SUUNTOアンバサダー・サポートランナーが「Kaga Spa Trail Endurance 100 by UTMB(R) 2026」で活躍

Suunto Oy

SUUNTO Japan合同会社（東京都渋谷区神南一丁目11-4）は、2026年6月20日（土）・21日（日）に石川県加賀市・山中温泉を舞台に開催された「Kaga Spa Trail Endurance 100 by UTMB(R) 2026(https://kagaspa.utmb.world/ja)」において、SUUNTOブランドアンバサダーおよびサポートランナーが上位入賞したことをお知らせいたします。

前年の猛暑とは一転して雨に見舞われるタフなコンディションの中、吉住友里選手がKAGASPA 50Kで女子総合優勝、長谷怜信選手がKAGASPA 100Kで男子総合4位に入賞しました。

SUUNTOは、「UTMB(R) World Series」の公式GPSウォッチおよびテクニカルパートナー(https://apac.suunto.com/ja-jp/pages/suunto-x-utmb-world-series)として本大会をサポート。会場では製品展示を通じて、レースに挑むランナーや来場者との交流を深めました。「Kaga Spa Trail Endurance 100 by UTMB(R)」は、日本有数の温泉地である加賀・山中温泉を舞台に、山岳地帯や里山を駆け抜ける国際トレイルランニングイベントです。2026年大会は、KAGASPA 100K、KAGASPA 50K、KAGASPA 20Kの3カテゴリーで開催されました。

吉住友里選手｜KAGASPA 50K 女子総合優勝

SUUNTOブランドアンバサダーの吉住友里選手は、累積標高2,607mの「KAGASPA 50K（距離56.8km）」に出場し、6時間8分16秒でフィニッシュ。女子総合1位に輝きました。

2025年大会では100Kカテゴリーで女子総合2位となった吉住選手。2026年は50Kカテゴリーに舞台を移し、起伏に富んだコースで安定した走りを続け、見事優勝を果たしました。

山岳地帯で培った登坂力とスピードを発揮しながら、レース全体を通して高いパフォーマンスを維持。昨年の経験を次の挑戦へとつなげ、加賀の地でさらなる飛躍を遂げました。

【吉住友里選手コメント】

「自分で設定していたタイム通りに走ることができ、とても良いレースができたと思います。昨年に続き、今回も多くの方に応援していただく中で優勝できたことを、とてもうれしく思います。 今年は50km前後のショートからミドルディスタンスのレースを中心に、スピードを磨くことを意識して取り組んでいます。改めて短い距離のレースにも大きな魅力を感じているので、今後もさまざまな距離に挑戦しながら、自分に最も合うスタイルを見極めていきたいです。」

吉住選手が使用した「Suunto Race 2」

今回、吉住友里選手は、レースやトレーニングに向けて設計された高性能GPSスポーツウォッチ「Suunto Race 2(https://apac.suunto.com/ja-jp/products/suunto-race-2-all-black)」を使用しました。

Suunto Race 2は、明るく見やすい1.5インチAMOLEDディスプレイを搭載し、強い日差しの下でも必要な情報を確認しやすい視認性を備えています。また、高精度なデュアルバンドGPS、無料のオフラインマップ、ルートナビゲーション機能により、通信環境が不安定な山岳エリアでも現在地や進行方向の確認をサポートします。115種類以上のスポーツモードに対応し、長時間のトレーニングやレースを支える最大55時間のバッテリー性能も備えています。日々のトレーニング管理から、長時間に及ぶトレイルランニングレースまで、アスリートのパフォーマンスを幅広く支えるモデルです。

製品名： Suunto Race 2

主な特徴：

- 1.5インチAMOLEDディスプレイ- 高精度デュアルバンドGPS- 無料のオフラインマップ- 115種類以上のスポーツモード- GPS計測時、最大55時間のバッテリー駆動- 高度なトレーニング・コンディション管理機能Suunto Race 2 詳細はこちら :https://apac.suunto.com/ja-jp/products/suunto-race-2-all-black

長谷怜信選手｜KAGASPA 100K 男子総合4位

SUUNTOサポートランナーとして活動する長谷怜信選手は、の「KAGASPA 100K（距離97.4km）」に出場し、12時間05分56秒でフィニッシュ。男子総合4位に入賞しました。長時間にわたって厳しいアップダウンが続くコースにおいて、序盤から安定したレース運びを展開。約100kmに及ぶ過酷なコースを最後まで力強く走り抜き、国内外の実力あるランナーが集う舞台で存在感を示しました。長谷選手は、2026年4月に行われた「Mt.FUJI100 2026」のFUJI100miでも男子総合6位に入賞。今回のKAGASPA 100Kでも上位に入り、ロングディスタンスにおける高い競技力と安定感を改めて印象づけました。

