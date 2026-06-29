秋田県の生産者直営のたまご専門店「たまごの樹」(有限会社瀧田養鶏場、代表取締役：瀧田 史朗、所在地：秋田県秋田市)は、【トリプルプリンかき氷】の販売を2026年7月18日(土)より開始します。

URL： https://www.tamagonoki.jp





トリプルプリンかき氷





■商品の特徴

1. 自家製アングレーズソースをたっぷりとかけたかき氷

2. 通常の3倍の卵黄を使用したたまごたっぷりプリンを丸ごと1個使用

3. 卵黄、黒糖、洋酒、生クリームのみを使用した無添加プリンアイスをトッピング









■自家製アングレーズソースをたっぷりと

たまごの樹のプリンの味の決め手となる自家製アングレーズソースを、かき氷全体にたっぷりとかけました。

当養鶏場で飼育している純国産鶏種「もみじ」の卵を使用し、絶妙な火加減で丁寧に炊き上げています。

口の中で氷が溶けるたびに広がる、濃厚でなめらかなプリンの味わいをお楽しみいただけます。









■通常の3倍の卵黄を使用したたまごたっぷりプリン

かき氷の中には、当店自慢の「たまごたっぷりプリン」を丸ごと1個入れました。

こちらのプリンは通常の3倍の卵黄を使用し、たまごのコクと旨味を最大限に引き出した人気商品です。

スプーンを進めるたびに現れる濃厚なプリンが、かき氷にさらなる満足感を与えてくれます。









■卵黄、黒糖、洋酒、生クリームのみを使用した無添加プリンアイス

仕上げには、卵黄、黒糖、洋酒、生クリームのみを使用した自家製プリンアイスをトッピングしました。

添加物を一切使用せず、素材本来の美味しさを引き出したアイスです。

黒糖のやさしい甘さと洋酒の豊かな香りが、卵黄の濃厚なコクと北海道産生クリームのなめらかな口当たりを引き立てます。

濃厚でありながら後味はすっきりとしており、プリンとかき氷をやさしく包み込みます。









■商品開発の背景

たまごの樹といえばプリン。当店ではこれまでプリンかき氷やプリンアイスなど、様々な形でプリンの美味しさを表現してきました。

今回は「もっとプリンを楽しんでいただきたい」という思いから、ソース・プリン・アイスという3種類のプリンの味わいを一度に楽しめるかき氷を開発しました。

それぞれ異なる食感や濃厚さを持ちながらも、全ての美味しさの中心にあるのは自社養鶏場のこだわりたまごです。

たまご専門店だからこそ作ることができた、まさに“プリンづくし”のかき氷に仕上がりました。









■商品概要

商品名 ： トリプルプリンかき氷

価格 ： 1,080円(税込)

発売日 ： 2026年7月18日(土)

販売場所： たまごの樹 各店

販売期間： 2026年7月18日(土)～8月末販売終了予定





■たまごの樹 店舗情報

店舗名 ： たまごの樹 河辺店

所在地 ： 〒019-2625 秋田県秋田市河辺北野田高屋黒沼下堤下108－3

営業時間： 10：00～18：00(毎週水曜日は17：00まで)

TEL ： 018-882-3015





店舗名 ： たまごの樹 追分店

所在地 ： 〒010-0101 秋田県潟上市天王長沼10-1

営業時間： 10：00～18：00(毎週火曜日は17：00まで)

TEL ： 018-853-4510





店舗名 ： たまごの樹 大曲店

所在地 ： 〒014-0033 秋田県大仙市和合宝門清水140-3

営業時間： 10：00～18：00(毎週水曜日は17：00まで)

TEL ： 0187-73-5808









■たまごの樹追分店





たまごの樹追分店





■今後の展開

たまごの樹では今後も地域の企業やお客様に愛されるたまご専門店を目指し、地域への貢献活動を進め、地産地消等の観点からも地元の優良な素材を使用した美味しさと安全の両方をテーマにした商品を開発してまいります。また、フェアトレードで生産者からの適正価格での仕入れを続け、商品の高品質を維持するため今後も消費者への直接販売を続け、直営店での販売をメインに事業を進めていきます。「うれしい」「楽しい」「ありがとう」「感謝」をモットーに皆様に喜んでいただけるようにこれからも邁進し、たまごの販売を通しすることでお客様に幸せをお届けします。









■会社概要

屋号 ： たまごの樹

会社名 ： 有限会社瀧田養鶏場

代表者 ： 代表取締役 瀧田 史朗

所在地 ： 〒019-2632 秋田県秋田市河辺大張野字道の下72番地

事業内容： 養鶏業、たまごの小売販売

URL ： https://www.tamagonoki.jp/ (「たまごの樹」で検索)

Facebook： https://www.facebook.com/tamagonoki/