高温熱分解することで得られる炭素含有粉末であり、従来の石油由来カーボンブラックの代替材料として注目されております。タイヤのリサイクルカーボンブラックは、タイヤおよび非タイヤゴム製品、プラスチックフィラー、インク、塗料など多様な用途に利用され、循環型経済における中核素材として位置付けられています。YH Researchによると、世界のタイヤのリサイクルカーボンブラック市場は2025年の86.12百万米ドルから2032年には793百万米ドルへ拡大し、2026年から2032年のCAGRは31.9％と極めて高い成長が予測されています。この急拡大は、環境規制強化とサステナブル素材への転換が同時に進行していることに起因しております。
2025年には世界のタイヤのリサイクルカーボンブラック販売量は約18万トンに達し、平均価格は1トンあたり約450米ドルと見込まれております。短期的には価格は安定傾向にあるものの、需要増加に伴い高純度グレードのプレミアム化が進む可能性が高いと考えられます。
タイヤのリサイクルカーボンブラックの製造プロセスと産業構造
タイヤのリサイクルカーボンブラックは、廃タイヤを収集・破砕した後、熱分解・化学修飾・分散処理などの工程を経て製造されます。上流工程では廃タイヤおよびゴム製品の回収が行われ、中流工程では熱分解技術により炭素資源へ転換されます。下流工程ではタイヤ、ゴム製品、プラスチック材料、高性能複合材料などへ応用され、資源循環型サプライチェーンを形成しております。
このプロセスは高度な技術集約型であり、特に熱分解条件の最適化や粒径制御技術が製品品質を左右する重要要素となっております。近年では欧州および北米の企業を中心に、低エネルギー型熱分解炉や高分散化技術の開発が進み、品質の工業グレード化が加速しております。
市場成長要因と政策・コスト構造の影響
タイヤのリサイクルカーボンブラック市場の主要成長要因は、環境規制強化、原材料コスト最適化、技術革新の三点に集約されます。特に環境規制の厳格化により、廃タイヤ処理と資源循環の必要性が高まり、自動車産業やゴム製品メーカーによる採用が拡大しております。
また、従来のカーボンブラックは石油価格に強く依存しているため価格変動リスクが高い一方、タイヤのリサイクルカーボンブラックは安定供給とコスト削減の両立が可能な代替素材として評価されています。さらに、米国の関税メカニズム再調整などの政策変化は、グローバルサプライチェーンの再編を促し、地域ごとの生産・調達戦略にも影響を与えております。
タイヤのリサイクルカーボンブラックは、使用済みタイヤを熱分解処理することで回収される再生炭素材料です。ゴム製品やプラスチック、塗料、インクなどの補強材・着色材として利用されており、資源循環とCO?排出削減に貢献します。近年は、サステナビリティへの関心の高まりを背景に、タイヤ業界を中心として高品質なリサイクルカーボンブラックの需要が拡大しています。
図. タイヤのリサイクルカーボンブラックの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354020/images/bodyimage1】
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上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルタイヤのリサイクルカーボンブラックのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
タイヤのリサイクルカーボンブラック市場分析：循環経済とグリーン素材需要が牽引する急成長市場
タイヤのリサイクルカーボンブラック市場の成長構造と循環経済の拡大
タイヤのリサイクルカーボンブラックは、廃タイヤを高温熱分解することで得られる炭素含有粉末であり、従来の石油由来カーボンブラックの代替材料として注目されております。タイヤのリサイクルカーボンブラックは、タイヤおよび非タイヤゴム製品、プラスチックフィラー、インク、塗料など多様な用途に利用され、循環型経済における中核素材として位置付けられています。YH Researchによると、世界のタイヤのリサイクルカーボンブラック市場は2025年の86.12百万米ドルから2032年には793百万米ドルへ拡大し、2026年から2032年のCAGRは31.9％と極めて高い成長が予測されています。この急拡大は、環境規制強化とサステナブル素材への転換が同時に進行していることに起因しております。
2025年には世界のタイヤのリサイクルカーボンブラック販売量は約18万トンに達し、平均価格は1トンあたり約450米ドルと見込まれております。短期的には価格は安定傾向にあるものの、需要増加に伴い高純度グレードのプレミアム化が進む可能性が高いと考えられます。
タイヤのリサイクルカーボンブラックの製造プロセスと産業構造
タイヤのリサイクルカーボンブラックは、廃タイヤを収集・破砕した後、熱分解・化学修飾・分散処理などの工程を経て製造されます。上流工程では廃タイヤおよびゴム製品の回収が行われ、中流工程では熱分解技術により炭素資源へ転換されます。下流工程ではタイヤ、ゴム製品、プラスチック材料、高性能複合材料などへ応用され、資源循環型サプライチェーンを形成しております。
このプロセスは高度な技術集約型であり、特に熱分解条件の最適化や粒径制御技術が製品品質を左右する重要要素となっております。近年では欧州および北米の企業を中心に、低エネルギー型熱分解炉や高分散化技術の開発が進み、品質の工業グレード化が加速しております。
市場成長要因と政策・コスト構造の影響
タイヤのリサイクルカーボンブラック市場の主要成長要因は、環境規制強化、原材料コスト最適化、技術革新の三点に集約されます。特に環境規制の厳格化により、廃タイヤ処理と資源循環の必要性が高まり、自動車産業やゴム製品メーカーによる採用が拡大しております。
また、従来のカーボンブラックは石油価格に強く依存しているため価格変動リスクが高い一方、タイヤのリサイクルカーボンブラックは安定供給とコスト削減の両立が可能な代替素材として評価されています。さらに、米国の関税メカニズム再調整などの政策変化は、グローバルサプライチェーンの再編を促し、地域ごとの生産・調達戦略にも影響を与えております。