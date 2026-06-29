システム開発会社向け新機能「継続収益・開発体制診断パッケージ」を2026年6月29日より提供開始

■概要

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（東京都港区）はこのたび、経営支援サービス「社長の分身」において、システム開発会社向けの新機能「継続収益・開発体制診断パッケージ」を2026年6月29日（月）より提供開始しました。

本パッケージは、システム開発会社に多い受託開発やSESへの依存、利益率の低下、エンジニア不足、営業や開発体制の属人化などの課題を可視化し、継続収益が積み上がる経営体制を構築するために開発した業界特化型の新機能です。

従来の「社長の分身」は企業全体の経営課題を整理するサービスでしたが、今回追加した新パッケージでは、システム開発会社特有の収益構造や開発体制を分析する専用診断機能を搭載しました。受託開発・SES・保守運用・自社サービスなどの売上構成比率をはじめ、利益率や継続収益比率、エンジニア稼働率、営業体制などを多角的に分析し、継続的に利益が積み上がる事業構造への転換を支援します。



▶ サービス公式サイト

https://lp.lumission.world/

■システム開発会社向けに追加した新機能

2026年6月29日の提供開始に合わせ、「社長の分身」にシステム開発会社向けの新機能「継続収益・開発体制診断パッケージ」を追加しました。

本パッケージでは、従来の経営分析に加え、システム開発会社特有の事業構造を分析する専用診断機能を搭載しています。

具体的には、受託開発・SES・保守運用・自社サービスなどの売上構成比率を分析するとともに、案件ごとの利益率、保守契約率、継続収益比率、エンジニア稼働率、営業体制、開発体制などを多角的に整理します。

さらに、単発案件への依存度や属人化リスク、ストック収益化の可能性を可視化し、現在の経営課題を分析したうえで、継続的に利益が積み上がる事業構造へ転換するための改善レポートを提供します。

また、診断結果に基づいて、営業戦略、商品設計、価格設計、組織設計、権限委譲、新規事業の優先順位まで整理することで、経営者が次に取り組むべきテーマを明確にできることも本パッケージの特長です。

■サービス開発の背景

DX需要や生成AIの普及により、システム開発会社へのニーズは拡大を続けています。一方で、多くの企業では案件数が増えているにもかかわらず利益が伸びず、受託開発やSESを中心とした収益構造から抜け出せないという課題を抱えています。

また、エンジニア採用の難化や特定技術者への依存、保守契約や自社サービスの不足などにより、売上は増えても利益が積み上がりにくい経営体質になっている企業も少なくありません。

当社では、その背景には「開発力」ではなく、「収益構造」と「経営設計」が整理されていないことがあると考えています。そこで今回、システム開発会社が継続的に利益を生み出せる経営基盤を構築するため、本パッケージを新たに開発しました。

■導入によって期待される効果

本パッケージを活用することで、自社の売上構造や利益構造を客観的に把握し、継続収益を妨げている課題を整理することができます。

また、受託開発やSESへの依存度、保守契約比率、営業体制、組織体制などを見直すことで、利益率の改善やストック収益の拡大、属人化の解消に向けた優先順位を明確にすることが可能になります。

■なぜ“無料”で提供するのか

株式会社ルミッションでは、単なる売上拡大ではなく、継続的に利益が積み上がる経営体制づくりを重視しています。

システム開発会社が持続的に成長するためには、技術力だけでなく、収益構造や組織体制を客観的に整理することが重要です。

その第一歩として、自社の経営課題を整理する機会を提供することを目的に、本パッケージを無料で提供します。

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■ 今後の展開

今後は、システム開発会社向けの診断機能をさらに拡充し、収益構造や利益率、組織体制、営業体制をより詳細に分析できる機能の開発を進めていきます。また、AI時代に対応した事業モデルへの転換やストック型ビジネスの構築、自社サービス開発など、システム開発会社の持続的な成長を支援するコンテンツを強化し、経営課題の解決をサポートしてまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング

公式サイト：https://lumission.world/jp/

お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact