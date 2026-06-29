冷凍機能の満足度が高いと、ママの「心のゆとり」は約1.8倍に！“考える家事”を減らす「冷凍活用」がメンパ向上のカギ

パナソニック株式会社 コミュニケーションデザインセンター

パナソニック株式会社は全国の幼稚園児～高校生までの子どもを持つママ600名を対象に、「夏休みの食事準備に関する意識調査」を実施しました。

近年、共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化により、家事においては“タイパ（タイムパフォーマンス）”だけではなく、精神的な豊かさやストレスからの解放を重視する“メンパ（メンタルパフォーマンス）”への関心が高まっています。

今回の調査では、74.8%のママが夏休みの食事準備にストレスを感じていることが判明。特に、子どもが家にいる時間が長くなる夏休みは、「今日のお昼何？」という日々の問いかけが積み重なり、食事の準備や献立を考え続けること自体に負担を感じる人が増える時期であることがわかりました。一方で、「今日は食事の準備で何も考えなくていい」と思える日は、90.5%の人が「自分の気持ちに余裕が生まれる」「子どもとゆっくり過ごせる」などと回答しており、食事準備の負担軽減が、家族との時間や気持ちの余裕にもつながっていることが明らかになりました。

ハイライト

- 最もストレスを感じる休暇は「夏休み（59.8%）」。- 夏休み中は、74.8%のママが食事準備や調理においてプレッシャーを感じている。- 家事の悩みは“タイパ”から“メンパ”へ。食事準備や調理で一番ストレスに感じるのは「何を作るか・どう使うかを考えること」が最多（44.7%）。- 食事の準備で余裕がない時、80.0%のママが子どもへの向き合い方が変わると回答。- 特に年齢の低い幼稚園児ママは87.3%、小学生ママは85.3%が向き合い方に変化があると回答。- 食事の準備で「今日は何も考えなくていい」と思えた日、幼稚園児ママの47.3%が「子どもとゆっくり過ごせる」。- 調理時のメンタル面で最も役立つ・助かると感じる冷凍室の機能は「大容量でたくさん入る（58.0%）」。- まとめ買い、冷凍食品で助けられている一方、「冷凍室に入りきらない」という問題も。- 冷凍機能への満足度は“心の余裕”にも影響。冷凍機能に満足しているママは、満足していないママと比べて心の余裕を感じている割合が約1.8倍高い結果に。

【調査概要】

●調査名称：「夏休みの食事準備に関する意識調査」

●調査地域：全国

●調査期間：2026年5月22日（金）～26日（火）

●調査方法：インターネット調査

●調査対象：幼稚園児、小学生、中学生、高校生の子どもを持つ母親

●有効回答：600

※調査結果を引用いただく際は「パナソニック調べ」を引用元として記載ください。

※本調査レポートの百分率表示は小数点第１位で四捨五入の丸め計算を行っているため、合計しても100%にならない場合があります。

■休暇の中で、最もストレスを感じるのは「夏休み（59.8%）」。

食事の準備や調理において、ストレスやプレッシャーを感じる休暇について伺うと、最も多い回答は「夏休み（59.8%）」と、他の休暇と比較しても圧倒的に多い結果となりました。

Q 食事の準備・調理において、どの休暇が一番ストレスやプレッシャーに感じますか。（n=600）

■夏休み中は、74.8%のママが食事準備や調理においてプレッシャーを感じている。

夏休み期間中の食事準備や調理について聞いたところ、74.8%が「プレッシャーを感じる」と回答しました。さらに、子どもから「今日のお昼ごはん何？」と言われることについて、65.4%が「精神的な負担になっている」と回答しています。

Q 夏休み期間中の子どもや食事の準備・調理において、どのくらいプレッシャーを感じますか。（n=600）

Q 夏休み中、子どもに「今日のお昼ごはん何？」と言われることが、精神的な負担になっていると

感じますか。（n=600）

■家事の悩みは“タイパ”から“メンパ”へ。食事準備や調理で一番ストレスに感じるのは「何を作るか・どう使うかを考えること」が最多（44.7%）。

食事の準備・調理において最もストレスに感じることを聞いたところ、「何を作るか・どう使うかを考えること（44.7%）」が最多となり、効率面を重視する「時間がかかること（18.0%）」を大きく上回る結果となりました。

また、食事の準備や調理がうまくいかなかった日について、65.2%が「その後の気分や心の余裕に影響する」と回答。子どもの学年別で見ると、幼稚園児のいるママは全体より6.2ポイント高い71.4%、小学生を持つママは7.5ポイント高い72.7%が「その後に影響する」という結果になりました。

