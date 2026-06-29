ホークス奇跡の逆転優勝を追いかけたドキュメンタリー 「映画 HAWKS SP!RIT -273日の記憶-」

スカパーＪＳＡＴ株式会社

スカパーＪＳＡＴ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：米倉英一、以下「スカパー! 」）が運営するスポーツ専門チャンネル“スポーツライブ＋（プラス）”は、2026年7月9日（木）より、「映画 HAWKS SP!RIT -273日の記憶-」の放送を開始することを決定しました。

「映画 HAWKS SP!RIT -273日の記憶-」は、昨年単独最下位からパーソル パ・リーグ連覇を果たした福岡ソフトバンクホークスを追いかけたドキュメンタリー映画です。2025年12月26日（金）から全国36の映画館で公開されていました。

2025年シーズンの福岡ソフトバンクホークスは、本拠地での開幕3連敗、さらには12年ぶりの単独最下位とシーズン序盤苦しみました。選手の離脱も相次ぎ、小久保監督自ら「異常事態」と口にした2025シーズンは“決断”の連続となりました。どん底から這い上がるために、監督・選手が貫いた“信念”とは何か、ベンチ裏・練習場など、通常の中継では見えない舞台裏から、その核心に迫ります。常にチームの傍でその戦いを見つめてきた密着カメラだからこそ捉えられた映像の数々を一つの映画として紡ぎ、273日間の激闘の裏側を明らかにします。

ナレーションは福岡県出身で元乃木坂46の女優・与田祐希さんが、主題歌はSixTONESがそれぞれ担当していますので、こちらにもご注目ください。

福岡ソフトバンクホークスは今年リーグ3連覇＆日本シリーズ連覇を目指しており、シーズン中盤時点で熾烈な上位争いを繰り広げています。映画を見て昨年の感動を思い出しながら、ぜひ福岡ソフトバンクホークスの試合もご視聴ください。

スカパー! は今後も野球を多角的に楽しめるコンテンツを提供し、野球中継および番組の新たな価値創出とファン体験の向上に努めてまいります。

(C) SoftBank HAWKS

■放送・配信スケジュール

・初回放送 ：7月9日（木）19：00～

※以降、適宜再放送

・チャンネル ：スポーツライブ＋

・番組サイト ：https://www.sportslive-plus.com/baseball/hawksspirit/

■スポーツライブ＋（プラス）について

スカパーＪＳＡＴが運営するスポーツ専門チャンネル“スポーツライブ＋（プラス）” https://www.sportslive-plus.com/は、プロ野球「福岡ソフトバンクホークス」主催の全試合生中継を中心に、サッカー、ゴルフ、格闘技・プロレスなどのスポーツ中継、その他エンターテイメント番組などを放送するチャンネルです。

■スカパー! について

スカパー! は、スカパーＪＳＡＴ株式会社が提供する日本最大級の有料多チャンネル放送サービスです。スポーツ、映画、アニメ、音楽、バラエティなど多彩なジャンルの専門チャンネルを提供し、視聴者の多様なニーズに応えています。特にスポーツでは、サッカー、野球、ゴルフなど国内外の試合を生中継で楽しめる点が魅力になっています。1チャンネルから契約可能で、契約チャンネルは毎月自由に変更可能。ご加入月は無料でお楽しみいただけます。

また、番組は録画も可能なため繰り返し視聴でき、さらに「スカパー! 番組配信」を使用すれば、スマホやタブレットでの視聴も可能です。ライフスタイルに合わせて柔軟にお楽しみいただけます。

スカパー! は2026年10月1日に30周年を迎えます。

これからもユーザーの“本気の好き”に、どこまでも深く寄り添い、視聴に留まらない「！」な体験をもっと広げてまいります。

■スカパーＪＳＡＴ株式会社について

スカパーＪＳＡＴは、宇宙とメディアを両輪とする「宇宙実業社」です。

宇宙事業では静止軌道衛星による衛星通信に加え、低軌道地球観測衛星の自社保有による衛星画像データビジネス、安全保障をはじめとする多様な領域へ事業を展開。

メディア事業では、「スカパー! 」の放送・配信事業やメディアソリューション事業、光回線経由再送信サービスなどの光アライアンス事業、グローバルIP事業を展開。

2026年4月に持株会社と事業会社を統合し、新たな価値創出に挑戦し続けます。