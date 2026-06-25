ベネズエラM7超の連続地震に際し弊社理事長の戸村智憲の私費を投じて緊急寄付を実施：　各地各位のご安全・ご無事とともに1日も早い復旧復興を心よりお祈り申し上げます。

日本マネジメント総合研究所合同会社

報道関係者各位

2026年6月25日

日本マネジメント総合研究所合同会社

国内外各地での震災・風水害・各種災害・戦禍・性暴力をはじめとする各種被害などに際し、各地各位のみなさまのご安全・ご健康・ご快癒とともに、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

本日、日本時間2026年(令和8年)6月25日(木)JST（現地時間同月24日）に、ベネズエラでM7超の連続地震が発災したことに際し、国籍や社会的地位などによらず、各地各位のご安全・ご無事とともに、1日も早い復旧復興を心よりお祈り・お見舞い申し上げます。

本件にて、元・国連の専門官で弊社理事長の戸村智憲が、ささやかながらも私費を投じて緊急災害支援寄付を下記の通り実施し、国際的な支援と善意の健全な輪と和が広まりますよう祈っております。

【今回の寄付について】

・寄付先： (公財)日本ユニセフ協会さま（世界各地に「自然災害緊急募金」でご活動の使途指定） https://www.unicef.or.jp/kinkyu/disaster/

・寄付者： 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲

・寄付証跡： https://www.jmri.co.jp/Donation.Earthquake.Venezuela.2026.June.25.TomonoriTomura.JMRI-LLC.pdf

以上でございます。

本リリースに関するお問い合わせ先：

日本マネジメント総合研究所合同会社

理事長 戸村 智憲

日本郵便ビジネスデジタルアドレス（住所情報の7桁）： 3G4-6860

電話：050-3196-4513 (弊社コールセンター：音声自動応答システム+オペレータ)

ウェブサイト： https://www.jmri.co.jp/

※一般的なお問合せ用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html

※DX推進・業務効率化・自殺防止のメンタルサポート活動等も含めた業務支障などの観点から、また、非常勤理事でもある戸村智憲の妻（戸村妃美）の仕事と心身の療養の両立支援などの観点からも、基本的に上記のウェブフォームよりご連絡下さいませ。メディアさまからのお急ぎのご依頼や、公益性の高い緊急のご用件の場は、架電ご連絡での対応も承っております。

※クレームに関しましては、カスタマーハラスメント防止に関する条例等に沿って、下記の指定ウェブフォームのみにて、必ず、(1)対象事案、(2)「クレームの申し立て」、(3)ご返信・ご連絡がとれるメールアドレスと正式なご住所(建物名や部屋番号なども含めて略さずご記載下さい)・お電話番号を明記、(4)クレームの根拠および根拠法令等、の4点は最低限必須事項としてご記載・ご送信下さいませ。弊社の顧問弁護士（事案が簡易裁判所での取り扱い範囲の場合などでは簡裁代理権のある顧問司法書士等の場合もあり得ます）などにも相談の上で対応を検討致します（返信・対応等をお約束するものではございません。また、状況により、心苦しくも裁判所からの特別送達という形での返答・対応となる可能性もあり得ることを予めお知りおき下さい）。それ以外のご来訪・架電ご連絡・FAXご送信・郵送物等のご配送等でのクレームに関しましては、業務上の支障になりかねませんので、お承り致しかねますことを予めご了承下さいませ。

・弊社指定のクレームに関するウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html