【BLT2026】描き下ろしイラスト使用の追加グッズ3種がお披露目！【事後通販】

株式会社アニメイトホールディングス

史上最大級のBLリアルイベント「Boys Love Tokyo 2026」（略称：BLT2026）実行委員会は、2026年6月28日(日)に、イベント開催記念グッズの事後通販の詳細と追加グッズ3種の情報を公開いたしました。

BLイベント「BLT2026」事後通販追加グッズ

BLT2026公式サイト https://boyslove.tokyo/

イベントは、2026年6月27日・28日に「BLの聖地」である

池袋の「サンシャインシティ 展示ホールA・B」にて開催。全国からBLファンが集う、史上最大級のBLイベントとなりました。

そんな「BLT2026」の目玉の一つである、40タイトルの描き下ろしイラストを使用した開催記念グッズの事後通販の詳細、さらに追加グッズ3種が公開されました。

事後通販詳細

事後通販開催期間：2026年6月30日(火)8時～7月20日(月)23時59分

開催ストア：BL専門通販サイト「コミコミスタジオ」

コミコミスタジオ https://comicomi-studio.com/

事後通販の詳細はこちら https://boyslove.tokyo/postorder_announce/

※ご利用にはコミコミスタジオのご登録が必要です。

※6/30（初日）は「WEB整理券」をお持ちの方のみが事後通販をご利用可能です。7/1以降は、すべての方がご利用可能です。

※「WEB整理券」のエントリーはこちら 【ページリンク】

※事後通販は、実施期間中は品切れすることなくご利用いただけます（カフェ商品を除く）。

※事後通販は、購入制限（グッズ1種につきおひとりさま1会計5個（5BOX）まで）がございます。

追加グッズ3種を公開！

事後通販から、豪華3種類のグッズが追加されます。

ビッグアクリルスタンド

最大全長25センチメートル！描き下ろしイラストを大きく楽しめるアイテムです。

まさにビッグ！なスペシャルアイテムまさにビッグ！なスペシャルアイテムアクリルカードコレクション

A～Dの全4グループ（各グループ10種）。SNS投稿風の可愛いデザインです。

推し活で大活躍のSNS風アクリルカード！推し活で大活躍のSNS風アクリルカード！推し活で大活躍のSNS風アクリルカード！推し活で大活躍のSNS風アクリルカード！「アクリルコースター＋アイシングクッキー」オンラインセット

BLT2026会場のカフェエリアで販売されたアクリルコースターに、アイシングクッキーがついたセット。

「Boys Love Tokyo 2026」について

カフェエリアで販売されたアクリルコースターに、アイシングクッキーがついたセットカフェエリアで販売されたアクリルコースターに、アイシングクッキーがついたセットカフェエリアで販売されたアクリルコースターに、アイシングクッキーがついたセットカフェエリアで販売されたアクリルコースターに、アイシングクッキーがついたセット

【BLの聖地】である池袋で2026年6月に開催され、新たな熱狂を呼んだ、史上最大規模のBLリアルイベント！コンセプトは「BLを愛するすべてのファンのための特別な2日間」。

40人を超える作家による展示やサイン会、トークショー、限定グッズの販売、限定ドリンクセットの販売を行いました。

【Boys Love Tokyo 2026 公式サイト】https://boyslove.tokyo(https://boyslove.tokyo/)

■展示・グッズ参加作家

・赤いシラフ先生 『兄弟制度のあるヤンキー学園で、今日も契りを迫られてます』(秋田書店)

・麻生ミツ晃先生 『世界でいちばん遠い恋』(海王社)

・あぺこ先生 『イケボ配信者は俺狙い！？』(白泉社)

・あらた六花先生 『鬼上司・獄寺さんは暴かれたい｡』(東京漫画社)

・市川けい先生 『ブルースカイコンプレックス』(東京漫画社)

・采 和輝先生 ［原作］八月 八 先生 ［キャラクター原案］大橋キッカ 先生『異世界の沙汰は社畜次第』(KADOKAWA)

・岩本 薫先生［原作］ 幸村佳苗先生［漫画］ 『Ωの花燭 共鳴恋情』(大洋図書)

・上田アキ先生 『恋が落ちたら』(コアマガジン)

・永条エイ先生 『運命だけどあいいれない』(シュークリーム)

・大麦こあら先生 『能美先輩の弁明』(光文社)

・沖田有帆先生 『PUNKS△TRIANGLE』(ホーム社)

・おまゆ先生 『まって、好き。』(リブレ)

・かきのたね先生 『双子と先生』(一迅社)

・紀伊カンナ先生 『海辺のエトランゼ』(祥伝社)

・佐倉リコ先生 『ストロベリーキス・メルト』(フロンティアワークス)

・座裏屋蘭丸先生 『コヨーテ』(フロンティアワークス)

・しっけ先生 『ピンクハートジャム』(ホーム社)

・鮭田ねね先生 『午前0時の甘い罠』(海王社)

・じゃのめ先生 『黄昏アウトフォーカス』(講談社)

・鈴丸みんた先生 『キューピッドに落雷』(光文社)

・高崎ぼすこ先生 『とろけるくちびる』(竹書房)

・露久ふみ先生 『后宮のオメガ』(新書館)

・豊田悠先生 『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』(スクウェア・エニックス)

・那木 渡先生 『ロストバージン』(竹書房)

・ナツメカズキ先生 『ヒズ・リトル・アンバー』(光文社)

・新田祐克先生 『春を抱いていた』(リブレ)

