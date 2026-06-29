櫻坂46 谷口愛季さん初主演のショートドラマ『アゲコメNOTE』が「SPRIX受験応援プロジェクト」公式SNSで本日6月29日（月）より配信開始！

株式会社スプリックス

総合教育カンパニーの株式会社スプリックス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：常石 博之）は、受験生を「楽しさ」で応援する「SPRIX受験応援プロジェクト」の一環として、主演に櫻坂46の谷口愛季さんを迎えたショートドラマ『アゲコメNOTE』を6月29日（月）より「SPRIX受験応援プロジェクト」の公式SNSアカウントで配信開始しました。本作は谷口愛季さんにとって初主演の作品となります。また監修には数々の有名ドラマを手掛けた永山耕三氏を迎え、共演の大倉空人さん（原因は自分にある。）、米倉れいあさんとともに受験生の背中をそっと押すストーリーをお届けします。

さらに本作の配信を記念し、谷口愛季さんの直筆サイン入りグッズが当たるSNSキャンペーンを本日よりスタートします。

■ショートドラマ『アゲコメNOTE』見どころ

受験生のリアルな日常を描いた5つのエピソード

本作は、受験生が直面する「アガらない日常」と周囲からの前向きな声掛け「アゲコメ」にまつわるエピソードを全5話でお届けします。エピソードを通して谷口愛季さん演じる主人公・アゲハが成長していく姿や、登場人物同士の関係の変化にご注目ください。また、劇中に登場するキーアイテム「アゲコメNOTE」の表紙の文字や装飾、さらに各話のタイトルは谷口愛季さんご本人が描き下ろしており、 細部までこだわりが詰まった演出をお楽しみください。

あらすじ

―今日もみんなが私をアゲてくれる。

高校3年生の谷口アゲハ（谷口愛季）は、今日も今日とて気分が上がらない！

彼女はいつも、ささいだけど、とても悩ましい青春の悩みを抱えていた。

――それは、恋に・部活に・勉強に。

けどそんな悩みは、たいていクラスメイトのひょんな一言で救われたりする。

■キャスト・監修

主演：谷口 愛季さん（櫻坂46）

【コメント】

谷口アゲハ役を演じさせていただきました谷口愛季です。

なんとなく気分が上がらない日も、「アゲコメ」があることによってとっても素敵な日に変わると気付かされました。

心の底から笑みが溢れてしまうような「アゲコメ」がたくさん登場するので、ぜひ注目してください！みなさんにとっての「アゲコメ」も一緒に見つけていきましょう！

共演：大倉 空人さん（原因は自分にある。）共演：米倉 れいあさん監修：永山 耕三氏

「金言」と呼ばれる言葉があります。人生の道標、なんて難しく考えず、青春の参考書だと思ってください。昔の偉い人が言った言葉より友達の言葉が勇気づけてくれることがあります。そしてほんの少し立ち止まって思い返して、また歩き出す。ドラマを見て、そう思っていただけたら嬉しいと思っています。

■ショートドラマ概要

番組名： 『アゲコメNOTE』

配信開始日：2026年6月29日（月）

配信媒体： SPRIX受験応援公式YouTube、TikTok、Instagram

出演： 谷口愛季（櫻坂46）、大倉空人（原因は自分にある。）、米倉れいあ

監修： 永山耕三

制作： storyboard

企画： SPRIX受験応援プロジェクト

■配信媒体：「SPRIX受験応援プロジェクト」公式SNSアカウント

YouTube： https://www.youtube.com/@sprix_goukakukigansai

TikTok： https://www.tiktok.com/@sprix_goukaku

Instagram： https://www.instagram.com/sprix_goukaku/

■主演 櫻坂46谷口愛季さんの【サイン入りグッズ】が当たるキャンペーン！

本作の配信開始を記念し、6月29日（月）よりプレゼントキャンペーンを実施いたします。

今回の賞品である「直筆サイン入りノート」は、劇中で主人公・谷口アゲハが使用しているものと同じノートに、表紙の文字や装飾もすべて谷口愛季さんご本人に描き下ろして頂いた特別仕様となります。

応募方法や詳細は「SPRIX受験応援プロジェクト」公式SNSアカウントの投稿をチェックしてご応募ください。

■キャンペーン概要

実施期間： 2026年6月29日（月）～ 2026年7月19日（日）

賞品： 本作で主演を務めた櫻坂46・谷口愛季さんの「直筆サイン入りノート」など

対象アカウント：「SPRIX受験応援プロジェクト」公式SNSアカウント

X：https://x.com/sprix_goukaku

Instagram： https://www.instagram.com/sprix_goukaku/

TikTok： https://www.tiktok.com/@sprix_goukaku

■SPRIX受験応援プロジェクトは”受験生を「楽しさ」で応援！”

SPRIX受験応援プロジェクトは”受験生を「楽しさ」で応援！”をテーマに掲げ、エンタメコンテンツによって受験生を継続的にサポートいたします。これまで渋谷サクラステージでの合格祈願イベント「SPRIX合格祈願祭」や、TOKYO FM『SCHOOL OF LOCK!』とタッグを組んだポッドキャスト番組『SCHOOL OF LOCK! ポッドキャスト 長浜広奈 ヒナLOCKS! supported by SPRIX』を展開してまいりました。今回『アゲコメNOTE』が受験生ひとりひとりが抱える悩みや迷いから、気持ちを切り替えるスイッチのように、日常の中で楽しんでいただける作品になれば幸いです。

本プロジェクトは今後も日本中の受験生が最高の笑顔で春を迎えられるよう応援を届け続けてまいります。

SPRIX受験応援プロジェクト公式サイト： https://sakuragaokacho1-1.com/

■株式会社スプリックス 概要

スプリックスは教育サービス・コンテンツを展開する総合教育カンパニーです。日本国内では1校舎あたりの平均生徒数で日本最大規模の個別指導塾である森塾や、トップシェアの学習コンテンツ教材も複数開発・出版しています。海外での展開にも力を入れており、国際基礎学力検定「TOFAS」は、現在、実施国数50ヵ国以上、受験者数1,500万人以上にのぼります。

スプリックスHP：https://sprix.inc/