ガンダムファン必見！“ジオニック社 ザクII”と“イワタニ やきまるII”が融合！「やきまる シャア専用ザクIIモデル」「やきまる ザクIIモデル」新登場！！

岩谷産業株式会社

岩谷産業株式会社（本社：大阪・東京、社長：間島𥶡、資本金350億円）は、日本の代表的なロボットアニメである「機動戦士ガンダム」の世界観をデザインに取り入れた限定モデル「カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまる”『シャア専用ザクIIモデル』『ザクIIモデル』」を、当社の公式オンラインショッピングサイト「イワタニアイコレクト」、直営ショップ「Iwatani Outdoor Shop BASE」で2026年6月29日より発売開始いたします。

▲カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまる”シャア専用ザクIIモデル▲カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまる”ザクIIモデル

「カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまる”シャア専用ザクIIモデル」ご購入ページ（イワタニアイコレクト）：https://www.iwatani-i-collect.com/shop/g/g2000008491/

「カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまる”ザクIIモデル」ご購入ページ（イワタニアイコレクト）：https://www.iwatani-i-collect.com/shop/g/g2000008492/

■開発者の思い

▲カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまる”シャア専用ザクIIモデル▲カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまる”ザクIIモデル

緻密なメカニック描写で知られるガンダムの世界観とシリーズ累計販売台数230万台を突破した大人気焼肉グリル「やきまる」が融合することで、ガンダムファンの皆様へ「楽しさが広がる食卓の体験」をご提案いたします。

■商品特長

1．本体に鎮座したエンブレム

本体側面にはジオン公国軍の象徴が描かれ、さらに点火つまみの横にも「ZEONIC」の文字とともに刻まれた重厚感のある特製メタルエンブレムプレートが施されています。青い炎との調和が世界観を演出し、食卓を彩ります。

2．プレートにはジオン公国軍のロゴを刻印

▲ジオン公国軍の象徴▲メタルエンブレムプレートに刻んだ「ZEONIC」の文字▲プレート中央に配置したジオン公国軍ロゴ

プレートの中央にはジオン公国軍ロゴを忠実に再現し、その威厳を刻み込みました。肉を焼くたびにジオン公国軍の誇りを肌で感じる特別な時間へといざないます。

■商品概要

＜「カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまるII”」について＞

本商品は、炎に脂が直接当たらない構造により、焼肉中の煙の発生を抑制できる焼肉専用器です。煙が気になりがちなマンションや高気密住宅でも、煙を気にすることなく快適に焼肉をお楽しみいただけます。プレートにはフッ素加工を施しているため、食材がこびり付きにくく、お手入れも簡単です。また、お肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちる構造となっており、ヘルシーな仕上がりを実現します。さらに、上面板および容器カバーにもフッ素加工を施しているため、油汚れのお手入れがよりしやすくなっています。

▲商品ページURL: https://www.iwatani.co.jp/jpn/consumer/products/cg/grill/cb-slg-2/▲カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまる”シャア専用ザクIIモデル▲カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまる”ザクIIモデル▲「シャア専用ザクIIモデル」容器カバーデザイン▲「ザクIIモデル」容器カバーデザイン[表: https://prtimes.jp/data/corp/48859/table/181_1_229c860f85f6e7648e694f7f1d9f6b59.jpg?v=202606290152 ]

※この商品は株式会社プレックスが発売し、岩谷産業株式会社が販売するものです。

発売元 株式会社プレックス

販売代理店 岩谷産業株式会社