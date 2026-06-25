L&Lライブリーライフ株式会社は、大人気ポケットジンバルカメラ HJD05 シリーズに待望のクリームホワイト新色モデルを追加ラインナップ、2026年6月より楽天市場・Yahoo!ショッピングをはじめ国内各ECプラットフォームにて発売を開始いたします。 近年 SNS での Vlog 配信、日常記録動画、卒業旅行や育児記録といった撮影ニーズが急拡大する一方、多くのユーザーから「黒色以外の明るいカラーが欲しい」「カジュアルな服装や女子の撮影スタイルに合うデザインを求める」という要望が多数寄せられていました。 既存のブラックモデルは 3 軸ジンバルによる強力な手ブレ補正、4K 高画質撮影、AI 人物追尾といったプロ級機能を低価格で実現し、学生 Vlogger や動画初心者を中心に大きな支持を集めてきました。今回登場するホワイトモデルは、全ての核心性能を完全継承しつつ、清潔で柔らかなクリームホワイト外装を採用。持っているだけで見た目が華やかになり、カフェ撮影・旅行 Vlog・子供の成長記録などあらゆるシーンで違和感なく活用できる、今夏注目のポケットカメラとして市場に投入します。

背景と開発経緯

動画配信文化の浸透に伴い、専用カメラを求める層はプロクリエイターだけでなく、学生、主婦、育児中の保護者、趣味の旅行愛好家へと大きく広がっています。スマホ撮影は手ブレが発生しやすく、本格カメラは高額かつ重く日常携帯に不向きという二つの課題が長年存在していました。 当社 HJD05 シリーズは「誰でも手軽にプロ並みの映像を撮る」をコンセプトに開発され、軽量ポケットサイズに 3 軸ジンバル・4K センサーを詰め込むことで、初心者向け動画機材として安定した人気を獲得してきました。 販売後のアンケート調査では約 7 割の女性ユーザーから「明るいカラーバリエーションが欲しい」「ブラックは重たい印象、カジュアルシーンに合わせにくい」という意見が集中。このニーズに応えるため開発チームは 8 ヶ月間の塗装耐久テスト・汚れ拭き取り検証を実施、指紋が目立ちにくいマットクリームホワイト塗装を採用した新色モデルを完成させました。 外装カラー以外の撮影性能、バッテリー持ち、操作システムは既存ブラックモデルと完全同一。見た目の可愛らしさとプロクラスの撮影機能を両立させ、幅広い層の動画制作ニーズに応えます。

