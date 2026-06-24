全国でフルサービス型の喫茶店を展開する株式会社コメダ［本社：愛知県 代表取締役社長：甘利祐一 グループ店舗数：1,156店舗(2026年5月末時点)］は、季節限定でかき氷5品(エリア限定商品を含む)を販売いたします。これまで一部店舗で先行販売しておりましたが、2026年7月1日(水)より、全国のコメダ珈琲店で展開いたします。





【東日本・東海エリア】コメダ名物かき氷

【西日本エリア】コメダ名物かき氷









●東西で楽しむご当地の味わいと、全エリアで楽しめるアサイーミックス氷

「ふわっ、ヒヤッ、じゅわー。」コメダ珈琲店 夏の名物かき氷が、今年も登場。今年は東日本・東海エリアと西日本エリアで異なる味わいのかき氷をお楽しみいただけます。

東日本・東海エリアでは、新潟県で親しまれているかき氷バー「もも太郎」を再現した「もも太郎氷」。西日本エリアでは、沖縄で親しまれている「ぜんざい氷」をアレンジした「黒蜜きなこのぜんざい氷」をご用意いたしました。

さらに全エリア共通で、「アサイーミックス氷」、コメダ珈琲店のかき氷の定番「いちご氷」「宇治抹茶氷」も展開いたします。

エリアごとに異なる味わいとともに、コメダ珈琲店ならではの季節限定かき氷をぜひお楽しみください！









【東日本・東海エリア限定】

●もも太郎氷

新潟県のご当地アイス「もも太郎」をかき氷で再現しました。「いちご味」をベースに「りんご果汁」が加わった、さっぱりとした味わいのかき氷です。後味はすっきりと軽やかで、暑い季節にもぴったりの一杯です。ソフトクリームと練乳をトッピングすれば、ミルキーな甘さが加わり、また違った味わいをお楽しみいただけます。

※商品画像は「ソフトクリーム」「練乳」をトッピングしたもの





【東日本・東海エリア】もも太郎氷





〇ご当地アイス「もも太郎」

名前は「もも太郎」ですが、「いちご味」をベースに「りんご果汁」を加えた味わいが特長のかき氷バー。新潟県で長年親しまれているご当地商品です。









【西日本エリア限定】

●黒蜜きなこのぜんざい氷

国産大豆の香ばしいきなこと、沖縄県産黒糖を使用したコク深い黒蜜シロップに、北海道産小豆のぜんざいのやさしい甘みを合わせました。黒蜜とぜんざいの組み合わせで、黒糖金時豆の味わいを表現しています。黒蜜シロップでひんやりいただくぜんざい風のかき氷は、ソフトクリームをトッピングして、クリームぜんざい風にお召し上がりいただくのもおすすめです。

※商品画像は「ソフトクリーム」「練乳」をトッピングしたもの





【西日本エリア】黒蜜きなこのぜんざい氷





〇「ぜんざい氷」

沖縄県で長年親しまれている、ご当地のかき氷です。黒糖で甘く煮た金時豆を加えているのが特長で、コクのあるやさしい甘さが楽しめる、定番の味わいです。









【全エリア共通】

●アサイーミックス氷

スーパーフード「グロッソアサイー」を使用。アサイーにブルーベリーとバナナを合わせた、フルーティーな香りと爽やかな酸味、コクのある味わいを楽しめる一品です。

※商品画像は「ソフトクリーム」をトッピングしたもの





【全エリア共通】アサイーミックス氷





●いちご氷

みんなに愛される定番のいちご氷。爽やかないちご味に、さっぱりとしたソフトクリーム、まろやかな練乳のコクは相性抜群です。ぜひトッピングしてお召し上がりください。

※商品画像は「ソフトクリーム」「練乳」をトッピングしたもの





【全エリア共通】いちご氷





●宇治抹茶氷

お茶の風味豊かな宇治抹茶を100％使用しております。お茶の香りとすっきりとした苦みが口いっぱいに広がり、宇治抹茶を堪能できる一品です。

※商品画像は「ソフトクリーム」「練乳」「コメダ特製 おぐらあん」をトッピングしたもの





【全エリア共通】宇治抹茶氷





【商品概要】

■商品名・価格(税込)

【東日本・東海エリア限定】もも太郎氷：通常サイズ 630円～690円／ミニサイズ 530円～590円

【西日本エリア限定】黒蜜きなこのぜんざい氷：通常サイズ 890円～950円／ミニサイズ 790円～850円

【全エリア共通】アサイーミックス氷：通常サイズ 890円～950円／ミニサイズ 790円～850円

【全エリア共通】いちご氷：通常サイズ 570円～630円／ミニサイズ 470円～530円

【全エリア共通】宇治抹茶氷：通常サイズ 680円～740円／ミニサイズ 580円～640円

【トッピング】ソフトクリーム：120円

【トッピング】コメダ特製 おぐらあん：150円

【トッピング】練乳：80円





※写真はイメージです。

※価格は店舗により異なります。

※「もも太郎氷」にもも太郎アイスバーはつきません。

※「もも太郎氷」のかき氷シロップにりんご濃縮果汁約0.1％使用(いちご果汁の使用なし)

※「アサイーミックス氷」のかき氷シロップに濃縮ブルーベリー果汁約7.6％、バナナピューレ約3.4％、アサイーピューレ約0.7％使用

※「いちご氷」にいちご果汁は含まれておりません。





■販売期間

2026年7月1日(水)～2026年8月下旬予定

※3月下旬より一部店舗で先行販売をしております。

※季節限定のため、無くなり次第販売を終了いたします。





■販売店舗

全国のコメダ珈琲店

※販売は一部店舗を除きます。





【もも太郎氷の販売店舗】

北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県内のコメダ珈琲店





【黒蜜きなこのぜんざい氷の販売店舗】

滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、和歌山県、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県内のコメダ珈琲店