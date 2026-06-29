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インドアでもアウトドアでも使用可能な新定番バスケットボール「GAMETIME(ゲームタイム)」に新色「グレー」が登場
2026年に設立150年を迎える、世界中のアスリートを支えるスポーツブランドのスポルディング・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：デイビッド・ジョセフ・コラディニ、以下スポルディング）は、インドアでもアウトドアでも使用可能なコンポジットレザーバスケットボール「GAMETIME」より、新色「グレー」を6月30日(火)より順次発売いたします。
「GAMETIME」は、スポルディング新定番のインドア・アウトドアボールとして、2026年1月に登場して以来注目を集めてきました。そのGAMETIMEにシックかつインパクトのある新色グレーが登場します。
バスケットボールは、プレースタイルやレベル、練習環境や頻度によって最適なボールが異なります。適切なボールを選ぶことで、ゲームの楽しさやパフォーマンスは大きく向上します。体育館などのインドアでのプレー、コンクリートやアスファルトなどのアウトドアでのプレー、環境ごとに求められる性能はさまざまです。ストリートコートでは、変化する天候や荒れたコートなど過酷な環境にも耐え得る高い耐久性が必要とされ、インドアコートでは、繊細なハンドリングやシュートタッチ、手に伝わるダイレクトな感触が求められます。
「GAMETIME」は、ドライタッチで高いグリップ力を持つカバー素材と、スポンジ状の裏地による優れたクッション性を融合。プレーする環境を問わず安定したパフォーマンスを発揮します。インドアでもアウトドアでも妥協しない、すべてのプレーヤーにフィットする、オールラウンドな新定番バスケットボール「GAMETIME」に新たな個性が加わりました。
「GAMETIME GRAY」は、6月30日(火)から、全国のスポルディング取り扱い店舗と公式オンラインショップ（https://www.spalding.co.jp）にて販売を開始いたします。
GAMETIME ： https://www.spalding.co.jp/view/category/gametime
GAMETIME GRAY ゲームタイム グレー
インドア・アウトドアボールの新定番。ドライタッチでグリップ力のある表面とスポンジ状の裏地によりクッション性を持たせたカバー素材が、コンディションを問わず優れたパフォーマンスを発揮
品番：78-229J
SIZE：7
MATERIAL：合成皮革
PRICE：￥5,390 （本体 ￥4,900)
本件に関するお問合わせ先
マーケティング（山田・木村） ｜ 03-6408-0451 | ✉natsushi.yamada@spalding.co.jp
関連リンク
スポルディング公式オンラインショップ
https://www.spalding.co.jp
スポルディング公式オンラインショップ GAMETIME
https://www.spalding.co.jp/view/category/gametime
「GAMETIME」は、スポルディング新定番のインドア・アウトドアボールとして、2026年1月に登場して以来注目を集めてきました。そのGAMETIMEにシックかつインパクトのある新色グレーが登場します。
「GAMETIME」は、ドライタッチで高いグリップ力を持つカバー素材と、スポンジ状の裏地による優れたクッション性を融合。プレーする環境を問わず安定したパフォーマンスを発揮します。インドアでもアウトドアでも妥協しない、すべてのプレーヤーにフィットする、オールラウンドな新定番バスケットボール「GAMETIME」に新たな個性が加わりました。
「GAMETIME GRAY」は、6月30日(火)から、全国のスポルディング取り扱い店舗と公式オンラインショップ（https://www.spalding.co.jp）にて販売を開始いたします。
GAMETIME ： https://www.spalding.co.jp/view/category/gametime
GAMETIME GRAY ゲームタイム グレー
インドア・アウトドアボールの新定番。ドライタッチでグリップ力のある表面とスポンジ状の裏地によりクッション性を持たせたカバー素材が、コンディションを問わず優れたパフォーマンスを発揮
品番：78-229J
SIZE：7
MATERIAL：合成皮革
PRICE：￥5,390 （本体 ￥4,900)
本件に関するお問合わせ先
マーケティング（山田・木村） ｜ 03-6408-0451 | ✉natsushi.yamada@spalding.co.jp
関連リンク
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https://www.spalding.co.jp
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