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ホワイトモデル 6 大特長

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①クリームホワイトマット外装、汚れ拭き取り簡単で清潔感を保つ 今回新たに採用したマットホワイト塗装は、皮脂・指紋・カフェの飲料汚れが付着してもウェットティッシュで簡単に拭き取れ、長期間綺麗な状態を維持できます。柔らかいクリーム系の白は、カジュアルな私服、ワンピース、カフェや雑貨店の明るい内装と相性抜群。撮影時に本体が画面に映り込んでも柔らかい雰囲気を演出し、インスタ・TikTok など SNS 投稿素材の雰囲気を自然に高めます。 本体重量は変わらずわずか 160g と超軽量、ポケットや小さなショルダーバッグにスッキリ収納可能で、一日中持ち歩いても手首への負担が少ない設計です。 ②7500 万画素高精細センサー＋4K/30fps 動画撮影、鮮やかな映像を記録 ホワイトモデルにも上位クラスの 7500 万画素センサーを標準搭載、4K 解像度の滑らかな動画撮影に対応します。旅行の風景、カフェのスイーツ、子供の日常、コスメ紹介など細部の色彩や質感まで鮮明に再現。従来のスマホカメラと比べ、明暗差の大きい屋外でも白飛び・黒つぶれを抑え、自然な色彩表現を実現します。 ③3 軸ジンバル機構で強力手ブレ補正、歩き撮影でも滑らか映像 本体上部に 3 軸電動ジンバルカメラヘッドを搭載。街を散歩しながらの Vlog 撮影、登山や散歩中の動画、子供を追いかけながらの撮影でも激しい手ブレを強力に抑え、プロ映像のような滑らかなカメラワークを初心者でも簡単に再現可能です。カメラヘッドは左右 330°、上下 180° の広範囲で回転し、自撮り風景撮影、俯瞰撮影、ローアングル撮影など多様な構図に柔軟に対応します。 ④AI 自動追尾＋多彩な撮影モード、一人撮影でもクオリティ維持 AI 人物自動追尾機能を内蔵、人物を自動認識してカメラが自動で追従するため、一人旅の Vlog やインタビュー撮影で手動でフォーカスを合わせる手間が不要で、撮影に集中できます。 その他にもタイムラプス、スローモーション、31 種類の内蔵フィルターを搭載。朝焼けの時間経過、スポーツの躍動感、雰囲気のあるカフェ映像など、編集前に本体内部で色彩調整が完了、SNS 投稿までの工程を大幅に簡略化します。 ⑤1.72 インチ HD タッチパネル＋直感的物理ボタン、初心者で迷わない 本体背面に高精細 HD タッチ液晶画面を搭載、撮影構図の確認や設定変更をスマホ感覚で操作可能。前面の物理ボタンは録画ボタンに赤色アクセントを採用し、片手でワンタッチ録画・モード切替が完了。複雑な操作手順がないシンプル設計で、カメラを初めて触る学生や動画初心者でも短時間で使いこなせます。 ⑥Wi-Fi 転送・長時間バッテリー、SNS 投稿をスムーズに Wi-Fi 無線転送機能により、撮影した写真・動画をリアルタイムでスマートフォンに送信。撮影後すぐにインスタ、YouTube、TikTok など各 SNS へ投稿でき、素材の共有作業を大幅に効率化します。 内蔵 2400mAh 大容量バッテリーは連続約 3 時間の撮影に対応、一日のお出かけ撮影で充電切れの心配が少なく、充電しながら撮影することも可能。最大 128GB の TF カードに対応し、長時間 4K 動画素材を大量に保存できます。

活用シーン紹介

学生 Vlog・卒業旅行撮影 軽量ホワイトボディがリュックやポーチに収まり、修学旅行・遠足・キャンパス日常記録に最適。一人旅で AI 追尾機能を活用し、一人でもクオリティの高い旅 Vlog を作成できます。 カフェ・雑貨・コスメ趣味撮影 清潔感のあるホワイト本体がインテリアやファッションと馴染み、スイーツ撮影、コスメレビュー、雑貨紹介といった女性人気の SNS コンテンツ制作にマッチ。 育児・家族成長記録 子供の遊びやお出かけシーンを手ブレなく滑らかに撮影、マットホワイトが柔らかい家族映像の雰囲気を引き立てます。 アウトドア・趣味記録 散歩、登山、キャンプ、ゴルフなど屋外趣味の記録撮影に対応。小型軽量なので荷物にならず、急な撮影シーンに即座に対応可能。

製品仕様

項目 スペック詳細 商品名 HJD05 クリームホワイト ポケットジンバルカメラ 撮影センサー 7500 万画素高精細センサー 動画解像度 4K/30fps 対応 手ブレ補正 3 軸電動ジンバル（左右 330°/ 上下 180° 回転） 液晶画面 1.72 インチ HD タッチパネル 主要機能 AI 自動人物追尾、タイムラプス、スローモーション、31 種内蔵フィルター 無線機能 Wi-Fi スマホ転送対応 バッテリー容量 2400mAh、連続撮影約 3 時間、給電撮影可能 外部ストレージ 最大 128GB TF メモリーカード対応 本体重量 160g 本体カラー マットクリームホワイト 付属品 専用収納袋、落下防止ストラップ 保証期間 1 年間メーカー安心保証

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/