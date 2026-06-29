日本各地、暮らしの中で育まれた「文化」を記録しWeb限定記事として楽しめる「昭和100年史カルチャー編」2026年7月1日より公開

株式会社22世紀アート昭和100年史カルチャー編イメージ

株式会社22世紀アートは、2026年7月より開始する「昭和100年史Web版」の拡大リニューアルにあわせ、新たなWeb限定シリーズとして「昭和100年史カルチャー編」を開始いたします。

【公式サイト】

https://www.showa100.net/

これまで企業や、地域に根ざして生きてきた人々の物語を記録してきた「昭和100年史」に加え、カルチャー編では、喫茶店、居酒屋、音楽、アートなど、人々の暮らしや娯楽の中で育まれてきた文化に関わってきた人々に焦点を当てた物語を、公式Webサイトを通じて一般公開いたします。

図書館寄贈版とは異なるWeb限定コンテンツとして、より身近で多様な日本の文化をつくり、支えてきた人々へのインタビューを編集した物語をお楽しみいただけるコンテンツとなっております。

企業史だけでは残せない、「暮らしの中にある文化」の記憶をWebで記録

昭和100年史カルチャー編トップ

「昭和100年史カルチャー編」が記録するのは、経済発展や企業史や経済発展の文脈だけでは語りきれない、暮らしのそばにあった文化の記憶です。

参加するのは音楽やアートに熱を注いだ表現者、クラブやライブハウスのような「カルチャー」を通じて昭和から令和の経済発展を支えてきた人々。

そうした文化は、時代の空気や地域の個性を映し出す大切な記録でありながら、公式な歴史として残りにくい側面があります。

本シリーズでは、そんな日本の発展や文化の浸透に携わってきた人々や、地域の娯楽や表現を支えてきた組織に焦点を当て、インタビューを通じて、その人だから語れる日本のカルチャーの記憶をWeb上に残していきます。

昭和100年史プロジェクトとは

「昭和100年史」は、現代版風土記として、47都道府県ごとに、その土地に生きてきた人々や企業・団体の声を取材・編集し、地域に残る歴史、記憶、そこに込められた想いを次の世代へ手渡していくことを目的とした出版プロジェクトです。

各地域で生きてきた一般の方々の物語に加え、地域に根ざして歩みを重ねてきた企業・団体へのインタビューも行い、その土地の産業や文化、人々の暮らしを支えてきた歩みを記録しています。

昭和から平成、令和へと続く時代の変化の中で、人々が何を大切にし、どのような選択を重ねてきたのか。その声を一冊の書籍としてまとめ、全国の図書館への寄贈や販売を通じて、多くの方に届けていく取り組みです。

現在、全国14社の企業および400名以上の一般参加が確定しており、地域ごとに計47巻の書籍を編集しています。2026年8月の第1弾刊行に向けて、現在制作を進めております。

今回のWeb版拡大リニューアルでは、書籍掲載原稿をWeb上で公開するだけでなく、Web限定の新シリーズ「カルチャー編」を加えることで、より多様な角度から日本各地の記憶を記録・発信し、昭和から令和の時代を作り上げてきた人々の「記憶」として次世代へつないでまいります。

【昭和100年史 参加企業一覧】

北海道編：株式会社植松電機

青森県編：かねさ株式会社

宮城県編：今野梱包株式会社

福島県編：常磐興産株式会社（スパリゾートハワイアンズ）

東京都編：株式会社サムライ・ロック・オーケストラ

神奈川県編：株式会社崎陽軒

愛知県編：トヨタ自動車株式会社

岡山県編：菅公学生服株式会社

広島県編：マツダ株式会社

広島県編：株式会社八天堂

三重県編：株式会社おやつカンパニー

会社概要

会社名：株式会社22世紀アート

事業内容：電子書籍・POD書籍出版、英訳出版、オーディオブック出版、書籍企画編集、書籍販売

公式サイト：https://22art.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社22世紀アート

広報担当

お問い合わせ先：

〒108-0014

東京都港区芝5-26-24 田町スクエア2F ビジネスエアポート田町 R13

TEL:03-5941-9774

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