【新刊情報】りゅうのしまが一大事！みんながねむれなくて困っています🌙 人気シリーズ第2弾！ 失敗から生まれた、やさしい奇跡と星空のぼうけん。『らいらっくの ほしくずしょっぷ』6/30発売！
岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10168772.html
★韓国からやってきたカラフルでキュートな絵本「りゅうのしまのおみせやさん」シリーズ第2弾！
『もぐのおてんきまーと』に続く、「りゅうのしまのおみせやさん」シリーズ第2弾！
こんどは、ねむれないしまを救う、ほしくずしょっぷのお話です。
舞台は「りゅうのしま」。
昔々、青いりゅうが、ひゅるりんとやってきて、魔法をかけていったしま。
昼間はわいわいにぎやかで、夜はしーんと静かなところです。
なぜかというと、夜になるとわたぐもがおりてきて、しまをすっぽりつつんでしまうからです。
ところが、ある夜、わたぐもが現れず、りゅうのしまのみんながねむれなくなってしまいます。
「ねむれない ねむれない。ねむりたいのに ねむれない」
そこで、みんなは、くもの上にある「ほしくずしょっぷ」にむかいました。
ぐっすり ねむれる ふしぎなものを うっている おみせなのです。
おみせには、なにかいいものがあるでしょうか？
くもの上にあるお店「ほしくずしょっぷ」の店主らいらっくと、助手のれもなるどは、みんなを助けるために気球に乗ってうちゅうへ出発！
「ゆめのもと」「こもりうたのおんぷ」「ぶらっくほーるのほしのかけら」「ねむれるもりのはな」などなど、ほしぼしから特別な材料をわけてもらいますが……
失敗が奇跡を呼び、島に静かな夜を取りもどすまでの、ハートウォーミングな星空のぼうけん！
眠る前の読み聞かせにもぴったりな絵本🌟
★初回限定かわいいシール付き！
●書誌情報
書名：りゅうのしまの おみせやさん
らいらっくの ほしくずしょっぷ
著者名：トーマス・リー・さく／岡崎暢子・やく
出版社：株式会社岩崎書店
定価：1,400円（本体1,540円＋税）
判型：A4変 頁数：44ページ
対象年齢 3歳くらい～小学校低学年向き
配本日：2026年6月30日
発売日：2026年7月2日
ISBN：978-4-265-85240-6
岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10168772.html
商品紹介動画：https://www.youtube.com/shorts/8VUU521sBvM
●好評発売中！『りゅうのしまの もぐのおてんきまーと』
書名：りゅうのしまの おみせやさん もぐのおてんきまーと
著者名：トーマス・リー・さく／岡崎暢子・やく
出版社：株式会社岩崎書店
定価：1,300円（本体1,430円＋税）
判型：A4変 頁数：44ページ
対象年齢 3歳くらい～小学校低学年向き
ISBN：978-4-265-85239-0
岩崎書店商品ページ
https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10146996.html
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●著者紹介
トーマス・リー ＝토마쓰리＝
浮かんでくる気持ちをかき集めて物語を書き、絵を描いています。小さな話のかけらをつないで、ひとつの物語にするのが好きです。
絵本『星のかけら商店（仮題）』（小社より近日刊行予定）、『夏をお願い』のほか、イラストエッセイ『こころがつらいときは、猫をかぞえてみて』、「こころすくすく」シリーズ（いずれも未邦訳）などがある。本作『もぐのおてんきまーと』が初めての絵本。
Instagram @thomas_leeeeee
YouTube @thomaslee473
岡崎暢子（おかざきのぶこ）
韓日翻訳・編集者。韓国語で読んだ世界を日本語で表現するのが好きです。
訳書に『あやうく一生懸命生きるところだった』『人生は「気分」が10割』（ともにダイヤモンド社）、『作文宿題が30分で書ける！秘密のハーバード作文』（CEメディアハウス）、『ナビエ・ストークス方程式と僕らの最終定理』（東京ニュース通信社）など