長谷川香料　「NPO法人 はな街道」の活動に参加

長谷川香料株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：長谷川 研治）は、地域貢献活動の一環として、「NPO法人はな街道」が推進する東京・中央通りの景観保全および美化活動に賛同し、「花奉行（フラワーサポーター）」として参画いたしました。

今回の参画は、当社が大切にしてきた“香りを通じて人々の暮らしに豊かさや彩りを提供する”という姿勢を、地域社会や中央通りを訪れるみなさまに向けて発信していく取り組みの一環です。

今後も地域社会との連携を大切にしながら、中央通りの美しい景観づくりに貢献し、持続可能で魅力あるまちづくりに寄与してまいります。

＊NPO法人はな街道と花奉行（フラワーサポーター）

全国の国道の起点となる「道路元標」が設置された名橋「日本橋」を中心とする中央通りを、四季折々の花で彩り、国際都市・東京のメインストリートにふさわしい景観の保全とさらなる賑わいの創出を目的として設立された団体。花奉行（フラワーサポーター）として参画する企業・団体は、中央通り沿いの花壇の植え替えや維持管理などを担い、その活動を支えている。

当社が担当する花壇を前に

代表取締役社長 長谷川研治、代表取締役会長 海野 輶雄（左より）

管理者が記載されたサインボード