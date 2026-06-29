電池グレードリン酸二水素リチウム市場規模レポート2026：1416百万米ドル到達予測、年平均成長率10.8%で拡大
電池グレードリン酸二水素リチウムとは
電池グレードリン酸二水素リチウムは、化学式LiH?PO?で表される高純度リン酸リチウム化合物であり、リチウム含有原料とリン酸系化合物との精密反応によって製造される。一般工業品と比較して、純度、金属不純物、水分含有量、粒径分布、溶解性、ロット間均一性などについて極めて厳格な品質管理が要求される。
本材料はLFP正極材料の主要原料として利用され、鉄源や炭素源との混合・乾燥・焼成・炭素被覆工程を経て、高い安全性と長寿命を兼ね備えた正極材料を形成する。近年は粒子制御技術や不純物低減技術の高度化により、高出力・高耐久セルへの適用が進んでいる。
電池グレードリン酸二水素リチウム市場は、EV（電気自動車）および蓄電システム向けLFP（リン酸鉄リチウム）電池の需要拡大を背景に、世界的な成長局面を迎えている。直近6か月では、中国を中心としたLFP正極材の増産投資に加え、欧州・北米でも現地サプライチェーン構築が進展し、高純度リチウム原料への調達需要が一段と高まっている。
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図. 電池グレードリン酸二水素リチウムの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「電池グレードリン酸二水素リチウム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、電池グレードリン酸二水素リチウムの世界市場は、2025年に1180百万米ドルと推定され、2026年には1416百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）10.8%で推移し、2032年には2620百万米ドルに拡大すると見込まれています。
電池グレードリン酸二水素リチウム市場の産業構造とサプライチェーン
電池グレードリン酸二水素リチウムの上流では、炭酸リチウム、水酸化リチウム、リン酸などの原材料供給に加え、高純度精製設備や結晶制御技術が競争力を左右する重要要素となる。品質の安定性は最終的なLFP電池性能へ直接影響するため、製造プロセスの高度化が進められている。
下流では、動力用リチウム電池、定置型エネルギー貯蔵システム、民生用リチウム電池メーカーが主要顧客となる。2025年の世界販売量は約20万トン、平均販売価格は5,900米ドル/トン、業界平均粗利益率は約15％と見込まれている。近半年では、大型蓄電設備向けLFP需要が急増し、長期供給契約を締結する材料メーカーが増加している。
電池グレードリン酸二水素リチウムの用途拡大と需要構造
電池グレードリン酸二水素リチウムの需要は、LFP電池市場の拡大と密接に連動している。EV分野では量販車や商用車へのLFP採用が拡大し、安全性・コスト競争力を重視するメーカーの調達量が増加している。
また、再生可能エネルギー向け大型蓄電システムでは、長寿命かつ高い安全性を備えたLFP電池が主流となりつつあり、リン酸二水素リチウムの需要を押し上げている。さらに、通信基地局や家庭用蓄電設備などでもLFP電池の採用が進み、市場の裾野は継続的に広がっている。
技術トレンドと市場競争の方向性
現在の電池グレードリン酸二水素リチウム市場では、高純度化、微粒子化、製造工程の省エネルギー化が主要な技術テーマとなっている。近年は連続生産プロセスや自動品質管理システムの導入が進み、生産効率と品質安定性が大きく改善している。
電池グレードリン酸二水素リチウムは、化学式LiH?PO?で表される高純度リン酸リチウム化合物であり、リチウム含有原料とリン酸系化合物との精密反応によって製造される。一般工業品と比較して、純度、金属不純物、水分含有量、粒径分布、溶解性、ロット間均一性などについて極めて厳格な品質管理が要求される。
本材料はLFP正極材料の主要原料として利用され、鉄源や炭素源との混合・乾燥・焼成・炭素被覆工程を経て、高い安全性と長寿命を兼ね備えた正極材料を形成する。近年は粒子制御技術や不純物低減技術の高度化により、高出力・高耐久セルへの適用が進んでいる。
電池グレードリン酸二水素リチウム市場は、EV（電気自動車）および蓄電システム向けLFP（リン酸鉄リチウム）電池の需要拡大を背景に、世界的な成長局面を迎えている。直近6か月では、中国を中心としたLFP正極材の増産投資に加え、欧州・北米でも現地サプライチェーン構築が進展し、高純度リチウム原料への調達需要が一段と高まっている。
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図. 電池グレードリン酸二水素リチウムの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「電池グレードリン酸二水素リチウム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、電池グレードリン酸二水素リチウムの世界市場は、2025年に1180百万米ドルと推定され、2026年には1416百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）10.8%で推移し、2032年には2620百万米ドルに拡大すると見込まれています。
電池グレードリン酸二水素リチウム市場の産業構造とサプライチェーン
電池グレードリン酸二水素リチウムの上流では、炭酸リチウム、水酸化リチウム、リン酸などの原材料供給に加え、高純度精製設備や結晶制御技術が競争力を左右する重要要素となる。品質の安定性は最終的なLFP電池性能へ直接影響するため、製造プロセスの高度化が進められている。
下流では、動力用リチウム電池、定置型エネルギー貯蔵システム、民生用リチウム電池メーカーが主要顧客となる。2025年の世界販売量は約20万トン、平均販売価格は5,900米ドル/トン、業界平均粗利益率は約15％と見込まれている。近半年では、大型蓄電設備向けLFP需要が急増し、長期供給契約を締結する材料メーカーが増加している。
電池グレードリン酸二水素リチウムの用途拡大と需要構造
電池グレードリン酸二水素リチウムの需要は、LFP電池市場の拡大と密接に連動している。EV分野では量販車や商用車へのLFP採用が拡大し、安全性・コスト競争力を重視するメーカーの調達量が増加している。
また、再生可能エネルギー向け大型蓄電システムでは、長寿命かつ高い安全性を備えたLFP電池が主流となりつつあり、リン酸二水素リチウムの需要を押し上げている。さらに、通信基地局や家庭用蓄電設備などでもLFP電池の採用が進み、市場の裾野は継続的に広がっている。
技術トレンドと市場競争の方向性
現在の電池グレードリン酸二水素リチウム市場では、高純度化、微粒子化、製造工程の省エネルギー化が主要な技術テーマとなっている。近年は連続生産プロセスや自動品質管理システムの導入が進み、生産効率と品質安定性が大きく改善している。