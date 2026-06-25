タイムレスなTSUCHIYA KABANの定番「ディアリオ」シリーズに夏らしい自然の色彩を取り入れた限定色「カーキブラウン」が登場

株式会社土屋鞄製造所

（株）土屋鞄製造所（本社・東京都足立区）は、革製品ブランド「TSUCHIYA KABAN」より、ロングセラーを誇る定番シリーズ「ディアリオ」から、2026年春夏シーズンの数量限定色「カーキブラウン」を2026年7月2日(木)に発売いたします。植物タンニン100％鞣しのレザーにたっぷりとオイルを含ませたナチュラルな革“オイルメロウレザー”を贅沢に使用した本製品に、土や苔、樹皮といった自然の色彩がゆっくり溶け合ったかのような「カーキブラウン」を採用。ブラウンベースに落ち着きのあるカーキグリーンのニュアンスを添えた、ナチュラルなムードに仕上げました。全国の「TSUCHIYA KABAN」14店舗および自社オンラインストアにて販売いたします。

日常を刻む、ロングセラー「ディアリオ」の魅力

「ディアリオ」シリーズは、2008年に前身となるシリーズが登場したロングセラー製品。オールレザー仕様という当時としては革新的なデザインに、余白を生かした美意識と素材の上質感、そして「TSUCHIYA KABAN」のものづくりに由来する確かな品格が重なり、ブランドを代表するシリーズとなりました。シリーズ名の「ディアリオ」はイタリア語で“日記”を意味し、「日記のように日々の時間を革に刻みながら、自分らしさと愛着を深めてほしい」という想いが込められています。

“粗と密”で構成する、ディアリオの美学

ディアリオシリーズの“シンプルさ”は、単なる装飾の削ぎ落としではなく、実用性と美意識のバランスから生まれています。日常遣いに必要な機能を備えながら、“粗と密”や“余白”といった日本的な感覚を取り入れています。革はおおらかにあしらいつつ、ステッチを上部に集約することで、全体にメリハリのある“粗密”のバランスを形成。また、直線的なフォルムに対し、側面や底面にわずかな曲線を加えることで、有機的なニュアンスをプラスしています。

洗練された自然の色彩を纏う限定色「カーキブラウン」

深みのあるブラウンをベースに、ほのかにカーキグリーンのニュアンスを漂わせたカラーリングは、土や苔、樹皮といった自然の色彩が溶け合うような奥行きのある表情が魅力です。落ち着きのあるカラーリングは、さりげない生命力を感じさせ、ナチュラルでありながらモダンな印象に仕上げています。

素材には、植物タンニン100％鞣しのレザーにたっぷりとオイルを含ませた”オイルメロウレザー”を採用。しなやかさと豊かな風合いを兼ね備え、使い込むほどに艶が増し、色味と質感に深みが生まれるエイジングを楽しめます。また、外装の「カーキブラウン」に調和するよう、内装の底面とポケットには「ベージュ」のピッグスエードを使用。金具やファスナーはクリーンなシルバートーンで統一し、「生成り」のステッチを施すことで全体を軽やかに引き締めました。自然体でありながら洗練された佇まいが、日々のスタイリングに奥行きを添える一色です。

製品概要

ディアリオ ラージトート \95,700 （税込）

シンプルで贅沢なラージトートは、使うほどに風合いが増し、自分だけの表情へと育ちます。ゆとりある収納力で、仕事から趣味まで幅広く対応。

サイズ：縦32.0×横51.0×底マチ16.0cm、ハンドル高さ 23.0cm、A3クリアファイル収納可、15inch PC(37.0cm×27.0cm×2.5cm)収納可

【機能】内装：ファスナーポケット×1、フリーポケット×1、Dカン付き

【素材】外装：牛革

重さ：約1100g

商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/dr-large-tote

ディアリオ トールトート \77,000（税込）

肩掛けにスマートに収まる、縦長フォルムのトールトート。ノートPCも収まる実用的なサイズ感で、仕事からプライベートまで幅広く活躍します。

サイズ：縦35.0×横34.0×底マチ13.0cm、ハンドル高さ 22.0cm、A4ファイル収納可、14inch PC(33.0cm×23.0cm×2.0cm)収納可

【機能】内装：ファスナーポケット×1、フリーポケット×1、Dカン付き

【素材】外装：牛革

重さ：約880g

商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/dr-tall-tote

ディアリオ ハンディトート \53,900（税込）

必要な荷物にプラスαまで収まる、コンパクトなハンディトート。上質なレザーの風合いが際立ち、シンプルながら品のある佇まいに。

サイズ：縦19.5×横29.5×底マチ13.0cm、ハンドル高さ 11.5cm、A5手帳カバー (19.5cmx14.1cmx3.0cm)収納可、iPad mini(13.5cm×19.5cm×0.7cm)収納可

