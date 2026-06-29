【快挙】TSKさんいん中央テレビ運営のECサイト「TAKUMIの逸品/楽天市場店」が「楽天ショップ・オブ・ザ・マンス 2026年5月度ベストショップ」都道府県賞（島根県）に2度目の選出！

山陰中央テレビジョン放送株式会社

民間放送局のTSKさんいん中央テレビ（本社：島根県松江市、代表取締役社長：田部長右衛門、以下 TSK）が運営するEC事業「TAKUMIの逸品/楽天市場店」は、数多くの商品がひしめくインターネット・ショッピングモール「楽天市場」において、「楽天ショップ・オブ・ザ・マンス（2026年5月度ベストショップ）」の都道府県賞（島根県）に選出されました。同賞の受賞は昨年8月に続き、2度目の快挙となります。

■「TAKUMIの逸品/楽天市場店」：https://www.rakuten.co.jp/tsk8-shop

■受賞に貢献した逸品「鹿児島県産うなぎ蒲焼」

【販売実績】わずか1ヶ月で販売数倍増！右肩上がりで拡大中！

発売直後から想定を上回る大反響を呼び、2026年5月には販売件数が500件を突破しました。さらにその勢いは留まることなく、2026年6月には前月比約200%となる1,000件超えを記録しました。連日多くのお客様から喜びの声をいただいており、「TAKUMIの逸品/楽天市場店」で最も注目を集める大ヒット商品として急成長を続けています。

◎商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/tsk8-shop/ti25055/

◎「鹿児島県産うなぎの蒲焼」こだわりポイント

うなぎの本場・鹿児島から。日本有数の養殖産地、鹿児島県の指定業者から仕入れた活うなぎのみを使用。手間暇を惜しまない製法で、とろけるような食感と特製ダレの香ばしさが際立つ蒲焼に仕上げました。

美味しさと安心を支える「プロのこだわり」

美味しさの秘密は、伝統を活かした製造工程にあります。

【長くじっくりと白焼き】

白焼きを長くし、時間をかけて焼くことで余分な脂をしっかり落とします。これがタレのノリを良くし、後味の良い蒲焼の土台となります。

【職人による目視検査】

白焼き後に一尾ずつ目視で検査を行い、血合いなどを丁寧に除去。この一手間が雑味のないクリアな味わいを生み出します。

【特許技術の蒸し工程】

長さ約90mの専用ラインでじっくりと蒸し、鰻の個体差をなくし、ふっくらと柔らかく均一な仕上がりを実現。

【秘伝のタレを三度漬け焼き】

特製の焼きダレを使ってタレ付け・焼き工程を3回繰り返し、最後に特製仕上げダレを絡ませて完成。香ばしさと奥深い旨みが層になります。

【調理は簡単！すぐに食卓が華やぎます】

パックのまま、電子レンジや湯せんで温めるだけの簡単調理。柔らかいので、ご年配の方やお子様も安心してお召し上がりいただけます。

【サービス向上】顧客満足度がさらにアップ！「ギフト対応」および「最短翌日配送」をスタート

お客様へのサービス品質をさらに高めるべく物流体制をアップデートいたしました。新たにギフト加工が可能な3PL倉庫と契約を結び、「父の日」をはじめとする季節のイベント需要に柔軟に対応。さらに、ご注文からお届けまでのタイムラグを大幅に縮める「最短翌日配送」も実現いたしました。※配送地域・注文時間・在庫状況により異なります。

「欲しい時にすぐ届く」「そのままプレゼントとして渡せる」、より快適で満足度の高いお買い物体験をご提供いたします。

■テレビ局が挑むEC事業「TAKUMIの逸品」とは

「TAKUMIの逸品」は、TSKさんいん中央テレビがメディアとしての情報網と“目利き力”を最大限に活かし、地元・山陰地方をはじめ、全国の「本当に良いもの」を厳選してお届けするECショップです。

単なる商品の販売にとどまらず、番組制作などで培ったノウハウも活かし、生産者様の想いや商品の背景にあるストーリーと共に全国のお客様へお届けしています。今回の受賞は、そうした「生産者と消費者をつなぐ」私たちの取り組みが、多くのお客様から高い信頼と評価をいただいた結果であると考えております。

【TSKさんいん中央テレビからのメッセージ】

この度の「楽天ショップ・オブ・ザ・マンス」2度目の受賞は、日頃よりご愛顧いただいておりますお客様、そして素晴らしい商品を提供してくださる生産者の皆様のおかげです。心より感謝申し上げます。TSKさんいん中央テレビは、これからも地域の魅力ある特産品を発掘し、全国の食卓へ笑顔をお届けするとともに、EC事業を通じて地方創生および地域経済の活性化に貢献してまいります。

【TSKさんいん中央テレビ 担当者 松田氏 コメント】

島根・鳥取が誇る山陰の豊かな食をはじめ、全国から厳選した「美味しい」をお届けしてきた当店。この度、島根県の店舗として、名誉ある「楽天ショップ・オブ・ザ・マンス」に2度目となる選出をいただきました。 数ある店舗の中から再びこのような高い評価をいただけたことはこの上ない喜びであり、日頃よりご愛顧いただいているお客様、そして素晴らしい食を提供してくださる関係者の皆様に、心より深く感謝申し上げます。

「私のこだわりは、まだ光の当たっていない地域の逸品や、生産者の方々の情熱と物語が凝縮された『真の価値』を秘めた食材を見つけ出し、磨き上げることです。そして、その輝きを未来の食を創造する逸品として、日本国内はもちろん、世界の食卓へと届け、その背景にある地域社会そのものに新しい風を吹き込み、未来への希望を灯すことです。この度、販売した「鹿児島県産うなぎの蒲焼」は、まさにその想いを形にした希望を灯す逸品です。今後も食の持つ無限の可能性を追求し、多くの方々とその感動を分かち合いたいと願っています。」

※松田氏 プロフィール

山陰中央テレビジョン放送株式会社

地域創造ビジネス局 eビジネス事業部 マーチャンダイザー担当。

商品開発歴20年以上。大手総合通販会社（東証プライム上場）にて企画担当として数多くの商品をプロデュース。その後、全国ネットワークを持つ東京の民放キー局が展開するコマース事業にて、テレビ番組制作から戦略、マーケティング、商品開発、物流、決済、CSに至るまで、プロデューサーとして事業の川上から川下まで担当し、多くのプロジェクトを推進。TSKさんいん中央テレビでは現在、これまでの知見を活かしてコマース事業をメインに担当。

【山陰中央テレビジョン放送株式会社について】

山陰中央テレビジョン放送株式会社（TSKさんいん中央テレビ）は1970年に開局。島根県・鳥取県を放送エリアに持つフジテレビ系列局です。メディア事業にとどまらない地域創造カンパニー、“テレビもやってる”企業として、さまざまなジャンルの事業にチャレンジしています。

【本件に関するお問い合わせ先】

山陰中央テレビジョン放送株式会社 地域創造ビジネス局 eビジネス事業部

担当：松田

〒690-8666 島根県松江市向島町140-1

TEL：0852-31-0112

FAX：0852-27-3233