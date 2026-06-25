【洗濯機のまじん × ミューズ】“洗濯槽洗浄のプロ”が強力タッグ！「洗濯槽汚れ」の真実を公開するコラボレーション動画を配信開始

東海エネテック株式会社洗濯槽洗浄のプロに聞きたい10の質問

「何度洗っても、柔軟剤を入れても、洗濯物の気になるニオイがなかなか取れない」--多くの家庭が抱えるこの悩みの原因は、目に見えない“洗濯槽の裏側”に潜むカビや雑菌にあります。洗濯機を完全分解して内部洗浄を行う業界初の専門店「洗濯機のまじん」（運営：東海エネテック株式会社、代表取締役：細野翔太）は、レキットベンキーザー・ジャパン株式会社が展開する衛生・清潔のエキスパートブランド・ミューズから発売されている「ミューズ オールインワン洗濯槽クリーナー」 とコラボレーションし、洗濯槽汚れの実態と正しいケア方法を解説する共同動画を公開しました。湿気と皮脂汚れで洗濯槽の汚れが一年で最も溜まりやすい夏を前に、累計15,000台超の分解実績を持つ専門家の知見をもとに、「日常の家庭ケア（デイリーケア）」と「定期的な専門洗浄（スペシャルケア）」を上手に使い分ける、新しい洗濯槽メンテナンスのあり方を提案します。

急増する洗濯機の「ニオイ相談」--背景にある洗濯槽汚れの実態

日本特有の高温多湿な気候に加え、住環境の変化により、洗濯槽内は菌やカビが極めて繁殖しやすい環境にあります。特に梅雨から夏にかけては、湿気による雑菌の繁殖と洗濯物の皮脂汚れが重なり、一年で最も汚れが蓄積しやすい時期です。

「洗剤を変えても衣類のニオイが消えない」という悩みに対し、その根本原因の多くは洗濯槽の裏側に潜むカビや雑菌にあります。事実、「洗濯機のまじん」への相談件数は急増しており、2024年度の4,133件に対し、2025年度は10,196件と、前年比で約2.5倍（246%）にまで拡大しています（※施工不可や分解を伴わない洗浄も含む）。こうした背景から、家庭での予防策と専門洗浄の役割を正しく伝えるべく、今回のコラボレーションが実現しました。

“見えない汚れ”を可視化する「無料分解診断」--不安を解消し、最適な洗浄を選択

洗濯機クリーニング前後の比較（左：洗浄前、右：洗浄後）

洗濯機のまじんがこれまでに分解洗浄してきた洗濯機は累計15,000台超。現場で繰り返し確認されているのが、洗濯槽の「裏側」に発生したカビ・黒ずみ・雑菌の蓄積です。洗剤カスや皮脂・水垢にカビや雑菌が繁殖して層になった黒くべとついた汚れは、その見た目から「ワカメ汚れ」とも呼ばれます。洗濯機を使い始めて数カ月で蓄積が始まり、一年も経てば裏側がかなり汚れているケースも珍しくありません。洗濯のたびにこの汚れを水が通り抜けるため、知らないうちに「汚れた水で衣類を洗っている」状態になってしまいます。

しかし、こうした汚れはすべて洗濯槽の“裏側”という普段は決して見えない場所にあるため、ご家庭で実際の状態を確認することはできません。「うちの洗濯機は本当に汚れているのか」「分解洗浄が必要なほどなのか」--その判断材料すらないまま、不安だけが残ってしまうのが実情です。この“見えない不安”を解消するため、洗濯機のまじんでは無料分解診断サービスを開始。専門スタッフが無料で洗濯機を分解し、普段は見ることのできない内部の汚れをご自身の目で確認していただいた上で、最適な洗浄方法をご提案するサポートを行っています。

「日常ケア」と「専門洗浄」の補完関係--プロが提案する新しい洗濯槽メンテナンスの形

今回のコラボレーションは、「家庭でできるケア」と「専門業者による分解洗浄」を対立させるのではなく、相互に補完し合う関係として整理し、正しく理解していただくことを目指しています。これまで多くのご家庭を悩ませてきた“ニオイ問題”を解決し、根本的な解決につながる新しい「洗濯槽ケア」のあり方を提案いたします。

