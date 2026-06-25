【夏まつりイベント開催】「スナックミースタンド」押上・蔵前・清澄白河の全3店舗にて、2日間限定のおやつや定期便会員さま向けのお得な特典をご用意【6/27(土)～6/28(日)】

株式会社スナックミー

株式会社スナックミー（本社：東京都中央区 / 代表取締役：服部慎太郎）は、2026年6月27日（土）・28日（日）の2日間、snaq.me stand（スナックミースタンド）押上・蔵前・清澄白河の全3店舗にて「スナックミーの夏まつりイベント」を開催いたします。

暑い夏をおいしくお楽しみいただける新作おやつの販売に加え、snaq.me定期便会員さま向けのお得な特典もご用意しました。

日頃よりスナックミーのおやつをご愛顧くださるお客さまはもちろん、まだスナックミーをご存じないおやつ好きの皆さまにもお楽しみいただける夏季限定イベントです。ぜひこの機会にお立ち寄りください。

スナックミーの夏まつりイベント

開催日時：2026年6月27日（土）・28日（日）11:00～18:00

開催場所：snaq.me stand 全店舗（押上・蔵前・清澄白河）

snaq.me定期便会員さま特典

イベント期間中、2,000円以上のお買い上げでお会計から30%OFFとなります。

各店舗の限定・新商品

押上店『焼きとうもろこしフォカッチャ』

400円（税込） ※イベント限定販売

ふわふわもちもち食感のフォカッチャ生地に、甘じょっぱいバター醤油味の焼きとうもろこしをたっぷり合わせたイベント限定おやつ。じゅわっと広がるバターの香りと、香ばしい焼きとうもろこしの旨み、ブラックペッパーのアクセントがあと引く味わいです。

「夏まつり気分を感じられる商品を作りたい」と考えた時、真っ先に焼きとうもろこしが思い浮かびました。とうもろこしをたっぷり配合し、ひと口食べた瞬間に屋台の焼きとうもろこしを思い出すような味わいを目指しています。バター醤油の風味をより引き立てるよう、調理工程にもこだわりました。

蔵前店『チャイミルクティーフロスタ』

580円（税込）

人気商品『アロマコーラ』と自家製アッサムシロップを牛乳と合わせた、スパイス香るミルクティーフロスタ。トップには生クリームとザクザクの米粉クランブルをのせ、ふわっとシナモンをきかせた一杯です。ホイップなし・豆乳変更でヴィーガン仕様にも対応可能。アッサムとチャイの奥深い味わいは、蔵前店のヴィーガン＆グルテンフリー焼き菓子『チャイフィグパウンドケーキ』との相性も抜群です。このイベントより新商品として発売開始します。

清澄白河店『凍らせて楽しむ 夏みかんシャーベット』

330円（税込） ※イベント限定販売

山口県産の夏みかんが持つ、キリッとした酸味とほのかなほろ苦さ。その個性をそのまま楽しめるよう、きび糖と水あめだけでやさしく甘みを添えた無添加仕立てのシャーベットです。凍らせることで夏みかんの香りがぎゅっと凝縮され、爽やかな柑橘の風味が広がります。

スナックミーオンラインストアで販売中のストア商品を、このイベントでは凍らせてそのまま店頭でお召し上がりいただけます。夏みかんの甘酸っぱい爽やかさで、夏の訪れをひと足先に感じてください。

snaq.me stand（スナックミースタンド）押上 概要

住所：東京都墨田区向島1-24-15 grande foret（グランフォレ）1F

アクセス：

浅草線本所吾妻橋駅：A4出口 徒歩5分

東武スカイツリーライン・伊勢崎線 とうきょうスカイツリー駅東口：徒歩3分

半蔵門線押上駅：B3出口 徒歩10分（ソラマチ内を通過すると東京スカイツリー駅東口まで室内を通ってお越しいただけます）

お支払い方法：キャッシュレス決済のみ

営業時間：11時～18時（定休日：火曜日）

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/snaq.me_stand_oshiage/

公式サイト：https://stand.snaq.me/

snaq.me stand（スナックミースタンド）蔵前 概要

住所：〒111-0051 東京都台東区蔵前3-4-3フィルパーク蔵前II 1B

アクセス：

都営浅草線蔵前駅 A0出口 徒歩30秒

席数：店内4席、店外4席

お支払い方法：キャッシュレス決済のみ

営業時間：11時～18時（定休日：火曜日）

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/snaq.me_stand_kuramae/

公式サイト：https://stand.snaq.me/

snaq.me stand（スナックミースタンド）清澄白河 概要

住所：東京都江東区白河3丁目1-15 1F

アクセス：

都営大江戸線／半蔵門線「清澄白河駅」 B2出口より徒歩5分

お支払い方法：キャッシュレス決済のみ

営業時間：11時～18時（定休日：火曜）

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/snaq.me_stand_kiyosumi/

公式サイト：https://stand.snaq.me/

株式会社スナックミー 概要

「おやつと世界を面白く。」を理念とする当社は、おやつの可能性を信じ、探求する。おやつにもっとテクノロジーとアイデアを。おやつで社会をよくしていく。という考え方のもと、"お菓子"というモノではなく、"おやつ"という体験を提供するブランドを生み出していきます。デジタル発の新しいおやつメーカーとして、webサービスのようにお客様のフィードバックを活用し「永遠のβ版」としてサービス改善を続け、製菓業界の枠組みにとらわれない面白い挑戦を続けてまいります。

所在地：東京都中央区日本橋箱崎町44-1 イマス箱崎ビル8階

代表者：代表取締役社長 服部慎太郎

事業内容：食品の開発・製造・販売

公式Instagram：https://www.instagram.com/snaq.me/

公式X：https://x.com/snaqme

コーポレートサイト：https://snaqme.com/

＜提供サービス＞

・ワクワクおやつの定期便 https://snaq.me/

・やさしいおやつの単品通販 https://chat.snaq.me/stores

・ヘルシーおやつの福利厚生 https://office.snaq.me/

・ヘルシーおやつのブランドサイト https://mall.snaq.me/

・福利厚生の専門ウェブメディア https://magazine.snaq.me/

・できたておやつの専門店 https://stand.snaq.me/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社スナックミー 広報 宮本

Email： pr@snaq.me