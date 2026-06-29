秩父湯元 武甲温泉にて「秩父川瀬祭り」の応援企画を開催。お子さまへのアイスキャンディプレゼントや「川瀬祭り限定ソフトクリーム」販売など

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する秩父湯元 武甲温泉（埼玉県横瀬町、以下、武甲温泉）は、2026年7月11日（土）より秩父川瀬祭り応援イベントを実施いたします。

これは、7月19日（宵宮）・20日（大祭）の日程で開催される「秩父川瀬祭り」に合わせて武甲温泉で実施するイベントです。期間中は、玄関でのウェルカム川瀬祭りムービーの上映や、ご入館されたお子さまへのアイスキャンディプレゼント、川瀬祭りをイメージしたソフトクリームの販売を行います。

◎ウェルカム川瀬祭りムービー

武甲温泉の本館入り口にて、川瀬祭りの動画を流してお出迎えします。

実施期間：2026年7月11日（土）～7月20日（月・祝）

時間：17時～閉館まで

◎お子さまアイスキャンディプレゼント

入館した小学生以下のお子さま、おひとりにつきアイスキャンディを1本プレゼントします。

期間：2026年7月11日（土）～7月20日（月・祝）

※お子さまのみのご入館はできませんので、保護者様ご同伴でのご入館をお願いします。

◎川瀬祭り限定ソフトクリーム

川瀬祭りの子どもの躍動をイメージした限定のソフトクリーム販売します。

提供期間：2026年7月11日（土）～7月20日（月・祝）

場所：1階喫茶コーナー

金額：500円（税込）

■秩父川瀬祭り

秩父市番場町にある秩父の総鎮守秩父神社夏の例大祭。お祇園とも呼ばれ7月19、20日は笠鉾4基、屋台4基の計8基の山車が勇壮な屋台囃子を響かせ街中に繰り出します。冬の秩父夜祭りが大人主役の祭りとすれば、夏の川瀬祭は子供が主役。お祭りの名前の元になっている、あらゆる災厄を流しさると言われる「みこし洗い」で祭りは最高潮に達します。

https://navi.city.chichibu.lg.jp/p_festival/1273/

■秩父湯元 武甲温泉

武甲温泉は、秩父のシンボル武甲山の麓、横瀬川沿いにある温浴施設です。西武鉄道・横瀬駅より徒歩約10分。緑に囲まれた露天風呂やジェットバス、サウナ等を備えています。宿泊施設、キャンプ場も併設していますので、秩父・長瀞観光の拠点としてご利用ください。

埼玉県秩父郡横瀬町横瀬4628-3

https://www.buko-onsen.co.jp/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/