報道各位 ２０２６／6／２９

食物アレルギーを持つ子どもたちにエンタメ体験を提供する「アレルギーっ子の旅する情報局CAT」（代表:村田愛、アレハピ実行委員会）は、食物アレルギー特化型フリーペーパー『アレハピ』第2期プロジェクトの本格始動に伴い、子どもたちの活動を多角的にサポートし、共に持続可能な社会貢献の輪を広げていく「個人協賛」「法人協賛」「物品協賛」の募集を開始いたします。今年5月17日にオリエンテーションを終え、いよいよプロの講師陣による講座や企業取材へと踏み出す子どもたち。彼らの「学び」と「発信」の場をより豊かなものにし、制作するフリーペーパーを多くの必要とする方々へ届けるため、本プロジェクトの趣旨に賛同していただけるパートナーを広く募集します。

プロジェクトの背景と目的

食物アレルギーを持つ子どもたちにとって、外食や市販商品は「注意すべき対象」になりがちです。本プロジェクトでは、子どもたちが自ら「取材者」となり、アレルギー配慮に取り組む企業や店舗の想いに触れることで、社会との繋がりをポジティブに捉え、自信を育むことを目的としています。 同じ悩みを持つ仲間(アレルギーっ子同士)と交流しながら、イラスト、写真、文章といった自分の得意分野でひとつの冊子を創り上げます。 『アレハピ』は、参加費を1年間で5,000円(保険代・講座代・教材費含む)と、子どもたちが参加しやすい持続可能な価格に設定しています。これは、アレルギーを持つ家庭に経済的な負担をかけず、誰もが等しく挑戦できる機会を提供したいという強い想いがあるからです。 また、本プロジェクトはゆめ基金の助成金をもとにも活動しておりますが、取材・編集ワークショップの運営、そして完成したフリーペーパーを全国のアレルギーコミュニティや医療機関へ無料配布するための印刷・発送経費など、プロジェクトを形にするためには多くの資金と資源が必要となります。

選べる3つの協賛スタイル

応援してくださる皆様の想いや規模に合わせ、3つの協賛枠をご用意いたしました。

1. 個人協賛(アレハピ応援団)

個人として子どもたちの挑戦を応援していただける方向けのプランです。 金額: 一口 1,000円～ 特典: 完成した『アレハピ』VOL２冊子の送付。

2. 法人協賛(パートナー企業)

CSR(企業の社会的責任)活動や、アレルギー配慮・多様性(ダイバーシティ)を推進する企業・団体様向けのプランです。 金額: 一口 10,000円～ 特典: フリーペーパー誌面へのロゴ掲載、公式SNSでのご紹介、完成冊子の寄贈(社内共有やCSR報告用)。 メリット: 社会貢献への取り組みとして、アレルギー当事者家族や意識の高い層への深いアプローチが可能です。

3. 物品協賛

資金だけでなく、子どもたちの活動や生活に直接役立つ「モノ」でのサポートを募集します。 対象物品例: 取材やワークショップ時に子どもたちが安心して食べられる「特定原材料28品目不使用」の特定原材料等不使用のお菓子や飲料 取材活動で使用する文房具、メモ帳、クリアファイル 特典: 公式WEB・SNS等でのご紹介、活動中での子どもたちの体験の様子をレポート

協賛／掲載企業

※２０２６年６月24日時点 本プロジェクトを応援してくださる企業一覧です。

アサヒ飲料株式会社担当者様より一言 「乳成分を使わず豆乳を原料とし、発酵という自然製法によって作った植物生まれの「カルピス®」です。 乳成分が気になるお子様もみんなと同じカルピス®がたのしめます!」 ※「カルピス」はアサヒ飲料(株)の登録商標です

味の素冷凍食品株式会社担当者様より一言 「味の素冷凍食品では、みんなが笑顔で食卓を囲めるよう、食物アレルギーに配慮した餃子やから揚げをつくっています。小中学生の皆さんの取材を楽しみにしています。冊子づくりを心より応援しています!」

ケンミン食品株式会社担当者様より一言 「小中学生の皆さまが冊子制作に挑戦される姿に大きな期待を寄せております。社員一同、心より応援するとともに、取材でお会いできる日を楽しみにしております」

森永製菓株式会社担当者様より一言 我々は食物アレルギー「だから」がない世界を目指しています。 「アレルギーだからこそ出会える世界」に挑む子どもたちの可能性を信じ、その一歩を共に応援します!

応援企業 むしやしない

応援企業 株式会社イートイズ

開催概要

活動期間: 2026年5月17日(日)～2027年3月28日(日) メイン会場: 国立オリンピック記念青少年総合センター(代々木)ほか 対象: 食物アレルギーがある小学4年生～中学3年生(※小学2・3年生は応相談) 定員: 20名(先着順) 参加費: 5,000円／1年間(保険代・講座代・教材費含む) 詳細(バックナンバー): こちらからご覧いただけます https://www.colomaga.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/アレハピ_fix_all.pdf

■ 年間スケジュール(抜粋)

5月17日: オリエンテーション・アレルギービンゴ交流会 6月～7月: 取材・ライティング・イラスト・カメラ・デザイン講座 7月下旬～8月: 企業取材・自宅作業 11月1日: 木曽さんちゅう氏によるプレゼン講座 2027年3月28日: アレハピ完成発表会

■2024年度開催 アレハピプロジェクトに参加した子どもの声

「冊子を作るという体験で、文章・イラストの書き方や企業にお話しを聞く時の礼儀やマナーなど色々な事が学べました」 「元々人見知りだったが、初対面の人とも話せるようになってきた」 「同じアレルギーを持つ大切な仲間ができた!」 「色々な講座で学んだ事を実践でいかせる場があって、それに対して一生懸命取り組め自信が持てた」

■ 代表メッセージ(CAT代表:村田愛)

「アレルギーがあるからできない」ではなく「アレルギーがあるからこそ出会える世界」がある。 冊子をゼロから作る経験を通じて、子どもたちが社会の優しさに触れ、仲間と共に成長するきっかけを作りたいと考えています。自分の「表現したい」という気持ちを、この場所で形にしてみませんか? 子どもたちが実際に企業へ取材交渉を行い、プロのカメラマンやライターに学びながら成長していく姿は、非常にドラマ性が高く、地域コミュニティや教育、ダイバーシティの観点からも注目されています。実際のワークショップ(6月～7月)や企業への取材同行(7月～8月)の現地取材も受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

《問い合わせ先》

アレルギーっ子の旅する情報局CAT 代表 村田愛 TEL:08031200316 MAIL: kids@childallergytrip.com 公式サイト: https://usapen.info/