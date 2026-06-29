2026年の紫外線対策トレンドは“着るUV対策”「Yoki」UVカットパーカー、発売3ヶ月で累計販売数５万枚を突破

クロスプラス株式会社

クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）が展開する、「Yoki」のUVカットパーカーが、2026年3月～5月の対象期間において、レディース・メンズ合算で累計販売数5万枚を突破いたしました。特に、紫外線対策需要の高まりを背景に2026年3月より新たに展開をスタートしたメンズラインの販売が急速に拡大しており、4月の売上は前月比2.5倍、5月は前月比2倍と好調に推移しています。

■Yoki『UVカットパーカー』売上好調の要因

＜市場背景＞

１.男性の紫外線対策需要の高まり

近年の記録的な猛暑に伴い紫外線対策への意識が高まる中、そのニーズは女性にとどまらず男性にも急速に浸透し、市場はジェンダーレスな広がりを見せています。「Yoki」でも今年３月からメンズアイテムの発売を開始し、４月は前月比2.5倍、５月も前月比2倍と着実に売り上げを伸ばし、需要が高まっていることが読み取れる結果となっています。



２.「着るUV対策」トレンドに伴い需要が拡大

従来主流であった日焼け止めなどの「塗る対策」に対しては、塗りムラや効果の持続性といった”目に見えない予防”への不安や、こまめな塗り直しの手間の壁を感じる生活者が多く、現在は確実かつ手軽に対策ができる「着るUV対策」を組み合わせたWケアが定着しつつあります。さらに、これまではアームカバーやネックガードといった「小物」での部分的な対策が中心でしたが、近年は一枚で手軽に全身をカバーできる「UVウェア（衣料）」へと需要が大きくシフト。こうした「手軽さ」と「確実性」を求める男女共通のライフスタイルトレンドが、今回の販売好調を後押しする大きな背景となっています。



＜アイテムのポイント＞

1.サッと羽織るだけで完結する手軽さ

通勤・通学からスポーツ、アウトドア、運転時まで、羽織るだけで手軽に紫外線対策ができる点が特長です。ストレッチ性に優れた快適な着心地に加え、スポーツウェアらしさを抑えたタウンユースにもなじむデザインで、機能性とファッション性を両立。日常のさまざまなシーンで使いやすいUVウェアとして、近年高まる“着るUV対策”へのニーズに対応しています。

2. 今年の紫外線対策トレンド“着るUV対策“を実現する「フルカバー仕様」

メンズ・レディース共にフードや指穴付きの設計により、顔まわりから手元までしっかりカバー。さらに、全カラーで紫外線UVカット率99％以上、紫外線保護指数（UPF）は最高ランクの50＋を実現。紫外線対策機能とファッション性を両立し、カラーを楽しみながら本格的なUVケアを可能にします。

特にメンズ向けUVウェアでは珍しい手元まで覆う仕様が、男性の紫外線対策ニーズに対応します。



3. 「紫外線対策」×「接触冷感・メントール加工」で暑さ対策も備える高機能性

接触冷感素材を採用し、暑い季節でもひんやりとした着心地を実現。さらにメントール加工※を施すことで、爽やかな着用感を提供します。紫外線対策だけでなく、暑さ対策にも配慮した機能性も特長です。

※アイテムにより加工内容が異なります。



■クロスプラス Yoki担当者コメント

YokiのUVカットパーカーは、従来の『スポーツシーンで着るもの』というUVウェアの枠を超え、日常のファッションとして楽しんでいただけるよう、カラーリングや仕様など”タウン見え”に徹底的にこだわりました。スポーツやレジャーだけでなく、街歩きやちょっとしたお出かけなど、日常のあらゆるシーンで活躍するアウターとして、多くの方にご愛用いただきたいと考えております。



■主な商品ラインアップ

【Yoki】ラメ生地フード付きバックフリルパーカ

ラメ糸をミックスした上質な生地を採用し、シンプルなデザインの中にさりげない華やかさをプラスしました。バックスタイルにはこだわりのフリルをあしらい、気になるボディラインを品よくスマートにカバー。

上品なルックスで、いつものお出かけ着にも自然に馴染み、コーディネートの主役になる一枚です。

カラー：杢グレー・黒・ピンク

サイズ：フリー（M-L）

価格：税込3,850円

※自社ECサイト「クロスマルシェ」では完売につき、7月2日（木）より再販予定です。

【Yoki】メンズUVカットパーカ

つば付きフードと鼻先まで隠れるハイネック仕様に加え、メンズ製品としては非常に珍しい袖口・手元まで隙なく覆うフルカバー設計仕様です。手の甲の日焼けまで徹底的にガードします。

接触冷感や抗菌防臭機能付きで、真夏でもベタつかず不快感を軽減します。

「豊富な5色展開」で、好みやシーンにあわせて選ぶことができます。

カラー：グレー・黒・杢グレー・茶・ネイビー

サイズ：フリー（M-L）

価格：税込4,290円

■販売先

・自社ECサイト「クロスマルシェ」Yoki販売ページ

https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=&dpcnt=90&img=2&sort=07&swrd=YOKI&udns=1&fpfl=0&pgfl=&pno=1(https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=&dpcnt=90&img=2&sort=07&swrd=YOKI&udns=1&fpfl=0&pgfl=&pno=1)

・全国のバラエティショップ など

※取り扱いのない店舗もございます。

■本商品に関するお問い合わせ先

クロスプラス株式会社

メールアドレス product-info@crossplus.co.jp

※大変恐れ入りますが、メールでのお問い合わせのみとなりますので、ご了承ください。

■クロスプラス 会社概要

会社名：クロスプラス株式会社

代表者：山本大寛

所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13

URL ：https://www.crossplus.co.jp

クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful, Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。