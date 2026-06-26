トキワ荘マンガミュージアム開館６周年記念 豊島区民無料デーと「七夕飾り」を開催
豊島区は、令和8年7月7日(火)にトキワ荘マンガミュージアムが開館6周年を迎えることを記念し、7月1日(水)から７日(火)までの間、区民無料デーを開催します。また、7月4日(土)から7日(火)の間、トキワ荘マンガミュージアムと南長崎花咲公園（通称：トキワ荘公園）にて、トキワ荘オリジナル「ぬりえ短冊」を結んだ七夕飾りを展示します。
3,000枚の願いを40本の本物の笹で彩る七夕空間
七夕飾りイベントは、開館以来毎年開催している人気企画で、例年約3,000枚の短冊が集まります。6月27(土)から7月7日(火)までにミュージアムに来館した方は、館内で「ぬりえ短冊」をつくることができ、現在開催中の特別企画展「ギャグマンガの王様誕生 赤塚不二夫展」の展示もお楽しみいただけます。
短冊はトキワ荘マンガミュージアム限定版で、手塚治虫の「ブラック・ジャック」に登場する「ピノコ」や赤塚不二夫の「ナマちゃん」など、トキワ荘ゆかりのマンガ家11人の作品11種を用意しています。
今年も近隣の小学生や保育園児に短冊づくりにご協力いただき、子どもたちがぬりえや願い事を楽しみながら、トキワ荘ゆかりのマンガ家や作品に親しむ機会を創出しています。7月3日(金)10時からは、地域の皆さまと区の職員が短冊の飾り付けを行い、夕方までに本物の笹竹を使用した40本の七夕飾りが公園内を彩る予定です。
区の担当者のコメント
区の担当者は、「40本の本物の笹竹による七夕飾りはとても壮観です。ぜひ多くの方にご覧いただきたいです。7月1日から7日まで実施する豊島区民無料デーでは、区民の皆さまはミュージアムの観覧と短冊づくりを無料でお楽しみいただけます。ぜひ親子でトキワ荘マンガミュージアムへお越しいただき、願いを短冊に込めてください」と話します。
昨年の展示風景
■豊島区民無料デーおよび「七夕飾り」展示の概要期間
１.区民無料デー：令和8年7月1日(水)～7日(火) ※7月6日(月)は休館。
入館無料は豊島区民に限ります。入館時に区内在住とわかる書類(身分証明書など)をご提示いただきます。
２.「七夕飾り」展示：令和8年7月4日(土)～7日(火) ※7月6日(月)は笹竹の展示のみ。
7月3日(金)10時より南長崎花咲公園にて、飾り付けを行います。
会場
トキワ荘マンガミュージアム、南長崎花咲公園（通称：トキワ荘公園）（南長崎3-9-22）
ぬり絵短冊（11人の作品・11種）
- 手塚治虫「ブラック・ジャック」よりピノコ
- 寺田ヒロオ「背番号０」
- 藤子不二雄Ⓐ「忍者ハットリくん」
- 藤子・F・不二雄「ドラえもん」
- 鈴木伸一「ラーメン屋台モニュメント」
- 森安なおや「いねっ子わらっ子」
- 石ノ森章太郎「サイボーグ009」 ※石ノ森の「ノ」は55％に縮小した表記になります。
- 赤塚不二夫「ナマちゃん」
- 水野英子「星のたてごと」
- よこたとくお「マーガレットちゃん」
- 山内ジョージ「文字で遊ぶ『絵』」
詳細ホームページ
https://www.city.toshima.lg.jp/467/2605071207.html
■特別企画展の概要
■赤塚不二夫生誕90周年
「ギャグマンガの王様誕生 赤塚不二夫展～すべては『ナマちゃん』から始まった～」
- 開催期間：令和8年4月4日(土)～令和8年7月26日(日)
- 休館日：月曜日(祝日の場合は翌平日)
- 開催時間：午前10時～午後6時（入場は午後5時30分まで）
- 入館料：大人500円、小中学生100円
※未就学児・障害者手帳をご提示の方及び介助者(1名まで)無料
- 主催：豊島区
- 後援：公益財団法人としま未来文化財団
- 特別協力：フジオ・プロダクション
- 協力：トキワ荘協働プロジェクト協議会
- 企画制作：手塚プロダクション
(C)赤塚不二夫
※本リリースPDFはこちらよりダウンロードしていただけます↓
https://prtimes.jp/a/?f=d165139-68-276d3638cb084ee90dfa9faa54a9c30f.pdf