日常的な洗濯槽ケアとして有効なのが、レキットベンキーザー・ジャパン株式会社が展開する衛生・清潔のエキスパートブランド・ミューズから発売された「ミューズ オールインワン洗濯槽クリーナー」 を使った月1回程度の定期メンテナンスです。塩素・漂白剤ゼロ処方で、ツンとするニオイや衣類の色落ち、洗濯機へのダメージの心配がなく、無理なく続けられる設計が特長です。

一方、長年蓄積した裏側の汚れや、すでにカビが進行したケースでは、分解洗浄による根本的なリセットが効果的です。「日常はクリーナーでケアし、必要に応じて専門洗浄を受ける」--このデイリーケアとスペシャルケアの使い分けこそが、洗濯機を清潔に長く使うための現実的な解決策です。

共同制作動画：プロに聞く「洗濯槽洗浄の真実」

公開した共同動画では、「洗濯槽洗浄のプロに聞きたい！10の質問」に答える形で、専門家の視点から以下を解説しています。

- 実際の洗濯槽の汚れはどんな状態なのか（分解映像）- この汚れはどのくらいの期間で溜まるのか- 柔軟剤を変えてもニオイが取れないのはなぜか- クリーナーでケアするとどう変わるのか- 洗濯槽ケアの理想的な頻度・ベストタイミング- 分解洗浄が必要になるのはどんなケースか- 洗濯槽ケアがとくにおすすめの家庭とは- 理想的な洗濯槽ケアのサイクル

普段見ることのできない洗濯槽の裏側を可視化し、「なぜニオうのか」「どうケアすればよいのか」を生活者目線でわかりやすく伝えています。

会社概要

技術責任者・三浦による解説の様子東海エネテック株式会社 公式ロゴマーク

【東海エネテック株式会社】

会社名：東海エネテック株式会社

所在地：〒101-0041東京都千代田区神田須田町1丁目7番8号 VORT秋葉原IV 2F

運営する「洗濯機のまじん」は、洗濯機を分解し、内部を洗浄する業界初の洗濯機クリーニング専門店です。日常の掃除では落としきれない洗濯機内部の頑固なカビやホコリを徹底洗浄し、新品同様の清潔な状態に蘇らせるサービスを展開しています。累計15,000台超の分解洗浄実績。関東・関西・東海エリアを中心にサービスを展開し、テレビ・新聞・WEBメディアにも多数取り上げられています。専門スタッフによる無料分解診断サービスも開始し、家庭の洗濯環境の改善をサポートしています。

ミューズ 公式ロゴマーク

【レキットベンキーザー・ジャパン株式会社】

会社名：レキットベンキーザー・ジャパン株式会社

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田3丁目20番14号 住友不動産高輪パークタワー14/15F



レキットベンキーザー・ジャパン株式会社は、英国に本社を置くレキットベンキーザーの日本法人です。殺菌消毒液「デトール」、殺菌清掃洗剤「ライゾール」、食洗機専用洗剤「フィニッシュ」などのブランドを展開し、「人々を守り、癒し、育む」という理念のもと、衛生・健康・栄養に関する製品を世界中に届けています。

日本においても、「ミューズ」「メディキュット」「フィニッシュ」などのブランドを通じ、清潔で健やかな暮らしの実現に貢献しています。

ミューズは、70年以上「人々の健やかな生活を実現する」というミッションの元、人々の手肌を菌から守ってきた衛生・清潔のエキスパートブランドです。1953年に薬用固形せっけんとして誕生して以来、「薬用せっけんミューズ」として液体タイプ、泡タイプ、自動ディスペンサータイプ、香りと質感・インテリア馴染みにこだわった「ボタニカルbyミューズ」シリーズ、さらに、2025年9月には「ボタニカルbyミューズ」よりブランド初となるボディソープを発売するなどさまざまな薬用せっけん製品を発売してきました。2026年2月には、“菌”に関する知見を積み重ねてきた専門性を活かして“暮らしの中のモノに潜むばい菌”領域へと新たに進出し、洗濯槽をしっかり洗浄・除菌しながら洗濯槽掃除のストレスをゼロに導く新商品「ミューズ オールインワン洗濯槽クリーナー」を発売しています。