ポケモン３０周年のアニバーサリーイヤーはイオンモールで楽しく涼しい夏休みを過ごそう！ 「イオンモールでポケモンとあそぼう！」夏休みシーズンイベント開催



イオンモール株式会社（以下、当社）が、株式会社ポケモンと共に実施する「イオンモールでポケモンとあそぼう！」を、夏休みシーズンにパワーアップ。暑い夏でも家族みんなで快適に楽しめる多彩なイベントを開催します。

■ 「イオンモールでポケモンとあそぼう！」夏休みシーズンイベント開催概要

・日 程：２０２６年７月１１日(土)より順次スタート ※企画により開催期間が異なります。

・内 容：① 「Pokémon GO Fest 2026：グローバル」記念「ピカチュウサンバイザー」配布

➁「『Pokémon GO』パートナーリサーチ」

③「イオンモールポケモンしんかラリー」

④「めくってみっけ！ポケモンずかんパネル1025 inイオンモール」

・対象モール：特設ページをご覧ください (https://online-event.aeonmall.com/pokemon/）

＜①「Pokémon GO Fest 2026 ：グローバル」記念 「ピカチュウサンバイザー」配布

・日 程：２０２６年７月１１日(土)・１２日（日）

・内 容：今年７月に１０周年を迎える『Pokémon GO』！

「Pokémon GO Fest 2026：グローバル」』は節目を記念して無料体験できます。また、対象モールにて、「ピカチュウサンバイザー」を先着でプレゼントします。サンバイザーを被ってイオンモールで

『Pokémon GO』をお楽しみいただけます。

※「Pokémon GO Fest 2026：グローバル」についての詳細はこちらをご覧ください （https://pokemongo.com/ja/gofest/global）





＜②「『Pokémon GO』パートナーリサーチ」＞

・日 程：２０２６年７月１７日(金)～８月２３日（日）

・内 容：館内に設置のポスターの二次コードをスマートフォンで読み込むと、『Pokémon GO』のゲーム内でチャレンジできる「パートナーリサーチ」の参加券をプレゼント。タイムチャレンジをクリアすると、特別なポケモンと出会えたりゲーム内で使えるさまざまな道具をゲットできます。

©Niantic ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK

＜ ③イオンモール ポケモンしんかラリー＞

・日 程：

第１弾： ７月３１日（金）～ ８月２３日（日）

第２弾： ９月 ４日（金）～ ９月２７日（日）

第３弾：１２月 ４日（金）～１２月２５日（金）

・内 容：歴代の『ポケットモンスター』シリーズに登場する“旅立ちの３匹”をテーマにしたデジタルスタンプラリーが７月より登場！スタンプを集めてポケモンたちを“しんか” させます。

※詳細は公式ＨＰでご確認ください

（https://online-event.aeonmall.com/pokemon/ ）





＜④「めくって みっけ！ ポケモンずかんパネル1025 inイオンモール 」＞

・日 程：２０２６年７月１８日(土)～９月２７日(日)

・内 容：１０２５匹のポケモンたちが大集合する図鑑パネルを展示します。モンスターボールが描かれたパネルピースを１枚めくると１匹のポケモンが登場。みんなの力を合わせて完成を目指します。イベント中は「ポケモン３０周年ロゴ１０２５匹集合ポスター」をプレゼントします。

※詳細は公式ＨＰでご確認ください

（https://online-event.aeonmall.com/pokemon/ ）





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以上