Q 食事の準備・調理で一番負担に感じるのはどれですか。（n=600）

Q食事の準備・調理がうまくいかなかった日（段取りが上手くいかなかった・食材が使えなかったなど）、その後の気分や心の余裕に影響が出ますか。（n=600）

■家事で余裕がない時、80.0%のママが子どもへの向き合い方が変わると回答。特に年齢の低い幼稚園児ママは87.3%、小学生ママは85.3%が向き合い方に変化があると回答。

家事で余裕がないとき、80.0%のママが「子どもへの向き合い方、関わり方は変わる」と回答。特に、年齢の低い幼稚園児ママは87.3%、小学生ママは85.3%と、全体比より5ポイント以上高く、心の余裕のなさが育児環境にも影響を与えている実態が浮き彫りになりました 。

Q 家事で余裕がないとき、子どもへの向き合い方、関わり方は変わると感じますか。（n=600）

■食事の準備で「今日は何も考えなくていい」と思えた日、幼稚園児ママの47.3%が「子どもとゆっくり過ごせる」と回答。

食事の準備で、冷凍したストックなどをうまく活用することで、「今日は何も考えなくていい」と思えた日、気持ちや行動はどう変わるか、という質問に対して、最も多かった回答は「自分の気持ちに余裕が生まれる（66.5%）」でした。

子どもの学年別にみると、「子どもとゆっくり過ごせる」と回答したのは幼稚園児ママで47.3%と最も高く、子どもが成長するにつれて減少し、高校生ママでは21.3%にとどまりました。一方、「自分の時間が持てる」は高校生ママが44.0%と最も高く、幼稚園児ママ（30.7%）を大きく上回りました。

Q 食事の準備で、冷凍したストックなどをうまく活用することで、「今日は何も考えなくていい」と思えた日、気持ちや行動はどう変わると思いますか。（n=600）

■調理時のメンタル面で最も役立つ・助かると感じる冷凍室の機能は「大容量でたくさん入る（58.0%）」。まとめ買い、冷凍食品で助けられている一方、「冷凍室に入りきらない」という問題も。

食事準備の工夫として「助かった」と思ったことがあるものを聞いたところ、「まとめ買い（52.8%）」「冷凍食品（市販）（46.3%）」が上位となりました。また、冷凍室の機能・特徴のうち、調理時のメンタル面で「役立つ・助かる」と感じるものについては、「大容量でたくさん入る」が58.0%で最多となり、次いで「解凍いらずで、凍ったまま切れる」が45.7%という結果になりました。



一方で、冷凍保存に関しては82.2%の人が何かしら困ったことがあると回答。「まとめ買いした食材が冷凍室に入りきらなかった（38.2%）」「冷凍した肉・魚・野菜などがカチカチで切れず電子レンジで解凍してから使う（37.0%）」などが挙げられました。学年別でみると、高校生ママの46.0%が「冷凍室がいっぱいで入りきらない」経験があり、全体（38.2%）を7.8ポイント上回る結果となりました。また、「まとめて冷凍した食材を解凍したら、味や食感が落ちていてがっかりした（35.3%）」も、全体（26.2%）より9.1ポイント高く、食べ盛りの子どもを抱える家庭での冷凍室の容量不足と、冷凍保存した食品のおいしさへの課題が浮き彫りになりました。

Q 食事の準備の工夫で「助かった」と思ったことのあるものはどれですか。あてはまるものをすべて教えてください。（n=600）

Q 次の冷凍室の機能・特徴のうち、どの機能が調理時のメンタル面で役立つ・助かると思いますか。あてはまるものをすべて教えてください。（n=600）

Q 次のうち、経験のあるものはどれですか。あてはまるものをすべて教えてください。（n=600）

■冷凍機能への満足度は“心の余裕”にも影響。冷凍機能に満足しているママは、満足していないママと比べて心の余裕を感じている割合が約1.8倍高い結果に。

現在使用している冷凍室の容量や冷凍機能に満足しているママは、60.9%が「心の余裕あり」と回答。一方冷凍機能に満足していないママは34.2%にとどまり、満足度によって心の余裕に約1.8倍の差が生じる結果となりました。

また、冷凍食品や冷凍室の冷凍機能が何に役立っているかという質問では、全体で最も多い回答が「時間短縮（48.8%）」、次いで「家事の段取りが楽になる（44.3%）」となり、冷凍機能は「時間・手間の節約」となっていることがわかりました。学年別では、幼稚園児ママの約3割（30.7%）が「子どもとの時間ができる」と回答。全体（19.7%）を大きく上回り、冷凍機能の充実が"家族時間"の創出に貢献していることがわかりました。高校生ママは「節約」が32.7%と、全体より6.2ポイント高く、食べ盛りの子どもを持つ家庭ではコスト面での役立ち感も強いことがわかりました。

