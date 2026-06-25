【ブランパン】薄さが語る、ドレスウォッチの本質

スウォッチグループジャパン株式会社 ブランパン事業本部

象徴的な40mmモデルに加え、新たに38mmサイズで登場するヴィルレ ウルトラスリムは、これまで以上に多くの腕元へ、自然に馴染むプロポーションをもたらします。それは、身に着けた瞬間に存在感を忘れさせる、まさに理想的なサイズです。本作には、コレクション初となるサンバーストサーモンダイヤルに、アンスラサイトのヌバックストラップを組み合わせたモデルが登場します。さらに、ブティック限定モデルとして、スティール、イエローゴールド、そしてオリーブグリーンのヌバックストラップが織りなす、コントラストの美を追求したタイムピースも加わります。

主な特徴

・ ヴィルレ ウルトラスリム（3針、デイト表示）に、新たに38mmケースが登場。象徴的な40mmモデルに加わるサイズで、スティールまたは18Kレッドゴールドで展開されます。

・ ヴィルレとして初めて、スティールケースにサンバーストサーモンダイヤルを組み合わせたモデルが登場。ブラック処理を施した18Kゴールドの数字と、アンスラサイトのヌバックストラップを備えています。

・ ブティック限定のツートーンモデルも登場。スティールケースに18Kイエローゴールド製の数字、ゴールドトーンのオパリンダイヤル、そしてオリーブグリーンのヌバックストラップを組み合わせています。

・ 29.2mmケースのヴィルレ デイト ムーンフェイズも2モデル登場。ブランパンを象徴するムーンフェイズを備え、ダイヤモンドをセットしたベゼルとダイヤモンドインデックスが優美な輝きを添えます。

・ 2025年秋に刷新されたデザイン要素を、より小ぶりなケースにも採用。洗練された18Kゴールドの数字、12時位置のJBモノグラム、スリムなスーパールミノバ(R)付きの針、より大きなデイト表示窓、そしてゴールド製オープンワークのローターを備えています。

・ シリコン製ヒゲゼンマイを備えた自動巻きマニュファクチュール キャリバー1150を搭載。オートオルロジュリーにふさわしい仕上げ、工具不要で交換可能なストラップとバックル、そして5年間の保証が付属します。

理想的なサイズ

最も説得力のある主張は、必ずしも声高である必要はありません。ヴィルレ ウルトラスリムは、これまでも一貫して、控えめな佇まいの中にその価値を表現してきました。極薄の自動巻きムーブメント、過度な主張を抑えたケース、そして均整の取れた存在感。このたび、コレクションの中核を担う40mmモデルに加え、新たに38mmサイズがラインナップに加わります。時計のサイズは、装着する方の手首やスタイルに応じて選ばれるべきものであり、最も重要なのは自然に馴染むことです。

初採用のサーモンダイヤル 6224N 1135 55B

初採用のサーモンダイヤル

ヴィルレに、初めてサーモンカラーが加わります。サンバーストダイヤルは、時間帯や光の変化に応じて、コッパー、ローズ、ゴールドのニュアンスを帯びながら、温かみのある表情を見せます。スティールケースに収められたこのモデルは、抑制されたデザインと豊かな色彩をひとつのタイムピースの中に調和させています。18Kゴールドの数字には新たなブラック仕上げが施され、アンスラサイトのヌバックストラップがその印象を引き締めます。オパリンダイヤルやシルバートーンを基調としてきたヴィルレ コレクションにおいて、サーモンダイヤルの登場は新たな展開を示すものです。それは過度な装飾ではなく、これまで受け継がれてきたデザイン言語に加わる、新しい表現といえます。より控えめな表情を好む方には、同時に展開されるゴールドトーンのオパリンダイヤルが、その静かな魅力を伝えます。

ブティック限定モデル 6224N A 1142 55B

ブティック限定モデル

ひときわ控えめに個性を主張するリファレンスも登場します。ブランパン ブティックのみで展開されるこのモデルは、スティールケースに18Kイエローゴールド製の数字、ゴールドトーンのオパリンダイヤル、そしてオリーブグリーンのヌバック仕上げアリゲーターストラップを組み合わせています。ストラップはサドルカットで仕立てられ、手縫いによるステッチが施されており、上質さと控えめな美しさを同時に備えています。このコントラストは、意図的に設計されたものです。スティールとゴールド、クラシシズムと、ヴィルレではこれまであまり見られなかったカラー。その繊細な組み合わせは、コレクターがまず目を留めるディテールとなるでしょう。

洗練されたディテール

昨秋、ヴィルレ全体に導入された新たな美学は、今回38mmケースにも受け継がれます。バランスを考慮してサイズを調整したローマ数字インデックスは、18Kゴールド製。上面にはサテン仕上げを、面取り部分には鏡面仕上げを施しています。また、伝統的な「XII」に代わり、12時位置にはジャン=ジャック・ブランパンに由来するJBモノグラムを配しました。スリムな針には、暗所での視認性を高めるスーパールミノバ(R)を塗布、3時位置には、より大きくなったデイト表示窓を備えています。サファイアケースバックからは、自動巻きマニュファクチュール キャリバー1150を鑑賞することができます。100時間のパワーリザーブを備えたこのムーブメントには、レッドゴールドモデルではレッドゴールド製、スティールモデルではイエローゴールド製のオープンワークのローターが組み合わされています。