・にむまひろ先生 『アフター・ミッドナイト・スキン』(白泉社)

・野白ぐり先生 『雷々来世』(大洋図書)

・野花さおり先生 『ホワイトナイトビターポルノ』(海王社)

・蜂巣先生 『甘くて熱くて息もできない』(フロンティアワークス)

・はなさわ浪雄先生 『ごちそうΩはチュウと鳴く』(ブライト出版)

・はらだ先生 『ハッピークソライフ』(竹書房)

・春園ショウ先生 『佐々木と宮野』(KADOKAWA)

・日高ショーコ先生 『アノマリーライフ』(芳文社)

・日ノ原 巡先生 『セラピーゲーム リスタート』(新書館)

・藤咲もえ先生 『腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～』(双葉社)

・星ノビル先生 『もっと可愛くなっていい』(CLAPコミックス)

・三上志乃先生 『ピットスポルム』(ジーオーティー)

・屋敷シマ先生 『憐れなβは恋を知らない』(ブライト出版)

・山田ノノノ先生 『夜明けがいちばん暗い』(新書館)

※作家さまのお名前の五十音順に掲載しております。

■サイン会参加作家

・麻生ミツ晃先生 『世界でいちばん遠い恋』(海王社)

・あめのジジ先生 『まちのヤクザとパン屋さん』(秋田書店)

・采 和輝先生 『異世界の沙汰は社畜次第』(KADOKAWA)

・岩本 薫先生［原作］ 幸村佳苗先生［漫画］ 『Ωの花燭 共鳴恋情』(大洋図書)

・上田アキ先生 『恋が落ちたら』(コアマガジン)

・かきのたね先生 『双子と先生』(一迅社)

・佐々川かのこ先生 『ゼロ距離から声でとかして』(シュークリーム)

・じゃのめ先生 『黄昏アウトフォーカス』(講談社)

・高崎ぼすこ先生 『とろけるくちびる』(竹書房)

・千野ち先生 『可哀想な君は僕だけの甘やかな傷』(新書館)

・藤埜先生 『他人のフリして同僚に抱かれています』(ブライト出版)

・豊田悠先生 『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』(スクウェア・エニックス)

・新田祐克先生 『春を抱いていた』(リブレ)

・にむまひろ先生 『アフター・ミッドナイト・スキン』(白泉社)

・原ペ～ニョ先生 『キスはしたけど友達だよな!?︎』(ジーオーティー)

・秀良子先生 『STAYGOLD それから。』(祥伝社)

・藤咲もえ先生 『腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～』(双葉社)

・冬房承先生 『のけもの共に祝福を』(芳文社)

・百瀬あん先生 『幼馴染じゃ我慢できない』(フロンティアワークス)

※作家さまのお名前の五十音順に掲載しております。

■開催概要

Boys Love Tokyo2026（ボーイズラブトーキョー2026）

【開催日時】2026年6月27日（土）10:00～19:00、2026年6月28日（日）10:00～18:00

【会場】池袋・サンシャインシティ 展示ホールA・B

【主催】アニメイト・中央書店・ムービック

※本イベントに関するお問い合わせはこちらよりお願いいたします。

https://help.comicomi-studio.com/hc/ja/requests/new

■権利表記：

(C) 赤いシラフ(秋田書店)2020

(C)MITSUAKI ASOU/KAIOHSHA

(C) あぺこ/白泉社

(C) あめのジジ(秋田書店)2018

(C) あらた六花/東京漫画社

(C) 市川けい/東京漫画社

(C)Kazuki Irodori

(C)Yatsuki Wakatsu

(C)Kikka Ohashi

(C) 岩本 薫／幸村佳苗／大洋図書

(C) 上田アキ/コアマガジン drap

(C) 永条エイ／シュークリーム

(C) 大麦こあら／光文社

(C) 沖田有帆／ホーム社

(C) Omayu/libre

(C) かきのたね／一迅社

(C) 紀伊カンナ／祥伝社 on BLUE COMICS

(C) RICO SAKURA/Frontier Works Inc.

(C) 佐々川かのこ／シュークリーム

(C) RANMARU ZARIYA/Frontier Works Inc.

(C) しっけ／ホーム社

(C)NENE SHAKEDA/KAIOHSHA

(C)じゃのめ／講談社

(C) 鈴丸みんた／光文社

(C) 高崎ぼすこ／竹書房

(C) 千野ち／新書館

(C) 露久ふみ／新書館

(C) 藤埜/ブライト出版

(C) Yuu Toyota/SQUARE ENIX

(C) 那木 渡／竹書房

(C) ナツメカズキ／光文社

(C) Youka Nitta/libre

(C) にむまひろ/白泉社

(C) 野白ぐり／大洋図書

(C)SAORI NOBANA/KAIOHSHA

(C) HACHISU/Frontier Works Inc.

(C) はなさわ浪雄/ブライト出版

(C) はらだ／竹書房

(C) 原ペ～ニョ/ジーオーティー

(C) 春園ショウ

(C) 日高ショーコ／芳文社

(C) 秀良子／祥伝社 on BLUE COMICS

(C) 日ノ原 巡／新書館

(C) 藤咲もえ／双葉社

(C) 冬房承／芳文社

(C) Nobiru Hoshi/CLAP comics

(C) 三上志乃/ジーオーティー

(C) AN MOMOSE/Frontier Works Inc.

(C) 屋敷シマ/ブライト出版

(C) 山田ノノノ／新書館

コミコミスタジオについて

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