【長谷怜信選手コメント】

「初めてのBY UTMBシリーズへの参戦となりました。怪我の影響もあり、決して万全とは言えないコンディションでのレースとなりましたが、多くの方々の支えのおかげで最後まで走り切り、入賞することができました。現地で応援してくださった皆さま、SNSを通じてエールを送ってくださった皆さま、本当にありがとうございました。今回のレースを通して、世界のトップ選手たちとの実力差や自分自身の課題を改めて実感しました。もっと高いレベルで競い合える選手になるために、一つひとつ課題と向き合いながらトレーニングを積み重ねていきたいと思います。」

長谷選手が使用した「Suunto Vertical 2 Limited Edition」

今回、長谷怜信選手は、Suuntoの創業90周年を記念した特別モデル「90周年限定 Suunto Vertical 2ギフトボックス(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000049.000060184.html)」に同梱される「Suunto Vertical 2 Limited Edition」を使用しました。Suunto Vertical 2は、明るく見やすい1.5インチAMOLEDディスプレイを搭載し、屋外でも必要な情報を確認しやすい高い視認性を備えています。また、高精度なデュアルバンドGPS、無料のオフラインマップ、ルートナビゲーション機能により、通信環境が不安定な山岳エリアでも現在地や進行方向の確認をサポートします。115種類以上のスポーツモードに対応し、最高精度のGPSモード使用時で最大65時間のバッテリー駆動を実現。さらに、暗い時間帯の行動を支えるLEDフラッシュライトも搭載しています。長時間に及ぶトレイルランニングや登山、複数日にわたるアウトドアアクティビティまで、アスリートの挑戦を幅広く支えるモデルです。

製品名： Suunto Vertical 2

主な特徴：

「Kaga Spa Trail Endurance 100 by UTMB(R) 2026」をSUUNTOがサポート

- 1.5インチAMOLEDディスプレイ- 高精度デュアルバンドGPS- 無料のオフラインマップ- 115種類以上のスポーツモード- 最高精度GPSモード使用時、最大65時間のバッテリー駆動- LEDフラッシュライト- チタングレード5製ベゼル- サファイアクリスタルVertical 2 詳細はこちら :https://apac.suunto.com/ja-jp/products/suunto-race-2-titanium-trail

SUUNTOは2023年より、「UTMB World Series」とグローバルパートナーシップを締結しています。公式GPSウォッチおよびテクニカルパートナーとして、世界各地で開催されるレースに挑むトレイルランナーをサポートしています。2025年のKaga Spa大会でも、SUUNTOはオフィシャルパートナーとして大会を支援し、会場でGPSスポーツウォッチの展示を行いました。

2026年大会でも、SUUNTOは会場にブースを出展。最新のGPSスポーツウォッチを展示し、多くのランナーや来場者に製品を実際に手に取って体験いただきました。

長時間に及ぶトレイルランニングでは、正確な位置情報、ルートナビゲーション(https://apac.suunto.com/ja-jp/blogs/blog/suunto-climb-guidance-guide)、バッテリー性能、視認性などがレースマネジメントを支える重要な要素となります。SUUNTOブースでは、中でも、オフラインマップや長時間バッテリーを備えた、トレランに最適なシリーズ(https://apac.suunto.com/ja-jp/blogs/blog/best-gps-watch-for-trail-running)「Suunto Vertical」「Suunto Race」に高い関心が寄せられました。

挑戦するすべてのランナーを支えるSUUNTO

SUUNTOのスポーツウォッチは、過酷な自然環境に挑むアスリートに正確なデータと高い視認性を提供し、日々のトレーニングからレース本番、レース後の振り返りまで、一人ひとりの挑戦を支えています。吉住選手と長谷選手が今回見せた走りは、困難な状況でも自らの可能性を信じ、前進し続けるSUUNTOのブランド精神を体現するものです。SUUNTOは今後も、トップアスリートから新たな一歩を踏み出すランナーまで、挑戦を続けるすべての人々とともに、新たな冒険への一歩を支えてまいります。

SUUNTOについて

フィンランド発のアウトドアおよびダイブウォッチブランド「SUUNTO（スント）」は、2026年に創業90周年を迎えました。1936年、フィンランドの発明家トゥオマス・ヴォフロネンは、自ら開発したフィールドコンパスによって、精密なナビゲーションに新たな基準を築きました。高い耐久性、安定性、精度を備えたそのコンパスは、フィンランドの厳しい自然環境に耐える製品づくりの原点となりました。それから90年、トゥオマスの革新の精神はSuuntoの進化を導き続けています。ダイブコンピューターや腕時計型高度計、そして現代のGPSウォッチに至るまで、Suuntoは世界中のアウトドア愛好家にとって信頼できるパートナーであり続けています。探検家、アスリート、そして週末にアウトドアを楽しむ人々が、より深く潜り、より高く登り、自らの限界に挑むためのツールを提供すること。それが、今も変わらない私たちの使命です。

公式Blog: https://apac.suunto.com/ja-jp/blogs/blog(https://apac.suunto.com/ja-jp/blogs/blog)

公式ウェブサイト: https://apac.suunto.com/ja-jp/(https://apac.suunto.com/ja-jp/)

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