【JAF沖縄】「23周年名護の日フェスティバル」にJAFブース出展

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF沖縄支部（支部長 野原朝昌）は7月5日（日）、イオン名護店（沖縄県名護市）で開催される「23周年名護の日フェスティバル」にJAFブースを出展します。

働くクルマの展示や自転車講習など、親子で楽しく交通ルールを学べる内容となっており、夏休み前の交通安全意識アップにもぴったりです。JAFブースでは、交通安全のクイズに答えてもらえる免許証そっくりのカード「子ども安全免許証」の無料発行や、時速5kmの衝突体験でシートベルトの重要性が学べる「シートベルトコンビンサー」を体験できます。

子ども安全免許証 イメージシートベルトコンビンサー イメージ

「23周年名護の日フェスティバル」

～JAFブース出展概要～

■開催日時

2026年7月5日（日）11：00～15：00

■会場

イオン名護店 ベスト電器側 平面駐車場（沖縄県名護市字名護見取川原4472）

■内容

・子ども安全免許証発行

無料で発行できる顔写真入りの免許証そっくりのカード

・シートベルトコンビンサー衝突体験

時速5kmの衝突体験でシートベルトの重要性が学べる

■参加料

無料、予約不要

■その他

イベント詳細は以下URLよりご確認ください。

https://jaf.link/4ahZwiN

詳細を見る :https://jaf.link/4ahZwiN

JAF沖縄支部では、今後もこのようなイベントに出展し子どもから大人まで幅広く交通安全を呼びかけてまいります

■お問い合わせ先

一般社団法人 日本自動車連盟 沖縄支部推進課

〒901-2102 沖縄県浦添市前田1-48-7

Tel：098-877-9225（平日10：00～17：00）