Q 現在の生活における「心の余裕」は、どのくらいありますか。（n=600）

Q 冷凍食品や冷凍室の冷凍機能は、あなたにとって何に役立っていると感じますか。あてはまるものをすべて教えてください。（n=600）

総括

■夏休みの食事準備は“タイパ”から“メンパ（メンタルパフォーマンス）”の時代へ

今回の調査から、夏休み期間中の食事準備は、単なる家事負担ではなく、何を作るか考え続けること自体がママの精神的なストレスになっている実態が明らかになりました。特に、「今日のお昼ごはん何？」という日常的なやり取りが、プレッシャーとなり、“タイパ”だけではなく“メンパ”が求められる時代になっていることがうかがえます。

一方で、まとめ買いや作り置き、冷凍ストックを活用し、「今日は何も考えなくていい」と思える日は、子どもと過ごす時間や気持ちの余裕にも良い影響を与えていることがわかりました。

■子どもの成長段階（学年）で変化する、食事準備のストレスと「冷凍」への期待

本調査では子どもの成長段階（学年）によって、食事準備におけるストレス内容や、冷凍機能に求める役割が変化するという傾向も明らかになりました。

【幼稚園児や小学生などの「低年齢期」の子を持つママ】育児環境を穏やかに保つための「メンパ向上」

食事準備の段取りが崩れることがその後の気分や心の余裕に直結しやすく（幼稚園児ママ71.3%、小学生ママ72.7%）、余裕をなくした結果「子どもへの向き合い方が変わる」と8割以上が実感しています。この時期のママにとって、冷凍ストックなどで「何も考えなくていい日」を作ることは、「子どもとゆっくり過ごす時間」を創出するための切実な手段（幼稚園児ママの47.3%が回答）、すなわち『育児環境を穏やかに保つためのメンパ向上』としての役割を担っています。

【中学生や高校生の「高年齢期」の子を持つママ】家庭管理と自分時間のための「タイパ・節約」

食べ盛りの子どもを抱えることで「まとめ買い食材が冷凍室に入りきらない（高校生ママ：46.0%）」「解凍による味・食感の低下にがっかりした（同：35.3%）」といった、物理的な容量不足やおいしさへの課題が突出します。中高生ママにとって冷凍機能は、子どもとの時間以上に「自分の時間の確保（同：44.0%）」や「コスト面での節約（同：32.7%）」に直結しており、『家庭の食生活のクオリティ維持と、ママ自身の自立した時間確保のためのタイパ・節約』というメリットが強く求められています。

■ライフステージに合わせた「冷凍活用のアップデート」が必要

今回の調査結果から、夏休みの食事準備対策は一様ではなく、子どもの成長に合わせて「家族のための時間創出」から「効率的な家庭管理と自己時間の確保」へと変化していくものであり、それぞれのステージに応じた柔軟な冷凍活用のアップデートが求められていると言えます。

【料理コラムニスト 山本ゆりさんが解説】

毎日の食事づくり、「何を作るか」を考えるストレスを軽くする方法とは？

毎日の食事づくりは、「何を作るか」を考える時間が一番ストレスに感じることが多いです。でも、冷蔵庫や冷凍室が使いやすくて、ストックに安心感があると、その負担がぐっと軽くなるんですよね。

冷蔵庫は毎日何度も使うものだから、小さな使いやすさの積み重ねが、料理のしやすさや気持ちの余裕につながって、生活の質そのものを変えてくれる存在だと思います。

山本 ゆり（やまもと ゆり）

料理コラムニスト。1986年大阪生まれ＆在住。どこにでもある材料で誰でもできるレシピをブログやSNSで紹介している。著書 『syunkon カフェごはん』シリーズ、エッセイ本「おしゃべりな人見知り」など累計800万部。3児の母。

こうした背景を受け、パナソニックでは、冷凍食品や作り置きを快適に活用できる冷凍機能を通じて、食事準備・調理への不安やストレス軽減をサポートする商品をご紹介します。

商品情報

冷凍冷蔵庫 HYタイプ NR-F55HY3

まとめ買いに便利な大容量冷凍室や「霜つき抑制冷凍」など進化した冷凍機能が特徴のハイグレードモデル。

今回の調査で、調理時のメンタルを救う理想の機能として上位に挙がった「大容量でたくさん入る」「おいしさが長持ちする」など、夏休みの忙しい食事準備を強力にサポートする機能や特徴が満載の冷凍冷蔵庫です。

■特徴

まとめ買いも安心の「大容量冷凍室」

日々増えていく冷凍食品や、夏休み用にストックしたまとめ買い食材も、買い物カゴ約2.1個分（※1）の大容量冷凍室でたっぷり大量収納が可能。冷凍室がパンパンになるストレスから解放されます。さらに、上下2段の深型ケースだから、食品を立てて収納・整理できるので、「あれどこ行った？」と探す手間もなくなります。

