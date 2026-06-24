【福岡大学】第85回学んで予防！「福大病院 健康セミナー」を開催します（6/26）

福岡大学

6月26日（金）14時30分から福岡大学病院福大メディカルホールで、「第85回学んで予防！《福大病院 健康セミナー》」を開催します。

今回は脳卒中センター、呼吸器内科、消化器外科の専門医が予防のポイントや最新の治療についてお話しします。

詳細はこちら(https://www.fukuoka-u.ac.jp/fukudaism/upload/75c606e084f908ae9e30cd5033a1001b.pdf)をご覧ください。

- 日時6月26日（金）14時30分～16時（開場14時）- 場所福岡大学病院 福大メディカルホール- 演題・「脳卒中とその予防」福岡大学病脳卒中センター センター長 緒方 利安・「結核とは違うの？知っておきたい肺非結核性抗酸菌症のはなし」福岡大学病院呼吸器内科 医局長 柳原 豊史・「がんと診断されたら？ロボット手術という選択肢があります！」 福岡大学病院消化器外科 教授 長谷川 傑- 申込等事前申込は不要です。

【関連リンク】

・福岡大学病院健康セミナーパンフレット(https://www.fukuoka-u.ac.jp/fukudaism/upload/ebd966bc5d83ed2fd9449636ce3ecb6f_3.pdf)

・福岡大学病院ウェブサイト(https://www.hop.fukuoka-u.ac.jp/)

・福岡大学病院公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCYwMO3PwIaDYNVvXTXVUocA)