毎週火曜日に新たなコスメに出会える！Qoo10、2026年5月の「Mega Debut」販売ランキングTOP5を発表

eBay Japan合同会社

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）は、2026年5月の「Mega Debut」ブランドの中から、各ブランドが登場した1週間における販売個数に基づき、5月のデビュー商品TOP5*1をご紹介します。

2026年5月にデビューした商品の中から1位にランクインしたのは、「AGE20'S」のシグネチャーエッセンスカバーパクトインテンスカバー。軽い付け心地で、気になる肌悩みをなめらかにカバーします。2位は、「AGE20'S」のスキンフィット水分UVクリーム。UV対策にスキンケアさながらの保湿感がプラスされた日焼け止めクリームです。3位の「INNERLAB」の小さなダイエット*2カフェ「スリム一杯」は、スティックタイプでいつでもどこでも手軽に摂れるコーヒーです。

Qoo10は、ビューティートレンドの最先端を行くオンラインのショッピングモールとして、「Mega Debut」を通じ、お客様にお楽しみいただける最新のアイテムを多数取り揃えています。5月にデビューした商品のうち、5位までにランクイン*1した人気アイテムをご紹介します。

5月デビューのTOP5アイテム【1位】AGE20'S シグネチャーエッセンスカバーパクトインテンスカバー

スキンケアからUV対策、化粧下地、ベースメイクまで1品でマルチに使えるバーム状のファンデーション。肌の明るさとトーンに合わせて選べる20色展開。

URL:

https://www.qoo10.jp/g/1192029203

【2位】AGE20'S スキンフィット水分UVクリーム

保湿クリームのような塗り心地の日焼け止め。ぴったりと肌に密着し、乾燥を防いでメイクのノリをアップ。

URL:

https://www.qoo10.jp/g/1184903455

【3位】INNERLAB 小さなダイエットカフェ「スリム一杯」

スティックタイプで手軽に始められるダイエット*2コーヒー。栄養素の摂取が難しくなりがちなダイエット中に、ビタミンB群を補って必要なエネルギーをサポート。

URL:

https://www.qoo10.jp/g/1195197820

【4位】AGE20'S リップシックグロウセラム

1回塗りで素の唇のようなトーンから、重ね塗りでしっかり発色させても使いやすいシックなカラーバリエーション。保湿成分を配合し、唇をやさしくケアする美容液リップ。

URL:

https://www.qoo10.jp/g/1200466482

【5位】AGE20'S ビタシースキンケアトンアップ化粧下地

淡いピンク色の肌を演出し、毛穴もなめらかにカバー。SPF50+/PA++++でUV対策も同時にかなう化粧下地。

URL:

https://www.qoo10.jp/g/1184922959

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22933/table/968_1_efa3ee4cefdb55f1121f9d3e35e794b0.jpg?v=202606290151 ]

*1 データ抽出方法：「Mega Debut」ピックアップ期間2026年5月5日～11日、5月12日～18日、5月19日～25日、5月26日～6月1日のそれぞれの期間内での公式ショップ各販売個数に基づいたランキングです。

*2 ダイエット時の栄養補給

■「Mega Debut」の概要

「Mega Debut」とは、毎週火曜にリレー形式で次々と新たな魅力あるビューティブランドを紹介する新コーナーです。

URL：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/MegaDebutSpecial.aspx

公開日：毎週火曜日 午前10時更新

その他：

・メガデビュー30％クーポン発行（100円以上購入時、最大12万円割引、対象週のデビューブランドに適用）

・「MEGA DEBUT LIVE」 は、毎週火曜日午後8時に開催

※クーポン利用条件等の詳細は、キャンペーンページをご参照ください。

■インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」について

URL：http://www.qoo10.jp/

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング13F

事業概要：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティ・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

Qoo10はこちら :http://www.qoo10.jp/

※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日時点の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

■お客様からのお問い合わせ先

eBay Japan 合同会社 Qoo10 カスタマーセンター（受付：平日 9:30~17:30、土・日・祝日除く）

問い合わせ先：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/CS/NHelpContactUs.aspx