【機能】内装：ファスナーポケット×1、Dカン付き

【素材】外装：牛革

重さ：約480g

商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/dr-handy-tote

ディアリオ 2wayトート \92,400（税込）

持ち方を選べる2way仕様のトート。洗練されたフォルムが装いになじみ、シーンを問わず着こなしが可能です。

サイズ：縦33.0×横43.0×底マチ12.0cm、ショルダー長さ 最長 96.0cm、ハンドル高さ8.0cm

B4ファイル収納可、15inch PC(37.0cm×27.0cm×2.5cm)収納可

【機能】内装：ファスナーポケット×1、フリーポケット×2、Dカン付き

【素材】外装：牛革

重さ：約1080g

商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/dr-2way-tote

ディアリオ 2wayトート Medium \78,100（税込）

手提げ・肩掛け・斜め掛けに対応する、使い勝手の良いバッグ。程良いサイズ感とすっきりとした佇まいで、日常遣いに最適な一品です。

サイズ：縦27.0×横37.0×底マチ9.5cm、ハンドル高さ 8.0cm、ショルダー長さ 最長 116.0cm

A4ファイル収納可、13inch PC (31.5×22.0×2.0cm)収納可

【機能】内装：フリーポケット×1、外装：牛革

【素材】外装：牛革

重さ：約890g

商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/dr-2way-tote-medium

ディアリオ フリーワンショルダー \77,000 （税込）

贅沢に使われたレザーの上質感が際立ち、スタイリングに洗練された印象を添えます。オンオフ問わず軽やかに持ち歩ける点も魅力。

サイズ：縦35.0×横29.0×底マチ14.5cm、ハンドル高さ 25.0cm、A4ファイル収納可、14inch PC(33.0cm×23.0cm×2.0cm)収納可

【機能】内装 = ファスナーポケット×1、フリーポケット×2、Dカン付き

【素材】外装：牛革

重さ：約890g

商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/dr-free-one-shoulder

ディアリオ ストロールショルダー \58,300（税込）

街歩きにちょうど良い軽快なサイズ感のショルダーバッグ。近所の散策から旅先まで気軽に使え、必要な荷物をすっきりと持ち運べます。

サイズ：縦25.0×横24.0×底マチ6.0cm、ショルダー長さ 100.0～130.0cm、7段階調節

A5手帳カバー(19.5cm×14.1cm×3.0cm)収納可、iPad mini (13.5cm×19.5cm×0.7cm)収納可

【機能】内装：ファスナーポケット×1、フリーポケット×1、Dカン付き

【素材】外装：牛革

重さ：約460g

商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/dr-stroll-shoulder

ディアリオ ロングLファスナー \38,500（税込）

薄くて気軽に持ち歩ける、コンパクト設計の長財布。気品のあるルックスながらも実用性を意識した一品です。

サイズ：縦9.0×横17.5×厚み1.9cm

【機能】内装：カードホルダー×6、小銭入れ×1、札入れ×2

【素材】外装：牛革 内装：牛革

重さ：約130g

商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/dr-long-l-zip-wallet

ディアリオ フォールディングウォレット \36,300（税込）

薄型のシルエットながら、カードやお札、小銭まで整理しやすい収納を備えた二折り財布です。

サイズ：縦10.5×横8.7×厚み2.7cm

【機能】内装 : カードホルダー×6、札入れ×1、小銭入れ×1

【素材】素材外装 : 牛革、素材内装 : 牛革

重さ ： 約90g

商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/dr-folding-wallet

ディアリオハンディLファスナー \17,600（税込）

コンパクトな手のひらサイズで、必要なカードや小銭をしっかり整理できる利便性に優れた財布。

サイズ：縦8.8×横11.6×厚み1.9cm

【機能】内装：牛革、カードホルダー×2、小銭入れ×1

【素材】外装：牛革

重さ：約90g

商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/dr-l-zip-purse



※iPadは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の登録商標です。

販売概要

■発売日：2026 年7月2日（木）

■詳細ページ：

「ディアリオ」コレクションページ :

https://tsuchiya-kaban.jp/collections/diario

「ディアリオ」製品開発STORY :

https://tsuchiya-kaban.jp/blogs/product-feature/lp-dr-250620

■販売店舗：

■「TSUCHIYA KABAN」オンラインストア：https://tsuchiya-kaban.jp

■ 直営店舗：西新井本店、軽井澤工房店、六本木店、丸の内店、日本橋店、渋谷店、自由が丘店、横浜店、鎌倉店、名古屋店、京都店、梅田店、神戸店、福岡店

※営業体制や取り扱い店舗を変更する場合がございます。予めご了承ください。

TSUCHIYA KABANについて

1965年にランドセルづくりから始まり、伝統と革新を胸に歩み続けてきた土屋鞄製造所の、大人向け皮革製品を中心としたオリジナルブランド。「時を超えて愛されるもの」をコンセプトに、日本の感性と職人の手仕事による、長く愛せるシンプルさと品のある佇まいを目指した、丁寧なものづくりを大切にしています。工房を併設した西新井本店と軽井澤工房店の他、直営店16店舗（国内12、海外4）を展開しています。

会社概要

■会社名：株式会社 土屋鞄製造所

■代表取締役社長：土屋成範

■所在地（本社）：〒123‐0841 東京都足立区西新井7-15-5

■事業内容：オリジナルブランドでの皮革製品を中心としたランドセル、鞄・小物の企画・製作、及び販売。

■ブランドURL：TSUCHIYA KABAN https://tsuchiya-kaban.jp/

土屋鞄のランドセル https://tsuchiya-randoseru.jp grirose https://grirose.jp

depsoa https://tsuchiya-randoseru.jp/collections/depsoa CRAFTCRAFTS https://tsuchiya-craftcrafts.jp ATTITU https://tsuchiya-kaban.jp/collections/attitu objcts.io https://objcts.io

【お客様お問い合わせ先】

土屋鞄製造所 お客様サポート係

電話：0120-907-647（平日10：00～17：00）

メール：support@tsuchiya-kaban.com