1983年から続く信念

ヴィルレにとって、適切なサイズという考え方は新しいものではありません。それは、コレクションの原点に根ざす思想です。1983年、時計業界の多くがクォーツへと向かうなか、ブランパンはあえて異なる道を選びました。当時として最小サイズとなる34mmのコンプリートカレンダー ムーンフェイズを発表し、機械式時計製造への揺るぎない信念を示したのです。それは、時計が単なる電子機器ではなく、クラフトマンシップ、美しさ、そして感性を宿す存在であり得ることの証明でした。この一本には、ダブルステップベゼル、控えめな佇まい、そして表情を持つムーンフェイズといった、現在のコレクションにも受け継がれるデザインコードがすでに備わっていました。なお、このコレクションがヴィルレの名を冠するのは、2002年のことです。

その後、1980年代から1990年代、そして2000年代にかけて、ブランパンはスイス時計製造において最も創造性に富んだ時代のひとつを築いていきます。数々の初の試み、複雑機構、そしてウルトラスリム構造を、控えめでクラシックなプロポーションと慎み深い精神のもとに実現してきました。近年、新たな世代のコレクターたちは、初期のヴィルレに改めて関心を寄せています。その理由は、今回の38mmモデルが改めて体現する価値にあります。すなわち、抑制、プロポーション、そして、最もタイムレスな時計とは決して声高に語らない時計であるという信念です。

29.2mmに宿るムーンフェイズ

ムーンフェイズほど、ブランパンというメゾンを象徴する複雑機構は多くありません。38mmモデルに加え、ヴィルレ デイト ムーンフェイズは、そのシグネチャーを受け継ぐ29.2mmケースで登場します。拡大された窓の中では、ブルーセラミックのディスクが、18Kゴールド製の月を美しく引き立てます。立体的に仕上げられ、サテン仕上げが施されたその月には、ブランパンならではの表情が描かれています。周囲にはダイヤモンドをセットしたベゼルとダイヤモンドインデックスが光を捉え、ブルーのサーペント針がデイト表示を指し示します。その内部には、セキュアードムーブメントを備えた自動巻きマニュファクチュール キャリバー913QLを搭載し、ムーブメントに損傷を与えるリスクなく、いつでもカレンダーを調整することができます。

身に着けるためのデザイン

伝統を守りながら、ヴィルレは身に着けるタイムピースとして進化を続けています。工具を必要としない構造により、ストラップとバックルは指先だけで容易に交換できます。手縫いのアリゲーターストラップは、ベージュ、アンスラサイト、ハニー、ブルー、オリーブグリーンで展開され、その日の装いやシーンに合わせて、時計は自然に表情を変えます。

40年以上にわたり、ヴィルレは変わることのない価値を体現してきました。プロポーション、本質、そして一貫性です。38mmというサイズにおいて、ヴィルレはそれらをより確かな自信と控えめな佇まいで表現します。

技術詳細

ヴィルレ ウルトラスリム

Ref. 6224N 1135 55B / 6224N 1142 55B / 6224NA 1142 55B / 6224N 3642 55B

ムーブメント: ブランパン マニュファクチュール キャリバー1150

機能: 時、分、秒、デイト表示

巻き上げ方式: 自動巻き

パワーリザーブ: 100時間（4日間）

ケース素材: スティールまたは18 Kレッドゴールド

風防＆ケースバック: サファイアクリスタルガラス

防水性能: 3 気圧 （30 m）

直径: 38.00 mm

厚さ: 8.35mm

ダイヤル: ゴールドトーンのオパリンダイヤルまたはサンバーストサーモン

インデックス: 18K ホワイトゴールド、レッドゴールド、イエローゴールド

ストラップ: ベージュ、アンスラサイト、ハニー、オリーブグリーンヌバック - 工具不要のクイックチェンジシステム搭載

クラスプ: フォールディングクラスプ

技術詳細

ヴィルレ デイト ムーンフェイズ

Ref. 6106N 2987 55A / 6106N 4687 55A

ムーブメント: ブランパン マニュファクチュール

キャリバー913QL

機能: 時、分、秒、デイト表示、ムーンフェイズ

巻き上げ方式: 自動巻き

パワーリザーブ: 40時間

ケース素材: スティールまたは18 Kレッドゴールド

風防＆ケースバック: サファイアクリスタルガラス

防水性能: 3 気圧（ 30 m）

直径: 29.20 mm

厚さ: 10.35 mm

ダイヤル: ゴールドトーンのオパリンダイヤル

インデックス: 18K ホワイトゴールド、レッドゴールド

ストラップ: ブルー、ハニーのアリゲーターレザーストラ

ップ - 工具不要のクイックチェンジシステム搭載

バックル: ピンバックル