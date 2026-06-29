プールで「初めて立てる」体験を。子どもたちの挑戦を引き出す「サーフィン教育プログラム」を確立

公益社団法人日本サーフィン連盟

公益社団法人日本サーフィン連盟（NSA）は、プールを活用した子ども向けサーフィン体験教室について、約8年にわたる実践を通じて教育プログラムとしての体系化を進め、このたびその取り組みを発表しました。本プログラムは、サーフィン未経験の子どもでも安全に「ボードの上に立つ成功体験」を得られるよう設計されたもので、スポーツ教育・地域教育の新たなモデルとして注目されています。

■ 背景：「やってみたい」が続かない課題

サーフィンは魅力的なスポーツである一方、海への恐怖、立てないことによる挫折、環境への抗抵（海水・日焼けなど）といった理由から、初体験で離脱してしまうケースが多いという課題がありました。

■ 解決策：「成功体験を先に届ける」

この課題に対しNSAが着目したのが、プールでのサーフィン体験です。波のない安全な環境で、まず立てる・楽しさを感じる・自信を持つという「成功体験」を先に提供することで、サーフィンへの心理的ハードルを大きく下げることに成功しました。

■ 教育的特徴：「教えない教育」

本プログラムの最大の特徴は、従来のスポーツ指導とは異なるアプローチにあります。

・サーフィン用語を使わない

・感覚的に理解させる

・楽しさを最優先に設計

○×マットや簡易ツールを用い、子どもたちが身体感覚としてバランスを理解できるよう工夫されています。

■ 原点：ドジ井坂氏の哲学

本プログラムの礎には、NSA第4回全日本サーフィン選手権メンクラス優勝者であり、日本初の通年型ビーチコミュニティ「ビーチクラブ」を全国展開するなど、競技と普及の両面で日本サーフィン界のレジェンドであるドジ井坂こと井坂 啓美氏の哲学があります。井坂氏は70年にわたり「どうすればサーフィンを楽しめるか」を追求し続け、その知見をもとに「誰でも楽しめるサーフィン」の思想を築いてきました。NSAはその考えを継承し、「難しいスポーツを、誰もが楽しめるものに変える」という理念のもと、本プログラムを開発しました。

「サーフィンは難しいスポーツです。しかし「立てた」という最初の成功体験があれば、その先は自分の意思で続けていける。私たちは「ゼロからイチ」を生み出すことに価値があると考えています。」

― NSA教育委員長 内海義彦

■ 教育としての価値

本プログラムは、単なるスポーツ体験にとどまらず、以下の教育的効果が確認されています。

・自己肯定感の向上

・身体感覚の育成

・挑戦する意欲の醣成

特に現代の子どもの運動経験が乏しいことで不足しがちな「バランス感覚」「身体認知」の向上にも寄与しています。

■ 社会的意義と今後の展開

・スポーツ参加機会の拡大

・地域と海の関係性の再構築

・サーフィン文化の裾野拡大

教育機関や自治体との連携により、学校授業への導入も進み始めています。NSAでは本プログラムを、全国の教育委員会との連携強化、学校授業への導入支援、地域スポーツ振興との融合などの形で展開予定です。将来的には、海のない地域でもサーフィン体験が可能な教育モデルとしての普及を目指します。

以上

◆関連コンテンツ

・NSAサービス：プールを使ったサーフィン教育プログラムのご紹介(https://www.nsa-surf.org/school/nsa-pool-program/)

・「“初めての体験” サーフィンスポーツチャレンジPresented by ENEOS」レポート(https://www.nsa-surf.org/school/surfing_sports_challenge_presentedby_eneos_2026_report/)

■ 本件に関するお問い合わせ

公益社団法人 日本サーフィン連盟 事務局

担当：宮崎

E-mail：info@nsa-surf.org

HP：https://www.nsa-surf.org/