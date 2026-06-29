『小規模VMware移行でHCIは過剰？ 「止めない」 × 「運用を楽に」の両立をどう実現するか』というテーマのウェビナーを開催

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■ VMware更新・移行を機に、小規模仮想環境の見直しが進んでいる

Broadcom社によるVMware社の買収完了以降、仮想化基盤を取り巻く環境は大きく変化しています。新たなライセンス体系への移行、製品ラインナップの統合、OEMライセンスの提供終了などにより、従来の運用を継続するうえで多くの課題が浮上しています。



特に、ライセンスコストの増加や更新時の見直しをきっかけに、VMwareに依存しない仮想化基盤への移行を検討する企業が増えています。



■ 小規模でも止められない、オンプレ仮想環境の課題

VMware更新・移行を検討する中で、すべてのシステムをクラウドや大規模な仮想基盤へ移せるわけではありません。製造現場の制御システムや拠点内システムなど、オンプレミス環境に残して運用する必要があるシステムも少なくありません。



こうした環境では、稼働する仮想マシンが1～5台程度と小規模になるケースもあります。しかし、規模が小さいからといって重要度が変わることはなく、生産や業務を支える以上、停止リスクへの備えは必要です。



一方で、可用性を確保しようとすると、冗長化構成や障害時の切り替え、バックアップ、復旧手順の整備などが必要となり、小規模環境でもシステム投資や運用負荷が重くなりがちです。



そこで、小規模なオンプレ仮想環境でも、重要システムをシンプルに守れる基盤が求められます。



■ 2台構成で業務停止リスクを抑え、運用負荷も軽減するFTサーバーのメリットを解説

本セミナーでは、仮想マシン1～5台規模の小規模仮想環境に適した、ペンギンソリューションズ株式会社の無停止サーバー「Stratus ztC Edge」をご紹介します。



「Stratus ztC Edge」は、2ノード構成で冗長化を実現し、小規模拠点や部門サーバー用途に適した仮想化基盤です。共有ストレージを必要とせず、高い可用性とパフォーマンスを備えながら、Webブラウザからシンプルに運用管理でき、コスト最適化にも貢献します。



また、用途や規模に応じて選択いただけるその他の無停止仮想化基盤もご紹介します。具体的な構成例をはじめ、他の仮想化基盤との比較、スムーズな移行を支援する各種ツールのご紹介を通じて、最新の仮想インフラ技術と運用最適化のポイントを詳しく解説します。



■ こんな方におすすめ

・VMwareのライセンス更新・移行を機に、次の仮想化基盤を検討している方

・製造現場や拠点内など、オンプレミスに残す必要があるシステムを運用している方

・仮想マシン1～5台程度の小規模環境で、重要システムの停止リスクを抑えたい方

・可用性は確保したいが、過剰な構成や運用負荷は避けたい方

・専任の仮想基盤管理者がいない環境でも、シンプルに運用できる基盤を探している方





■主催・共催

ペンギンソリューションズ株式会社



■協力

マジセミ株式会社

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