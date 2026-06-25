株式会社日本百貨店(本社：東京都港区、代表取締役社長：浮ケ谷祥、以下 日本百貨店)は、2026年6月26日(金)、JR大宮駅構内「エキュート大宮」内の「日本百貨店おみや」において、テレビ通販で長年支持されている「とれたて！美味いもの市」の常設コーナーを新設いたします。





「とれたて！美味いもの市」KV





本コーナーでは、北海道グルメを中心に、調味料、ご飯のお供、珍味、冷凍惣菜、スイーツなど、「とれたて！美味いもの市」で人気の商品を幅広く展開いたします。

これまでテレビショッピングや通信販売を中心に販売されてきた商品を、実際に手に取りながらその場で購入できる売場として展開し、「テレビで見たあの商品が買える」楽しさと安心感を提供いたします。









【導入の背景】

日本百貨店は、「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本各地の魅力ある食品や雑貨を発掘・編集し、お客様へお届けしてまいりました。

2026年4月にアクセルクリエィショングループの一員となったことを機に、グループが展開するテレビ通販ブランド「とれたて！美味いもの市」との連携を進めています。

今回の常設コーナー導入は、その取り組みの一環として実施するもので、テレビ通販で培われた人気商品をリアル店舗で展開することで、新たなお客様との接点創出を目指します。









【「とれたて！美味いもの市」とは】

「とれたて！美味いもの市」は、北海道をはじめとした全国各地の美味しい食品を紹介するテレビ通販ブランドです。

厳選されたグルメや調味料、海産品、惣菜などを取り扱い、長年にわたり多くのお客様から支持をいただいています。









【売場の特徴】

(1) テレビ通販で人気の商品を実際に購入できる

テレビで見て気になっていた商品を実際に手に取り、その場で購入することができます。

(2) 北海道の美味しさを身近に楽しめる

北海道を代表するメーカーや老舗企業の商品を中心に展開し、ご家庭で手軽に北海道の味覚をお楽しみいただけます。

(3) 毎日の食卓を豊かにする商品ラインナップ

調味料からおつまみ、惣菜、冷凍食品まで、日常使いしやすい商品を幅広く取り揃えます。









【売場構成】

(1) ねこぶだし・調味料コーナー

「とれたて！美味いもの市」を代表する人気商品「ねこぶだし」を中心に展開します。

【主な商品】

・ねこぶだし

・やさいだし

・ねこぶみそ

・ねこぶとろろ





ねこぶだしを中心とした商品一覧





(2) 北海道名店グルメ・おつまみコーナー

北海道で長年愛されるメーカーの商品を取り揃えます。

【主な商品】

・函館カールレイモン ミニサラミ

・寺子屋 鮭トバ





(3) 特設かご盛りコーナー

ボリューム感のある展開で賑わいを演出します。

【主な商品】

・昆布だし香るにゅう麺(ねこぶだし入り)

・ひとくちいかめし

・男爵バターいも





昆布だし香るにゅう麺(ねこぶだし入り)





(4) 北海道冷凍グルメコーナー

北海道の人気グルメをご家庭で手軽に楽しめる冷凍食品を展開します。

【主な商品】

・北海道帯広名物 帯広ぶたいちの豚丼の具

・北海道産干物(特大真ホッケなど)





北海道帯広名物豚丼の具

(左から)特大真ホッケ、ホッケスティック





(5) 北海道ぎょれん昆布コーナー

北海道産昆布を中心とした産地訴求売場です。





(6)・(7) 北海道珍味・加工品冷蔵コーナー

北海道ならではの海鮮珍味や加工品を集めた人気売場です。

【主な商品】

・布目 社長の松前漬

・函館カールレイモン ベーコン

・孝子屋 たこやわらか煮





(左から)孝子屋 昆布炊きたらこ、孝子屋 たこやわらか煮





(8) 北海道ドリンク・スイーツコーナー

北海道ならではの乳製品やスイーツ、ドリンクを展開します。









【売場の顔となる「ねこぶだし」】

「ねこぶだし」は、俳優・梅沢富美男さん出演のテレビCMでも知られる「とれたて！美味いもの市」の人気商品です。

北海道産の根昆布を使用した万能調味料として多くのお客様に支持されており、本コーナーの中心商品として展開いたします。





梅沢富美男さん





【オープニング記念イベント「いかの姿あげ」釣り放題】

コーナーオープンを記念し、税抜2,000円(税込2,160円)以上お買い上げのお客様を対象に、「いかの姿あげ」6種類を対象とした釣り放題イベントを開催いたします。

専用の釣り竿を使い、制限時間内に釣り上げた商品をお持ち帰りいただける、お買い物と合わせてお楽しみいただける参加型イベントです。

テレビ通販で人気の商品との出会いに加え、ご家族やご友人と一緒に楽しめるオープニング企画として実施いたします。

※景品には数に限りがあります。

※なくなり次第終了となります。

※イベント内容は予告なく変更となる場合があります。





「いかの姿あげ」釣り放題





＜店舗概要＞

店舗名 ： 日本百貨店おみや

所在地 ： 埼玉県さいたま市大宮区錦町630 JR大宮駅構内

「エキュート大宮」内

オープン日： 2026年6月26日(金)

営業時間 ： 施設営業時間に準じます。









【今後の展開】

日本百貨店では、今後もアクセルクリエィショングループとの連携を通じて、「とれたて！美味いもの市」の人気商品や全国各地の魅力ある商品との出会いを創出してまいります。

また、2026年6月より開始した「産直 とれたて！美味いもの市」と合わせて、地域の生産者やメーカーと都市部のお客様をつなぐ取り組みを推進し、日本の地域産業の活性化や販路拡大に貢献してまいります。









【株式会社日本百貨店について】

「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国47都道府県の食品・雑貨・工芸品を集めたセレクトショップを運営。東京・神奈川・埼玉で直営店舗を展開し、全国で催事「出張！日本百貨店」を開催しています。









【会社概要】

会社名： 株式会社日本百貨店(読み方：にっぽんひゃっかてん)

所在地： 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティ C棟 25F

代表者： 代表取締役社長 浮ケ谷 祥

WEB ： https://corp.nippon-dept.jp









【店舗(直営店)】

●日本百貨店にほんばし總本店(日本橋)

●日本百貨店しょくひんかん(秋葉原)

●日本百貨店あかれんが(神奈川県・横浜)

●日本百貨店おみや(埼玉県・大宮)









【オンラインショップ(一時販売停止中)】

https://www.nippon-dept.jp