おいしさが長持ちする「霜つき抑制冷凍」

新たな制御技術を採用した「霜つき抑制冷凍」により、上段ケースカバー内の食品の霜つき量を3か月後も約80%抑制し、おいしさを保ちながらの長期保存を実現しました（★※2）

冷凍せずにおいしさ長持ち！解凍いらずで調理ができる「サクッと切れる微凍結パーシャル」

冷凍とチルドの間の約-3℃の微凍結で食材を保存するから、肉は食材別に約10～14日間、魚は約7日間（※3）、新鮮さが長持ち。凍らないので解凍いらずで、そのまま魚を切ったり、薄切りのバラ肉をはがしたりなど、使いたい分だけ使えます。

奥まで見える「フルオープン」の引き出し

冷凍室・野菜室の引き出しは100%フルオープン（※4）。一番奥までよく見えます。食品の出し入れがしやすいから、たくさん入れてもノンストレス。食品を見つけやすいので、使い忘れも防ぐことができます。

小ねぎもパラパラ冷凍！熱いまま冷凍できて時短に繋がる「急速冷凍・冷却」（クーリングアシストルーム）

炊きたてのご飯や作り置きが、熱いまま冷凍できて（※5）時短に繋がります。さらに業務用レベルの急速冷凍（※6）だから、おいしさや食感をキープ（★）。冷凍すると固まって凍ってしまいがちなみじん切りの野菜も、急速冷凍すればパラパラな状態で保存できます。作りたてのお弁当も、クーリングアシストルームに入れればあっという間にあら熱を取り、冷ますことができます。

商品名：冷凍冷蔵庫 HYタイプ

品番：NR-F55HY3／NR-F50HY3／NR-F45HY3

価格：オープン価格

商品URL：https://panasonic.jp/reizo/products/NR-F55HY3.html

HYタイプURL：https://panasonic.jp/reizo/HY-type.html

パナソニック冷蔵庫URL：https://panasonic.jp/reizo/

★ パナソニック調べ。保存状況や食品の種類・状態や量、保存する前の食品の状況によって、効果が異なります。

※1 容量約33Lのカゴを使用。食品の形状によっては、入らない場合もあります。

※2 実験条件：牛ステーキ肉（もも肉）150gをプラスチックパックに入れ、90日間保存。周囲温度25℃、扉開閉なし（当社測定）。

試験結果：霜つき抑制冷凍非搭載 2022年製品 NR-F608WPX、霜つき抑制搭載 NR-F60WX3 で保存の比較。霜量 NR-F608WPX：10.85 g、NR-F60WPX：0.99 g。

※3 試験依頼先：（株）テクノサイエンス●試験方法：周囲温度25℃、設定温度：パーシャル「中」設定●保鮮の対象部分：パーシャル室●対象食品：豚ロース肉、豚バラ肉、包装状態：ラップ●試験結果：14日保存後の生菌数が10⁷ 未満●試験番号：豚ロース肉（成績書No.19021688-002）、豚バラ肉（成績書No.19021738-002）●対象食品： 鶏もも肉、牛ミンチ肉、鶏ミンチ肉、加熱後の作り置き食品（カレー、ミートソース、肉じゃが、ひじきの煮物、きんぴらごぼう）、加熱前の下ごしらえした食品（ハンバーグ）、包装状態：肉とハンバーグはラップ/それ以外は密閉容器●試験結果：10日保存後の生菌数が10⁷ 未満●試験番号：鶏もも肉（成績書No.19021723-002）、牛ミンチ肉（成績書No.19021669-002）、鶏ミンチ肉（成績書No.19021326-004）、加熱後の作り置き食品（成績書No.19021517-002）、加熱前の下ごしらえした食品（成績書No.20020516-002）●対象食品：イワシ一尾、包装状態：市販トレイ（ラップ）●試験結果：7日保存後のイワシのK値17.7%（初期値11.3%）。●K値とは主に魚の鮮度を表す指標です。値が低いほど鮮度が良く、一般に20%以下ではお刺身などの生食が可能とされます。●運転状況や食品の種類・状態や量によって、効果が異なります。●賞味期限・消費期限を延ばす効果はありません。

※4 冷蔵庫本体からのケース引き出し度合い。

※5 温かい食材を保存するときは、約70℃を目安に入れてください。

※6 最大氷結晶生成帯（-1℃～-5℃）を通過する時間：約28分。実験条件：牛ステーキ肉（もも肉）150gをラップ包装。クーリングアシストルーム内のアルミプレートの上に置いて急凍した場合、外気温25℃、扉開閉なし（当社測定）。