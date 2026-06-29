シリーズ累計刷り部数150万部突破の大人気マイクラ総合マガジンの最新号！ 『別冊てれびげーむマガジン スペシャル マインクラフト つかめ！大チャンス号』本日6月29日発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、子ども向けゲーム情報誌『別冊てれびげーむマガジン スペシャル マインクラフト つかめ！大チャンス号』を、本日2026年6月29日（月）に刊行いたしました。

付録1 マイクラ実況DVDでわかる!!

付録DVDには、アップデートで変わった部分の解説、海底神殿やオウムガイなど海にまつわる攻略情報、イチから村を作る方法などがわかる実況動画を収録しています。

マイクラ歴10年以上の編集長「さなぴー」と、マイクラ大好き「ふるちゃん」がおもしろく、わかりやすく解説します。暴言・汚言ナシの丁寧な言葉づかいで、親御さんも安心です。

付録2 ピンチ突破ブックでわかる!!

『マイクラ』プレイ中に起こるピンチと、その突破方法がわかる164ページの分厚い攻略ブックが付いてきます。「クリーパーに近づかれてピンチ！ どうすればイイ！？」「家の中なのにモンスターが出てきてピンチ！ どうして！？」など、66のピンチを収録。

ピンチと突破を通して『マイクラ』にさらに詳しくなれること間違いナシです。

『マイクラ』攻略と楽しいページで何度も読める!!

剣を使った基本のバトルテクだけでなく、エンチャントを使ったイチゲキ剣の作りかた、意外な剣の使い道といった、すぐに試したい攻略情報はもちろん、『マイクラ』に登場する食べ物を作ってみた記事、編集長さなぴーが主人公のマンガ、頭を使った遊びページなど、『マイクラ』が題材の楽しいページが盛りだくさんで、読みごたえバツグンです。

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概要

【書 名】別冊てれびげーむマガジン スペシャル マインクラフト つかめ！大チャンス号

【発売日】2026年6月29日（月）

【価 格】1,650円（本体1,500円＋税）

【判 型】本誌A4変形判・68ページ（＋A5判付録・164ページ）

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

●詳細はこちら

（KADOKAWAオフィシャルサイト）

https://www.kadokawa.co.jp/product/322604000520/

●購入はこちら

（Amazon）

https://www.amazon.co.jp/dp/404090026X

関連情報

●YouTube公式チャンネル

YouTube「てれびげーむマガジンチャンネル」も更新中！

https://www.youtube.com/@tvgamemagazine

毎月第３金曜日の夕方5時からは、ゲーム実況を担当する人気編集者・さなぴーの生放送をお届け中。視聴者のコメントに答えながら、そのとき最新のゲームを生実況します。

また、毎週木曜日には過去の『てれびげーむマガジン』付録DVDに収録した実況動画をアップ中。こちらではおもに、インディーゲームをお届けしています。

●てれびげーむマガジン公式SNS

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てれびげーむマガジンについて

『てれびげーむマガジン』は2026年に創刊18年を迎えるゲーム雑誌です。4歳～10歳くらいのお子様を対象としており、キャラクターのイラストやゲームの画面写真など、ビジュアルを中心にしたにぎやかな誌面が特徴。使っている漢字は小学3年生で習うものまでで、すべての漢字に読み仮名がふってあるので、文章を読む練習にもなります。

またてれびげーむマガジン編集部では、特定のゲームを特集した『別冊てれびげーむマガジン スペシャル』や、おもに『どうぶつの森』を中心としたかわいいゲームを取り扱う『ぴこぷり』、ゲームのキャラクター図鑑といった書籍など、お子様を対象としたゲーム関連雑誌・書籍を刊行しています。

株式会社KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、 株式会社KADOKAWAの100％子会社です。 「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、 Webサービス運営、 動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。 そのほか、 グッズ制作やイベント企画・運営、 eスポーツマネジメントなど、 ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。 ゲームとユーザーの熱量を高め、 ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。

公式サイト： https://kadokawagamelinkage.jp