NeoStella、新アーティストビジュアルを公開。XGやHANAへの衣装提供でも知られるEUPHORIA VINTAGEの衣装・空間で、新フェーズの幕が上がる。

株式会社BUZZ GROUPNeoStella 新アーティスト写真・全体カット

株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺憲）のグループ会社である株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、同社所属のプレデビューガールズグループ「NeoStella（ネオステラ）」の新アーティストビジュアルを2026年6月22日に公開いたしました。

衣装・撮影場所には、XGやHANAへの衣装提供でも知られる「EUPHORIA VINTAGE（ユーフォリア ヴィンテージ）」を起用。同ブランドへの打診を経て、衣装と撮影スペースの提供をいただき実現した今回のビジュアルは、NeoStellaの新たなフェーズへの強い意志が込められた一作です。

✦ 新ビジュアルについて

NeoStella 新アーティスト写真・全体カット（別カット）

今回のビジュアル撮影は、ライブシリーズ「WE RISE」の開催という節目に合わせて実施しました。

音楽だけでなく、ファッションにおいても自分たちの好きなものを体現し、アイコン的な存在へと進化していく--そんな決意を込めたビジュアルです。

✦ メンバー個人ビジュアル

【Yuity（高橋有生）】【HONOKA（中山穗乃楓）】【Miyu】【Hiyori】

✦ EUPHORIA VINTAGEについて

EUPHORIA VINTAGEは、東京・千駄ヶ谷に2025年9月に実店舗をオープンした気鋭のヴィンテージショップ。XG・HANAをはじめ、モード誌のスタイリングを手掛けるスタイリストたちも注目する存在として知られる。オーナーのYunaさんが一点一点セレクトするコルセットやファーコートなど、「ギャル」と「ラグジュアリー」をミックスした唯一無二の世界観が特徴。Instagramフォロワーは42,000人を超え、音楽・ファッション両シーンで支持を集めている。

EUPHORIA VINTAGE 公式サイト：https://euphoria-vintage.com/

EUPHORIA VINTAGE Instagram：https://www.instagram.com/euphoria_vintage_

✦ NeoStella（ネオステラ）について

NeoStellaは「未完成だからこそ輝ける」「誰かの背中をそっと押す存在に」という想いのもと活動するBUZZ PRODUCTIONS所属のプレデビューガールズグループ。"新しい星"を意味するグループ名のとおり、メンバーそれぞれが個性を放ちながら唯一無二の存在を目指している。

メンバー：Yuity（高橋有生）／HONOKA（中山穗乃楓）／Miyu／Hiyori

NeoStella 公式情報はこちら：https://lit.link/neostellaofficial

✦ WE RISEについて

『WE RISE』は、BUZZ PRODUCTIONSが主催する次世代ガールズアーティストによるライブシリーズ。"THIS IS NEO STAGE. THE NEXT IS NOW."をコンセプトに、ジャンルを越えた次世代アーティストが集結する新たなライブプラットフォームとして2026年6月より始動。NeoStellaも出演する7月・8月公演のチケットは好評販売中です。

WE RISE 7月14日公演チケットはこちら：https://buzz-ticket.com/e/80vrjmomjb

WE RISE 8月14日公演チケットはこちら：https://buzz-ticket.com/e/umatomndoo

✦ 株式会社BUZZ PRODUCTIONSについて

株式会社BUZZ PRODUCTIONS

社名：株式会社BUZZ PRODUCTIONS

本社所在地：本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：プロダクション運営、イベント制作

※株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

株式会社BUZZ GROUP

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/



【BUZZ GROUP 公式SNS】

・公式X：https://x.com/buzzgrouppr

・公式Instagram：https://www.instagram.com/buzzgroup.official/

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@buzzgroup_official

プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/